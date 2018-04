Nokia N95 - nejlepší mobil světa živě z New Yorku

Nokia si pro prezentaci nových modelů vybrala New York. Určitě to nebylo náhodou. V USA se jí totiž příliš nedaří a chtěla mohutnému zástupu místních novinářů ukázat, že mobil není jen Motorola RAZR nebo její asijské klony od Samsungu, LG, Sanya a mnoha dalších značek.

Jelikož bude Nokia N95 vlajkový model značky pro příští rok, nechyběli na prezentaci ani novináři z Evropy a mezi nimi i zástupci Mobil.cz. Proto vám teď nabízíme velké množství fotografií nové Nokie N95 a v dalším článku i ostatních představených novinek.

O Nokii N95 se mluvilo neoficiálně již delší dobu, předpokládalo se však označení N83. Finální typové číslo N95 ale zcela logicky odkazuje na umístění telefonu v hierarchii značky. Je to nejlépe vybavený mobil Nokie a tak si také zaslouží nejvyšší číslo ve svém názvu.

Nokia N95 designem zapadá do aktuální enkové řady výrobce. Na první pohled ničím výjimečným nezaujme, k tomu si musíte vzít telefon do ruky. Pak vás ihned překvapí, jak je lehký. Papírových 120 gramů se sice zdá být hodně, ale vzhledem ke schopnostem telefonu a jeho rozměrům nám připadal lehký jako pírko.

Design nenadchne ani neurazí, je účelový a tak to u chytrého mobilu má být. Přední strana bude vždy stříbrná, zadní může být vyvedena v několika barevných variantách. S ohledem na bohatou výbavu překvapí kompaktní rozměry, především tloušťka (99 x 53 x 19 - 21 mm).

Konstrukční specialitou novinky je vysouvání telefonu do dvou stran. Při vysunutí směrem nahoru - tedy tradičním způsobem u vysouvacích mobilů - se objeví klasická alfanumerická klávesnice. Pokud telefon vysunete opačným směrem, dolů, získáte přístup k jedné řadě kláves. V tomto případě je ale nutné telefon přetočit do horizontální polohy, jinak by ani tyto klávesy nešlo pohodlně ovládat.

Vysouvací mechanismus působil robustním dojmem, měl u testovaných vzorků minimální vůli a telefon neměl tendenci se samovolně vysouvat či zasouvat. Zpracování je celkově na vysoké úrovni, jen použité materiály neevokují pocit luxusu.

Systém oboustranného vysouvání je možná jednou z dalších možností, jak zvětšit ovládací plochu telefonu. Ve světě velmi populární vysouvací mobily musí v USA těžce bojovat s drtivou převahou véček a tak i američtí novináři raději okupovali stánek s novým véčkem N75, než aby se mačkali s novináři ze zbytku světa u top modelu N95.



Telefon připnete na stěnu, připojíte jej k televizoru a s pomocí QWERTY bluetooth klávesnice máte počítač.

Jedním z hlavních lákadel Nokie N95 je pětimegapixelový fotoaparát. Objektiv má krytý posuvnou krytkou, což je praktické a popravdě na své výjimečné rozlišení ani nikterak výrazně neupozorňuje. Objektiv je od společnosti Carl Zeiss a sekunduje mu blesk. Bohužel, fotoaparát jsme vyzkoušet nemohli, u vystavených vzorků nám to nebylo dovoleno.

S ohledem na rozlišení ale jistě nebude problém pořídit slušnou papírovou fotografii v rozměrech 10 x 15 centimetrů. V momentu aktivace fotoaparátu se jasným modrým světlem podsvítí všechna tlačítka na horním boku telefonu, která jsou určená pro ovládání fotoaparátu.

Dalším lákadlem top novinky je integrované GPS. To sice již v několika mobilech najdeme (Motorola A780 a Siemens SXG 75), ale Nokia jistě bude bodovat takovou "drobností", jakou budou zdarma přikládané všechny potřebné mapy. Mapy budou pokrývat sto zemí světa a bude v nich zaznamenáno 15 milionů bodů zájmu.

Silnou stránkou Nokie N95 bude i konektivita. Vedle WiFi, EDGE a GPRS nabídne tento mobil i rychlá data v síti 3G - podporuje totiž HSDPA. To jsme vyzkoušet nemohli, ale slibovaných 3,6 Mbps zní atraktivně. Stejně rychlé mobily pak aktuálně chystá i Motorola. V jejich případě se ale bude jednat o běžné mobily, nikoliv o chytré telefony.

Operační systém Symbian 3rd Edition vypadá stejně jako u jiných modelů enkové řady od Nokie. Jiné je však rotující menu, které má inovované ikonky. Při přepnutí telefonu z širokoúhlého režimu do běžného lze v práci plynule pokračovat. V prvním případě musíme pochválit ovládací prvky na levé straně telefonu. Díky čtveřici tlačítek se velmi dobře ovládá multimediální přehrávač.



Rotující menu s novou grafikou.

Telefon má stereofonní reproduktory, které nehrají špatně, ale mnohem lákavější je konektor na standardní konektor Jack 3,5 mm pro připojení libovolných sluchátek. Další inovací je standardní konektor USB. Na konektor Pop Port zapomeňte, s tím Nokia pravděpodobně u chytrých mobilů skončila.



Začátek aplikace pro navigaci. Inspiraci Google Earth nezapře. A nový standardní USB konektor.

Nokia N95 se podle našich informací začne prodávat zhruba v únoru až březnu příštího roku. Cena by pak neměla překročit hranici 20 000 korun.