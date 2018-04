Nokia: "Na nástup sítí 3G jsme připraveni"

Otázky, které Viktor Saeijse zodpověděl dodatečně, naleznete zde .

Bude Nokia 9500 u Eurotelu ihned za dotovanou cenu?

Doufáme,že tomu tak bude, ovšem nemůžeme to komentovat jménem Eurotelu. Jelikož zájem o tento produkt je poměrně veliky, tak to dotování může být zpočátku omezené.

Dobrý den, chtěl bych se zeptata proč telefony vaší společnosti při synchronizaci kontaktů s PC přehazují jméno a příjmení. Vadí to spoustě lidí a snad není takový problém to vyřešit. Ostatní výrobci to zvládli dávno. S pozdravem Michal

Dnešní PC Suite ukládá kontakty z Outlooku do telefonu ve formátu křestní jméno a za ním příjmení. Můžete, prosím, specifikovat model svého telefonu a verzi PC Suite?

Dobrý den! Uvažuje společnost Nokia o přesunutí svých výrobních aktivit do Asie?

Naše hlavní výrobní závody jsou v Německu, Maďarsku a Finsku a fungují velice dobře. Náklady na pracovní sílu v poměru k celkovým výrobním nákladům jsou poměrně nízké. Mimo to je důležité být blízko zákazníkovi, tzn. že v současné době nepovažujem za nutné přemisťovat výrobu pro evropský trh do Asie.

Dobry den, chtel bych se zeptat, proc uz nokia nepodporuje AOC?

Systém zpoplatňování AOC je na ústupu a využívá jej ve světě jen několik málo operátorů. Proto v množství technoligií, které naše telefony podporují, již podpora AOC není a jediný český operátor, který AOC využívá nabízí pro uživatele těchto telefonů jiné řešení.

Dobrý den, chystá Nokia nějaký telefon, který by uspokojil starší část populace? Ne každy vidí dobře, dnešní mobily jsou pro starší lidi složité a moc malé.

Toto je velmi dobrá otázka. Specifické potřeby starších uživatelů si uvědomujeme a pracujeme na jejich řešení. V dnešní době jsou nejvhodnější naše levnější modely, jako např. 3410.

Dobry den, Doslechl jsem se, ze po novem roce bude mene autorizovanych servisu pro opravy vsech urovni. Co je na teto neoverene informaci pravdy ???

Budeme posilovat servisní síť a počet servisních míst nebude snížen. Chceme kontinuálně zvyšovat úroveň poprodejní péče o naše zákazníky.

Dobre poledne, proc nokia a ostatni vyrobci nemysli na nas starsi uzivatele mobilnich telefonu. myslim tim velikost klavesnice, drobna pismena a podobne. a to uz vubec nemluvim o nevidomych a slabozrakych, pro ktere neexistuje vyrobek od vasi firmy. dekuji za odpovedi

Zkoumáme možnosti vývoje specifických koncepcí našich výrobků.

zdravim, jak jste resili problem s AOC u eurotelu, ktery kvuli tomu musel zmenit uctovani sluzby GO? podilela se na tom nejak i firma nokia? dekuji za odpoved

Viz předchozí odpovědi.

Dobrý den.Jsem prodejce MT a musím konstatovat, že Nokie se opravdu neprodávají tak jako dříve. Nemá Nokie v plánu dělat funkčně zajímavější i levné tolefony? Mnohdy jí v tomto segmentu předhání konkurence. Dík

Průběžně zavádíme nové přístroje, které jsou funkčně velice zajímavé. Skvělým příkladem jsou např. telefony 6230 a 3100, které patří k nejprodávanějším na trhu.

Bude predstavena nokia 6230i nebo jsou to jen famy? Kdy bude predstavena?

Bohužel nemůžeme komentovat fámy.

Dobrý den,kdy se u nás bude prodávat model 2650.Slibovaný prodej od 6.10. se neuskutečnil.

První zásilky jsou již na cestě.

Dobrý den, můžete mi prosím napsat kdy přesně a za jakou cenu se začne prodávat Nokia 6170? Děkuji

Telefon se začne prodávat na konci listopadu za nedotovanou cenu cca Kč 10.000.

zdravim, chtel jsem se zeptat, jake budete delat kroky proti poklesu vaseho podilu na trhu. a jak vidite podporu edge. bude podporovan i u vasich low-endovych telefonu?

Upřímně řečeno náš podíl na českém trhu stoupnul od počátku roku téměř na 50 %. EDGE je logickým rozšířením GPRS a je nejlepší datovou technologií v mobilních telefonech, která bude na konci tohoto roku v ČR dostupná. Většina našich nových telefonů podporuje EDGE, např. 3220

Bude někdy fungovat Nokia PC suite i s datovými kabely od CPA?

My to ověříme s CPA, prosíme udělejte totéž.

Proč Nokia chrí na trh pořád tolik modelů a přitom žádný není pořádně vychytaný, ve všech se stále vyskytují závady atd. Nehledě na to, že dříve jsem byl dobrým znalcem mobilních telefonů, ale u NOKIE jsem absolutně ztratil přehled...

U všech modelů provádíme přísné testy před jejich uvedením na trh. Pouze pokud jsme přesvědčeni o kvalitě a stabilitě softwaru, dojde k uvedení na trh. Máme na paměti, že různí koncoví uživatelé mají. v jednotlivých segmentech různé potřeby. Naším cílem je zjednodušit škálu výrobků pro zákazníka.

jaky mate nazor na edge? poridil byste si radsi CDMA nebo EDGE?

Preferuji mít jen jedno zařízení - pro telefonování i pro rychlá data. Já bych si tedy vybral EDGE, a to s telefonem 6230.

Myslíte si že se Vám podaří včas zachytit rozumnou nabídkou telefonů nástup 3G sití v Evropě? Asijští výrobci (Samsung, LG apod.) mají v tomto solidní náskok...

Jakmile bude síť 3G dostupná v ČR, Nokia bude připravená. Již v průběhu listopadu bude v Evropě dostupný jeden z nejvybavenějších 3G telefonů Nokia 6630.

Dobry den. Chytate nokii 6230i ??? Pokud ano, tak kdy a jaka je predbezna cena?

Viz předchozí odpovědi.

Dobry den, bude "nastupce" Nokie 7700, Nokia 7710, podporovat technologii Visual Radio? Jake jsou zkusenosti Nokie s testovanim teto technologie? Jakou vidite jeji budoucnost? diky

Ano a věříme v budoucnost VisualRadio Technologie.

Dobrý den, viděl jsem minulý týden prodávat ještě 3310. Chci se zeptat zda tento telefon ještě vyrábíte (a pokud ano tak proč) a nebo zda šlo o staré zásoby. Tento telefon je přece jen už překonaný ne ? :)

Tento model již není v naší nabídce v ČR. Souhlasím, že tento model je již překonán.

Někdy v červnu se objevila informace o připravovaném telefonu Nokia 6230i, snad s větším displayem, MPx fotoaparátem atd. Měla být údajně uvedena v září. Je na tom něco pravdy, nebo se jednalo o nejapný žert z PhotoPaintu??

Viz předchozí odpovědi.

Dobrý den.Mužete mi prosim sdelit kdy se zacnou prodavat modely 6260 a 6170?

Model 6260 je již na trhu a model 6170 bude na trhu od poloviny listopadu.

Dobry den, chtel bych se zeptat kdy bude na nas trh uveden telefon 9300 a jaka je podle Vas budoucnost telefonu s operacnim systemem Symbian. Dekuji.

9300 bude na trhu v průběhu ledna a pevně věříme v budoucnost OS Symbian.

Šetřil jsem dlouho, abych si koupil ten nejkvalitnější telefon z Vaší produkce. Vybral jsem si Nokii 6260. Od června dodnes čekám na jeho uvedení. Za tak dlouhou dobu ale jeho funkce "zestárly". Pomalé GPRS, mono MP3 přehrávač, fotoaparát v malém rozlišení, záznamník pouze na minutu, dioda místo displeje nezobrazuje příchozí SMS atd. Jiná Nokia 6630 zase nebude mít rádio atd.... Do kdy budu čekat, až na trh uvedete opravdu špičkový telefon bez kompromisů

Nokia 6630 bude na konci listopadu nejlépe vybaveným mobilním telefonem na trhu.

Jak ve firmě hodnotíte ztrátu výsadního postavení? Šlapou vám na paty konkurenti.

Silná konkurence nám pomáhá stát se ještě silnějšími.

Dobrý den.Mužete mi prosim sdelit kdy se zacnou prodavat modely 6260 a 6170?

Viz předchozí odpovědi.

Dobrý den, budete nabízet nějaký telefon, který bude mít MMS, bar displej, bluetooth, infra port a GPRS třídy 10 za cenu okolo 5 tis. Kč?

Ne, bohužel ne.

Kdy budou nové modely pro rok 2005 na trhu.A jaký desing budou tyto modely mít.Děkuji

Všechny novinky jsou dostupné na www.nokia.cz. Pro rok 2005 chystáme zajímavá překvapení.

Dobry den. Chytate nokii 6230i ??? Pokud ano, tak kdy a jaka je predbezna cena?

Viz předchozí odpovědi.

Proč Nokie mají takové displeje, které nejsou na sluníčku témeř vidět? A dále proč Nokie nemyslí i na starší spoluobčany, kterí potřebují mobil s velkými písmeny a klávesami, které mají dobře viditelná písmena. A neříkejte, že to jsou mobily 1100 a 2100. ty to určitě nejsou. A není to rozhodně zanedbatelný segment trhu :-))

Průběžně pracujeme na vylepšování kvality displejů a pokud jde o druhou část otázky - viz předchozí odpovědi.

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na termín vydání NOKIE 6230i, tedy pokud vyjde. Po internetu kolují různé zvěsti, tak nevim. Děkuji za odpověď.

Viz předchozí odpovědi.

Dobrý den , rád bych se zeptal jestli nokia plánuje nějaký telefon vysouvací konstrukce nebo megapixelové véčko? děkuji

Ano, plánuje.

Budou mít Nokie v budoucnu možnost dát si v menu pozadí nebo zvolit například místo černého písma, bílé (to kvůli třeba tmavé tapetě na displeji)

Ano. A již nyní to umožňují telefony Série 60.

Jaky telefon byste si v soucasne dobe koupil, pokud by nemel byt znacky Nokia?

To je těžká otázka.Máme mnoho dobrých konkurentů a všichni mají určité silné stránky, proto nemůžu vybrat žádného konkrétního z nich.

preji pekny den, mate predstavu kdy bude na ceskem trhu k zakoupeni telefon 9500 a za jakou priblizne cenu, dekuji

Počítáme, že k tomu dojde na konci listopadu. Cena bude upřesněna později.