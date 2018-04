Nokia chce platit operátorům za to, že budou prodávat její telefony

Nokia chce změnit současnou strategii, kdy se snažila své telefony prodávat co nejdříve přes co největší množství kanálů. Nyní vyjednává s velkými mobilními operátory o tom, že jim nabídne část svých zisků za to, že ji oni podpoří při začátku prodeje telefonů se systémem Windows Phone 8. Informoval o tom server Financial Times.

Nokia prý operátorům při vyjednávání nabízí exkluzivitu a podíl na případných ziscích z prodeje připravovaných zařízení. Zatím ale Nokia podle všeho operátory jen oťukává.

Podle zdrojů FT firma například vyjednávala se zástupci skupiny France Telecom, která provozuje nadnárodního operátora Orange. Tato skupina by mohla při nákupu a prodeji spolupracovat s T-Mobilem coby stávajícím partnerem na britském trhu.

Dohoda s Nokií by pro operátory byla sázkou na úspěch nových modelů s tím, že by k němu přispěli i oni sami. Podle různých komentářů by mohli mít operátoři k takovým partnerstvím chuť.

Už delší dobu totiž hledají konkurenci pro iPhone a telefony s androidem. Jejich výrobci mají vůči operátorům velmi silnou vyjednávací pozici a o svůj profit se s nimi odmítají dělit. Operátoři navíc kvůli klesajícím příjmům z klasických služeb hledají nové zdroje zisku.

Otázkou ale zůstává systém dělení. Operátorům by se asi nejvíce líbilo, kdyby od Nokie dostávali určitou částku za každý prodaný kus. Je ale možné, že se Nokia bude chtít dělit až o část svůj případný zisku. Zatím se ale firma potácí v hlubokých ztrátách.