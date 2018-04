Nokia nás ubila čísly a místo nových modelů uvedla další operační systém

Nokia se čím dál víc soustředí na služby a software. Důkazem toho byla tisková konference firmy u příležitosti Mobile World Congress v Barceloně. Na nové telefony jsme čekali marně, místo toho jsme se dozvěděli spoustu statistických údajů. Ještě před tím nás ale Nokia s Intelem trochu šokovaly další novou mobilní platformou.

Maemo se spojí s Moblinem, vznikne MeeGo

Mobilní platformy jsou na vzestupu a s novinkou přišla v Barceloně i Nokia ve spojení s Intelem. Nevzniká ale úplně nová platforma, Nokia se jen rozhodla spojit své síly s Intelem a v rámci spolupráce vznikne platforma MeeGo. Vychází z mobilní linuxové platformy MobLin od Intelu a z Maema od Nokie. Obě tyto současné platformy se téměř nepozorovaně spojí do jedné. MeeGo bude použitelné na řadě zařízení od mobilních telefonů přes tablety až po netbooky. Platforma bude dostupná všem výrobcům a prvních zdrojových kódů bychom se měli dočkat v letošním druhém čtvrtletí.

Vývojáři v poslední době vlastně nevědí, pro kterou platformu začít vyvíjet dřív. MeeGo se jim bude snažit práci ulehčit. Do budoucna totiž budou vyvíjet aplikace v prostředí Qt Application Framework, které umožní spouštět jednou napsanou aplikaci na různých operačních systémech. Konkrétně to budou právě systémy založené na MeeGo a také Symbian. Nokia zatím nemá jasno v tom, co provede se značkou Maemo. Je možné, že si ji ponechá a bude jí označovat právě mobilní verzi MeeGo ve svých telefonech.

Nokia a Intel se snaží novináře i veřejnost všemožně přesvědčovat o tom, že MeeGo dnešní nepřehlednou situaci v oblasti mobilních operačních systémů a vývoje aplikací zjednoduší. My ale takový pocit nemáme a podle reakcí a dotazů novinářů přítomných na tiskové konferenci se zdá, že nejsme sami. S částečným řešením naštěstí už přispěchali mobilní operátoři. - čtěte Světoví operátoři budou v aplikacích konkurovat Applu

Úspěšné či neúspěšné?

Ve své vlastní části tiskové konference se Nokia pochlubila řadou statistik, které mají dokazovat úspěšnost jejích služeb. Tak například, Nokia mapy zdarma si do dnešního dne stáhly víc než tři miliony uživatelů. Niklas Savander, šéf divize služeb Nokia, zdůraznil, že poskytnutí map zdarma byl důležitý krok, který firmě pomůže zvýšit zisk. Distribuce zdarma je totiž jednodušší a levnější než placená aplikace, navíc tato možnost k Nokii přiláká řadu zákazníků.

Savander se také pochlubil tím, že hudební služba Comes With Music funguje už ve 27 zemích. Letos se má přejmenovat na Ovi Music. Služba už se tak jmenuje v Rusku a Malajsii. Nově jsou v rámci přejmenované služby dostupné skladby bez DRM ochrany. Typický uživatel si prý během prvních týdnů stáhne asi 500 skladeb. Jen doplníme, že tento typický uživatel nemůže, a ještě asi dlouho nebude moci, pocházet z Česka.

Nokia se chlubí i úspěšností svého Ovi Store, který nedávno prošel renovací. Prostředí má být rychlejší, je k dispozici lokalizace do více jazyků a lépe funguje vyhledávání aplikací. Každý den si uživatelé z Ovi Store stáhnou milion položek. V tomto počtu jsou ale kromě aplikací pravděpodobně započteny tapety, vyzváněcí melodie a další položky. Dále si Nokia pochvaluje úspěchy služby Life Tools, která funguje v Indii a Indonésii a získala za osm měsíců již milion uživatelů. Ti za její používání měsíčně platí v přepočtu asi 20 korun. V tomto poplatku jsou již zahrnuta data, která uživatel při používání služby přenese.

Z Nokie bude banka

Není to tak dávno, co jsme psali o doporučení bývalého zaměstnance Nokie, který firmě vzkazoval, že se má stát bankou. - čtěte: Staňte se bankou, radí Nokii její bývalý zaměstnanec

A zdá se, že ho Nokia poslechla, byť po svém. Na tiskové konferenci firma oznámila spuštění pilotního projektu služby Nokia Money. Zkušební provoz začne v indickém městě Pune ve spolupráci s Yes Bank. Pune je se 6,8 miliony obyvatel osmé největší indické město a služba by se z něj měla během roku rozšířit na celou Indii. Poté bude směřovat do dalších zemí rozvojového světa.

Nokia sází především na fakt, že na světě je 4,4 miliardy mobilních telefonů, ale jenom asi 1,8 miliardy bankovních účtů. Je otázkou, zda se vůbec někdy služby Nokia Money dočkáme ve vyspělých zemích, kde je přeci jenom penetrace bankovních účtů podstatně větší. Nokia slibuje, že finanční transakce pomocí Nokia Money budou tak snadné, jako vykonání hlasového hovoru nebo odeslání SMS.