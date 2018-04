Nokia nabídne neomezené stahování hudby. O ceně však mlčí

10:53 , aktualizováno 14:51

Nokia se v druhé polovině roku 2008 chystá nabídnout novou službu nazvanou "Nokia Comes with Music". Ta umožní uživatelům stahovat neomezné množství hudebních skladeb. Zástupci výrobce to uvedli na "festivalu" Nokia World 2007.