Nokia N97 mini je menší jen o chlup. O hodně důležitý chlup

Můžeme jen spekulovat, proč Nokia na kongresu Nokia World v německém Stuttgartu představila zmenšenou verzi top modelu N97. Kdyby to byl přístroj výrazně menší nebo jinak konstruovaný, mělo by to na první pohled svou logiku. Jenže Nokia N97 mini je oproti původnímu modelu menší jen docela nepatrně. Alespoň na první pohled to tak vypadá a oba přístroje si lze snadno splést.

Výrobce ale asi moc dobře ví, co dělá. Můžeme se domnívat, že oba telefony mají analogii ve dvojici komunikátorů N9500 a N9300. Mezi novinkami je však rozdíl ve velikosti menší a naopak výbava je téměř stejná. Někomu pár milimetrů a gramů navíc u původní Nokie N97 vadit nebude, jiný raději sáhne po verzi mini.

Ta se i nám líbí víc než původní Nokia N97, a navíc bude levnější; asi o 2 000 korun. Výrobce uvádí startovací cenu okolo 14 000 korun, je ale pravděpodobné, že bude padat rychleji než cena Nokie N97.

Ve výbavě obou přístrojů žádné zásadní rozdíly nenajdeme. Dokonce bude novinka od počátku vybavena nejnovější verzí operačního systému, který by měl být výrazně stabilnější než současná varianta v původní Nokii N97. Do ní ale samozřejmě půjde software dohrát.

Ptáte se tedy na nejpodstatnější rozdíl? Odpovědí je vnitřní paměť; zde novinka zaostává, má jenom 8 GB paměti. Nokia N97 má paměť čtyřikrát tak velkou. Ale díky podpoře micro SD karet lze paměť zvětšit až o 16 GB a to by mělo většině zákazníků stačit.

Po mechanické stránce používá "mini" novinka stejnou konstrukci jako původní model. Vysouvací mechanismus QWERTY klávesnice je kvalitní a asi se o něj nebude nutné obávat ani po delším provozu. Celkově působí telefon kompaktnějším a pevnějším dojmem než původní Nokia N97, ale rozdíly jsou to opravdu jen nepatrné a spíše subjektivní.

Rozdíl ve velikosti vynikne nejvíce u otevřených telefonů. Když jsme položili oba zavřené na sebe, byl naopak rozdíl jen minimální. Nokia N97 mini nemá na vysouvací klávesnici kurzorovou samostatnou klávesu, v každé řadě má ale o dvě klávesy navíc, ve spodní pak o jednu, navíc s mnohem širším mezerníkem. Důvodem většího počtu kláves je integrace směrových tlačítek do spodní pravé poloviny klávesnice. Rozdíly nejlépe vyniknou na fotografiích.

Na nich opticky zmenšuje novinku tmavá barva krytu a naopak v bílé vypadá původní Nokia N97 buclatější. Tmavé barevné provedení se Nokii povedlo, jde o kombinaci černé a měděné barvy. Pokud se vrátíme k rozdílům mezi oběma top modely Nokie, novince chybí krytka objektivu. Když jsme se vrhli na prohlížení menu telefonu, překvapilo nás, že je verze mini velmi svižná. S ohledem na různé zaplnění obou zkoušených přístrojů si ale s verdiktem raději dáme na čas. V principu by měly být oba přístroje stejně rychlé.

Nokia N97 mini je zajímavou volbou pro ty, kterým připadá běžná Nokia N97 příliš velká a drahá. Novinka jim ušetří několik stokorun, navíc se lépe vejde do kapsy. Rozdíl ve velikosti není zásadní, ale v praxi se oněch ubraných pár milimetrů zdá jako pořádná odtučňovací kúra. Klávesnice přitom zůstala stejně pohodlná, velikost samotných kláves se totiž nezměnila. Rozdíl ve výbavě je ale zcela minimální a až na výjimky by neměl při rozhodování o výběru být zásadní.