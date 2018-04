Nokia N95 dostává pořádného konkurenta - Samsung G810 totiž umí všechno

Samsung představí na kongresu MWC (dříve 3GSM) příští týden v Barceloně pořádného konkurenta pro vlajkovou loď Nokie - model N95. Nový vysouvací Samsung G810, ač tomu typové označení nenapovídá (smartphony Samsung označuje písmenem i), totiž používá operační systém Symbian S60. Připravovaná novinka má zcela vyčerpávající výbavu, ve které nechybí téměř nic podstatného.

Začněme fotoaparátem. Ten vychází z "hloupého" modelu G800. Má maximální rozlišení pět megapixelů a nabízí trojnásobné optické přiblížení. K dispozici je stabilizátor, makro režim, panoramatický snímek a funkce Best Pic, která umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série po sobě jdoucích záběrů. Nechybí xenonový blesk a k dispozici je funkce Auto Face Detection, která dokáže zostřit až několik tváří. V nabídce je i redukce červených očí.

Samsung G810 s operačním systémem Symbian 9.2 a s nadstavbou S60 3.1 má aktivní (TFT) displej s rozlišením QVGA, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Úhlopříčka displeje je 2,6 palce. Telefon dokáže pracovat v sítích třetí generace UMTS, ve kterých podporuje datové přenosy HSDPA až rychlostí 3,6 Mbps. Samozřejmě nechybí podpora EDGE v sítích GSM.

Vedle obligátního hudebního přehrávače najdeme ve výbavě i FM rádio. Hudbu z přehrávače bude možné poslouchat nejen přes bezdrátová stereo sluchátka díky podpoře Bluetooth 2.0 EDR, ale také přes klasická sluchátka, jelikož nový Samsung má konektor Jack 3,5 milimetru.

Vestavěná paměť nabízí dostatečnou kapacitu 150 MB, kterou lze zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD. Připojit telefon k počítači můžeme nejen přes Bluetooth, ale také pomocí datového kabelu (microUSB konektor).

Ve výbavě Samsungu G810 nechybí ani GPS navigace. Do pořízených fotografií lze ukládat díky navigaci polohu, kde byly snímky pořízeny. Pro připojení na internet je novinka od Samsungu vybavena wi-fi (802.11b/g). V nabídce nechybí aplikace pro blogování. Pořízené snímky a videa bude možné prohlížet na běžném televizoru.

Nový supersmartphone od Samsungu je přibližně stejně velký jako jednodušší sourozenec G800 nebo jako konkurenční Nokia N95. Rozměry telefonu jsou 104 x 52,9 x 18 milimetrů. Dostatečnou výdrž by měla zprostředkovat baterie s kapacitou 1 200 mAh.

Jak již bylo napsáno, nový Samsung G810 čeká premiéra na kongresu MWC. Do prodeje by se měla tato vybavená novinka dostat na jaře. Cena by měla být o něco vyšší než v případě již starší Nokie N95. Odhadujeme, že by vysouvací smartphone od Samsungu mohl stát okolo 15 000 korun.