O neuvěřitelných 782 procent více. Nokia extrémně zvedla prodeje

Podle analytické agentury Counterpoint je Nokia největší „raketou“ na trhu. Objem prodejů je zatím malý, ve druhém čtvrtletí se prodalo 4,5 milionu smartphonů od Nokie. Ovšem loni to ve stejnou dobu bylo jen půl milionu smartphonů, což činí extrémní meziroční nárůst prodejů o 782 procent.

Takovým růstem se nemůže pochlubit žádný jiný výrobce a to znamená, že značce Nokia se návrat daří a může doufat, že jí prodeje i nadále porostou. Nutno dodat, že oproti Samsungu s 71,6 miliony nebo Huawei s 54,2 milionu prodaných smartphonů jde v případě Nokie stále o malého výrobce.

Nokia se tak dostala pouhý rok a půl od uvedení prvního nového smartphonu mezi deset největších výrobců smartphonů na světě. Konkrétně je podle Counterpointu devátým největším výrobcem za letošní druhé čtvrtletí.

Nutno ovšem dodat, že enormní růst prodejů je prakticky od nuly. Ovšem s ohledem na to, že prodeje smartphonů celosvětově klesají a některé značky vykázaly velké propady prodejů, je extrémní růst prodejů Nokie významný.

Přitom ještě před pár lety to s ikonickou značkou vypadalo bledě. Nokia nezachytila nástup moderních dotykových smartphonů, až skončila v rukou Microsoftu. Ten se snažil přes tehdy stále populární značku protlačit svůj systém Windows Phone, ovšem to se mu nepovedlo. Vypadalo to na konec jedné z nejlegendárnějších značek mobilní historie.

Microsoft ovšem Nokii prodal investiční skupině HMD Global s poněkud tajemným pozadím a výroba smartphonů s tradiční značkou se znovu rozběhla. HMD Global si značku Nokia licencuje od původní finské firmy, jinak výroba probíhá u externího výrobce, čímž je známý „kompletovač“ iPhonů, tedy tchajwanský Foxconn. Právě Foxconn by pak měl mít v HMD podíl.

Spolupráce mezi HMD Global a původní finskou Nokií je poměrně úzká, přestože oficiálně obě značky mají jiné majitele. Ale sídla obou společností najdeme prakticky přes ulici ve finském městě Espoo. Navíc původní finská firma odkazuje na mobily a smartphony přímo na svých webových stránkách, přestože s nimi přímo nic společného nemá. Obě firmy pak na veletrzích vystavují vedle sebe.

Společnost HMD Global zaměstnává plno bývalých zaměstnanců původní finské firmy, včetně těch nejvýše postavených. Prvním šéfem HMD Global byl Arto Nummela, který v Nokii strávil 17 let.

Ať tak, nebo tak, značka Nokia je zpátky. Původně to nevypadalo, že by znovuzrozená tradiční značka mohla dosáhnout na úspěch původní Nokie, ale zákazníci si ji podle všeho stále pamatují a o smartphony a i obyčejné mobily Nokia je zájem.

Široké portfolio

Už nyní má novodobá Nokia velmi široké portfolio smartphonů. Možná jen v tom nejvyšším segmentu by mohla připravit nějaký opravdu špičkový model.

Není bez zajímavosti, že si ke své tradiční značce znovu našli cestu Finové. Na tamním trhu jde o jedny z nejprodávanějších smartphonů. Společnost HMD Global je oficiálně finskou společností, i když výroba probíhá u externího výrobce. Obyčejné mobily se značkou Nokia potom patří přímo Foxconnu. Úspěch sklízí nová Nokia také na obrovském indickém trhu, kde se jí hodí levné smartphony s čistým Androidem One.