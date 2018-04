Z nového videa Nokie se vám zatočí hlava

Těžko hodnotit, nakolik jsou virální reklamní videa Nokie úspěšná, respektive nakolik pomáhají prodávat smartphony Lumia. V mnoha videích se Nokia pouštěla do konkurentů, nejraději do Applu. Například v tomto videu vyzdvihuje kvalitu snímků Lumie 1020 oproti kvalitě fotek z přístrojů od Applu.

V jiných zdůrazňuje klíčové vlastnosti svých modelů. V tomto videu ukazuje, jak to může dopadnout, když displej nelze ovládat v rukavicích.

Nejnovější virální počin značky taktéž vynechává konkurenty a víceméně je to spíš stylová záležitost. Ale o to bizarnější s velmi komplikovanou přípravou.

Video zachycující momentky z Manhattanu v New Yorku je totiž složeno z fotografií, které pořídila padesátka telefonů Lumia 1020. Na tom by nebylo až tolik zvláštního a zajímavého, jenže tentokrát každý záběr zabíraly všechny telefony naráz, ale každý z jiného úhlu.

Autoři totiž propojili Lumie do oblouku, a tak každý telefon zaznamenal scénu v jiném úhlu. Záběry pak newyorský filmař Paul Trillo propojil do videa (za pomoci tabletu Microsoft Surface), takže každý ze snímků se protáčí dokola. Z výsledku se nám v redakci zamotala hlava, na druhou stranu je to velmi zajímavý nápad a výsledek stojí za zhlédnutí.