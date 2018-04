Nokia N95 čelem proti pětimegapixelovému fotoaparátu. Neztrapní se?

Nokia N95 nemá v současné chvíli na trhu přímého soupeře. Doposud nejlepší fotomobil na trhu - Sony Ericsson K800i - má rozlišení fotoaparátu 3,2 megapixelu. To sice neznamená, že jej proti Nokii N95 nelze do souboje postavit, je však dopředu znevýhodněn. Proto jsme se rozhodli, že nejnovější Nokii najdeme jiného soupeře. Volba padla na letitý redakční fotoaparát Canon Power Shot S2 IS. Ten má stejné rozlišení snímače jako Nokia N95 - 5 megapixelů.

Jistě podotknete, že Canon těží ze specializace jen na jednu činnost - fotografování, má oproti Nokii mnohem větší prostor pro optiku a samozřejmě i mnoho dalších vylepšení. Dopředu je jasné, že fotomobil to bude mít proti specializovanému digitálnímu fotoaparátu velmi těžké. Ale když chce Nokia přesvědčit zájemce o koupi, že se investice v podobě 23 000 korun vyplatí víc než koupě samostatných zařízení, musí tento test podstoupit.

I když nevyhraje, tak by nás měla alespoň přesvědčit, že se vzhledem ke své univerzálnosti a s určitou shovívavostí digitálnímu fotoaparátu může postavit. Na druhou stranu si majitel musí jasně určit, jaký typ fotografií bude chtít pořizovat. Pokud se bude jednat o pořizování momentek, z nichž některé skončí v rodinném albu a nebo i jako tištěné fotografie běžných rozměrů, bude s Nokií spokojen. Naopak ten, kdo se chce věnovat kreativní fotografii, asi nezíská s tímto fotomobilem ten pravý nástroj pro svou tvorbu.

Rozdíly mezi oběma fotoaparáty můžete posoudit sami. My jen dodáme, že Nokia se Canonu absolutně nemůže měřit při použití zoomu, má totiž jen digitální. A navíc, Canon S2 IS má desetinásobný optický zoom. Snímky Nokie často degraduje příliš velká komprese, což je z některých snímků taktéž dobře patrné. A různých dalších chyb najdete na pořízených fotografiích jistě daleko víc. Ale na druhou stranu se s konkurentem popasovala relativně důstojně. Pro své určení je to velmi dobrý fotomobil.

Nokia N95 (5 Mpix) Canon PowerShot S2 IS (5 Mpix) EXIF: 1/200 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/80 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/500 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/500 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/1000 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/1000 s, F4.50, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/200 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/500 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/1000 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm

(maximální zoom - digitální) EXIF: 1/1000 s, F4.00, ISO Auto, f=72.00 mm

(maximální zoom - optický) EXIF: 1/142 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/60 s, F2.70, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/111s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/60 s, F2.70, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/200 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/60 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/47 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm

(režim makro) EXIF: 1/50 s, F2.70, ISO Auto, f=6.00 mm

(režim makro) EXIF: 1/90 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/500 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/333 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/640 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/500 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/640 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/200 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm

(režim makro) EXIF: 1/400 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm

(režim makro)

EXIF: 1/200 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/500 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/58 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/125 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/333 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/800 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/40 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/40 s, F2.70, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/250 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/640 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/111 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/320 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm EXIF: 1/142 s, F2.80, ISO 100, f=5.60 mm EXIF: 1/320 s, F4.00, ISO Auto, f=6.00 mm