Nokia najala agenta Muldera a Scullyovou

Na veletrhu CeBIT firma Nokia oficiálně oznámila, že agenti Mulder a Scullyová, speciální agenti FBI, budou nyní sloužit i zájmům finského koncernu. Nokia se totiž bude podílet na produkci nové série známého seriálu Akta X, kde kamera již napříště nebude švenkovat po satelitním vojenském mikrotelefonu, jako dosud, ale vynahradí to divákům pohledem na zvláštní speciály firmy Nokia. Mulder a Scullyová tyto mobilní telefony Nokia budou používat stejně samozřejmě, jako nyní James Bond využívá služeb telefonů Ericsson.

Premiéra nových Akt-X bude ve Spojených státech 19. června a sama Nokia říká, že její mobilní telefony jsou tím pravým pro každého agenta: jsou lehké, výkonné a dopřávají uživatelům maximální mobilitu při zachování všech potřebných komunikačních vlastností.

Není bez zajímavosti, že to byla právě firma Nokia, která odstartovala současnou lavinu reklam vměstnaných jako sponzoring do nejrůznějších filmů. Ve filmu The Saint - Svatý - používal hlavní hrdina Nokia 9000 Communicator jenom mírně upravený (podsvícený displej a připojená atomová elektrárna místo akumulátorů). Firma Ericsson pro Jamese Bonda připravila komunikační speciál a slogan Ericsson vyrobil, Bond schválil, zní v reklamně doposud.