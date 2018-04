Nokia N97 má slabý procesor. Jde o šetření?

Srdce nejvybavenějšího komunikátoru Nokia má takt "pouhých" 434 MHz. Jde o procesor s architekturou ARM 11, která je využívána v drtivé většině ostatních chytrých Nokií dneška. Mnohé ze stájových kolegyň ale disponují procesorem s podstatně vyšším taktem.

Třeba manažerský model E55 nabídne 600 MHz procesor. Pravda, třeba model E75 používá jednotku s taktem 369 MHz a stejný takt má i jádro u multimediálního modelu 5800 XpressMusic (Tube).

Jenže N97 má být nejvýkonnějším chytrým telefonem od Nokie a procesor s relativně nízkým taktem by tak mohl zhatit očekávání některých uživatelů. Podobně se tomu stalo u modelu N96, který používal podstatně pomalejší procesor než předcházející N95. To se projevilo nejen na rychlosti systému a běhu některých aplikací, ale třeba také na stabilitě. Slabší procesor je totiž snáze přetížitelný.

Pro většinu uživatelů nemusí být slabší procesor zásadním problémem, kdo ale bude chtít N97 využívat zcela naplno, možná potíže pocítí. Slabší procesor také pravděpodobně pozitivně ovlivní výdrž baterie.

Není ale příliš jasné, zda je to právě výdrž baterie, co Nokii vedlo k použití takové jednotky. Jiné její telefony mají vyšší výkon a podobné je to u konkurence. Praktické rozdíly ve výdrži jsou přitom minimální. Nokia se tak možná opět rozhodla šetřit na nepravém místě. Třeba takový Samsung Omnia HD má ve své prodejní verzi disponovat nejmodernějším procesorem ARM Cortex-A8 s taktem 800 MHz. Předprodejní prototypy měly 600 MHz variantu tohoto procesoru. Omnia přitom bude v praxi levnější než N97.