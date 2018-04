Nokia N90 – spíš fotoaparát než mobilní telefon

Nokia N90 je prostřední model z trojice novinek výrobce v nové řadě označené písmenem N. To je v historii značky revoluční krok, zatím Nokia všechny modely pro sítě GSM značila čtyřmístným číselným označením. Odlišné označení trojice novinek má mimo jiné upozornit na jejich výjimečnost. Nejnižší model N70 ale až tak odlišný není, je to víceméně převlečená Nokia 6680, která se již prodává. Zbylé dvě novinky si však odlišné označení zaslouží, jsou opravdu jiné než běžné modely výrobce.

Prostřední z trojice luxusních modelů

Nokia N91 – nejvyšší model řady, se může pochlubit integrovaným pevným diskem, nebo běžným konektorem na sluchátka (3,5 mm), je to model pro příznivce hudby. Nokia N90 je naopak určena zájemcům o fotografování – je to nejlepší fotomobil výrobce. Společným jmenovatelem všech tří modelů je použitý operační systém Symbian a společná platforma Series 60.

Komplikovaná konstrukce

Konstrukce telefonu je velmi komplikovaná. Jedná se o véčko, které má navíc na horní části otočnou další část v které se ukrývá samotný fotoaparát. Aby to nebylo tak jednoduché, tak i horní část telefonu s displeji je otočná. Důvodem pro tuto komplikovanou konstrukci je právě hlavní účel přístroje, tedy fotografování. To je optimální v poloze, kdy horní a spodní část telefonu spolu svírají úhel 90 stupňů a horní část se pak ještě pootočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

Velký a těžký

Telefon se pak drží jako videokamera. Navíc lze natáčet i část s objektivem, to ale již není tak důležité, snad při nahrávání videa, pro fotografování to potřeba není. Výjimkou je jen pořízení autoportrétu. Po rozevření telefonu do požadované polohy je jeho držení pohodlné. Nejlepší fotomobil od Nokie je pořádný kus telefonu. S běžnými véčky jej porovnávat nemůžeme, je větší a výrazně těžší. Rozměry přístroje jsou 112 x 51 x 24 mm a jeho hmotnost je 172 gramů. Pro běžné použití přístroje jako telefonu je jeho konstrukce zbytečně složitá, telefon je zbytečně velký a pohodlná klávesnice to nevynahradí.

Špičkový displej

Nokia se vytáhla u displeje. Ten je opravdu špičkový. Má totiž rozlišení 352 x 416 obrazových bodů, což je v každém směru dvojnásobek rozlišení displejů používaných u všech ostatních telefonů postavených na platformě Series 60. Displej je samozřejmě aktivní a dokáže zobrazit 260 000 barev. Má výborný jas a kontrast, rastr je velmi jemný, prostě lepší displej dnes u telefonů standardu GSM budeme hledat jen stěží. Pochvalu zaslouží i vnější displej, který je také aktivní, má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev.

Objektiv Carl Zeiss

Nokia se u této novinky snažila na fotoaparát pořádně upozornit a proto vývoj objektivu svěřila renomované firmě Carl Zeiss. Objektiv nese pro tuto značku tradiční označení Tesar. Telefon je vybaven automatickým ostřením, což je oproti pevným ohniskům u téměř všech ostatních mobilů s fotoaparátem významný pokrok. S Nokií N90 se fotografuje stejně jako s běžným digitálním (nebo obyčejným) fotoaparátem. Spoušť se namáčkne, telefon zaostří a až po domáčknutí spouště je pořízen snímek. Automatické ostření je poměrně rychlé, na displeji se objeví ostřící bod a zelená kontrolka oznámí, že je zaostřeno. Díky výbornému displeji je ostření velmi dobře vidět.

20x zoom

Nokia N90 nemá optický zoom, jen digitální. Ten je dvacetinásobný, ale v praxi je použitelný maximálně do poloviny nabízené škály. Dál je již obraz výrazně rozostřený a je nepoužitelný – dobře viditelné je to již při snímání na displeji. Maximální rozlišení snímku jsou 2 megapixely, tedy 1 600 x 1 200 obrazových bodů, k dispozici jsou ale samozřejmě i menší formáty snímku.

Pohodlné ovládání

Při fotografování jsou všechny potřebné ovládací prvky umístěné na boku přístroje a vedle displeje. Na hlavní klávesnici není třeba sahat, bylo by to nelogické a také neergonomické. Fotoaparát nabízí několik režimů snímání, korekci expozice, vyvážení bílé a efekty. Výborné je, že při nastavování expoziční hodnoty a při nastavování vyvážení bílé je v malém okně vidět scéna a tudíž i změna, kterou nastavení způsobilo. Listování v menu fotoaparátu je přehledné, jen by mohlo být o něco svižnější. Nutno však upozornit, že jsme testovali předprodejní vzorek telefonu u kterého rozhodně nebyla finální verze firmwaru.

Nokia N90 nebo Sony Ericsson K750i?

Kvalitu fotografií pořízených Nokií N90 můžete posoudit sami na konci článku. Opět platí, že se jedná o snímky pořízené předprodejní verzí telefonu. I tak nás jejich kvalita příjemně překvapila. Zajímavé bude srovnání s konkurenčním Sony Ericssonem K750i, asi jediným současným konkurentem nové Nokie. Oba telefony se sice ještě neprodávají, ale jen stěží se do jejich uvedení na trh objeví jiný vážný konkurent. Nokii N90 lze s klidným svědomím použít jako jediný fotoaparát na dovolené. Pro běžné účely postačí včetně následného vytvoření papírových fotografií. Problém je jen s fotografováním s integrovaným bleskem. Je sice nadprůměrně intenzivní, blesku u běžného fotoaparátu se ale stále nevyrovná.

Fotky nebo raději video?

Pro fotografie a další soubory je v telefonu vyhrazeno místo o velikosti 32 MB, další je k dispozici na paměťové kartě formátu RS-MMC. Ukládání snímků na kartu je velmi rychlé, rozhodně rychlejší než na jiných současných telefonech výrobce postavených na platformě Series 60. Telefon samozřejmě umí natáčet i video. Buď se zvukem nebo bez a to v rozlišení CIF. Maximální délka nahrávky je omezena volnou pamětí. Kvalita nahrávek je výborná, alespoň co se týče srovnání s jinými mobily na trhu.

Mobil pro GSM i sítě 3G

Velmi bohatá je i další výbava telefonu. Použít jej lze nejen v sítích GSM, ale i v sítích třetí generace. Ty by u nás měly být v provozu snad již na podzim letošního roku. Vedle rychlých dat v sítích třetí generace podporuje Nokia N90 GPRS třídy 10, EDGE třídy 9 a HSCSD třídy 6, vybere si tedy každý. Z dalších funkcí strojí za zmínku Java MIDP 2.0, Bluetooth, Push to Talk, plnohodnotný MP3 přehrávač se stereofonní reprodukcí do sluchátek a další běžné funkce. Možnosti telefonu jsou velmi široké, použitý operační systém Symbian (OS 8.1a) umožňuje nahrání dalších aplikací.

Špičková a drahá

Nokia N90 je špičkový mobil s výborným fotoaparátem, jedním z nejlepších mezi fotoaparáty v mobilech pro standard GSM. Kvalitu si ale výrobce nechá zaplatit a tak lze očekávat cenu telefonu okolo 20 000 Kč. V prodeji bude koncem léta, takže případní zájemci mohou s předstihem plnit prasátka. Cena je vysoká, ale s ohledem na schopnosti přístroje je akceptovatelná. Snížit jí může konkurence, ale to se do konce roku stane jen stěží. Nokii N90 lze vytknout velké rozměry a vysokou hmotnost a možná až zbytečně složitou konstrukci. K výbavě nemáme žádné výhrady, naopak hlavní displej patří mezi absolutní špičku.

Podrobnou recenzi telefonu přineseme, jakmile budeme mít k dispozici finální verzi přístroje s českou lokalizací.

Fotografie pořízené telefonem:

Všechny fotografie jsou neupravené v původním rozlišení včetně hlavičky EXIF. Pro zobrazení v plném rozlišení je nutné fotografie stáhnout do počítače.