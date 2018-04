Nokia N90 – nejlepší fotomobil od Nokie (první dojmy)

Druhou ze tří novinek Nokie z řady N-Series je model N90. Již z jeho označení je patrné, že se jedná o telefon o stupínek níž postavený než další včerejší novinka - model N91. I tak se ale jedná o telefon nejvyšší třídy, sama Nokia jej řadí mezi prémiové modely pro nejnáročnější zákazníky. Na rozdíl od hudebního modelu N91 je tato novinka zaměřena na zákazníky preferující obraz. Telefon má špičkový fotoaparát a prý nejlepší videokameru mezi mobily. Navíc optika fotoaparátu pochází od významného výrobce fototechniky Carl Zeiss Optics.

Konstrukce telefonu je velmi zajímavá. Jedná se o véčko poměrně velkých rozměrů (112 x 51 x 24 milimetrů) a také to není žádná lehká váha (hmotnost 172 gramů). Navíc na kloubu telefonu je ještě připevněná další část telefonu, která je otočná a skrývá objektiv fotoaparátu (zavřený telefon tak vzdáleně připomíná některé fotoaparáty značky Ricoh). Otočný je i displej, takže možností nastavení telefonu jsou opravdu široké. Fotografovat se tak dá i se zavřeným telefonem, případně lze celý přístroj držet jako videokameru. Konstrukce je poněkud komplikovaná, jak to u podobně řešených mobilů bývá. To ale záleží na vkusu konkrétního zákazníka.

Design je velmi komplikovaný, ale bytelný

Zpracování obou kloubů se nám zdálo bytelné. Je znát, že se jedná o prémiový produkt nejvyšší třídy. Telefon je elegantní, jednoduché tvary a dvojbarevná kombinace nikoho neurazí. Líbit se bude především zájemcům o high-tech produkty. Na druhou stranu je opravdu hodně velký, což může mnoho zájemců odradit. Funkce telefonu jsou jakoby odsunuty do pozadí, prim hraje funkce fotoaparátu a videokamery.

Fotoaparát je hlavním tahákem Nokie N90. Jak již bylo uvedeno, optika je od společnosti Carl Zeiss Optics, respektive ta ji navrhla a dohlíží na výrobní postup. Fotoaparát má rozlišení 2 megapixely a disponuje autofocusem podobně, jako novinka společnosti Sony Ericsson. Digitální zoom je dokonce dvacetinásobný a pro snadné ovládání fotoaparátu u zavřeného telefonu je k dispozici na jeho boku joystick. Diodové světlo má podle výrobce dosah až 1,5 metru, nám se příliš intenzivní nezdálo. K dispozici je šest snímacích režimů a také editor pro úpravu obrázků.

Optika Carl Zeiss a světlo s dosahem 1,5 metru

Výrobce se na prezentaci chlubil, že Nokia N90 dokáže nahrávat nejlepší video mezi mobily. To jsme posoudit nemohli, ale prý je ve VHS kvalitě. Tomu ale příliš neodpovídá technická specifikace, která hovoří, že maximální rozlišení nahrávky je 352 x 288 obrazových bodů, tedy CIF (délka je omezena volnou pamětí). Počet snímků za sekundu zatím výrobce neudává. V telefonu bude software pro úpravu videonahrávek a snadné by mělo být i odeslání nahrávky nebo fotografie na web.

Nokia N90 je postavena na platformě Series 60 a používá operační systém Symbian. O to víc překvapí, že hlavní displej nemá rozlišení 176 x 208 obrazových bodů, ale v každé ose dvojnásobek (352 x 416 obrazových bodů). Displej je opravdu špičkový, možná nejlepší displej současnosti. Není ale moc velký, jeho úhlopříčka má délku jen 52 milimetrů. Zobrazit dokáže až 260 000 barev a samozřejmě se jedná o aktivní typ. Špatný není ani aktivní vnější displej, který má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Ten umí zobrazit 65 000 barev.

Slušná je i další výbava telefonu, kterou najdete na konci článku v přehledu. Nechybí Bluetooth, EDGE a další funkce. Nokia N90 se začne prodávat v létě letošního roku. Cena by měla být stejná, jako v případě modelu N91, tedy asi 20 000 Kč včetně DPH. Telefon bude dostupný i na našem trhu.

Přehled parametrů:

Rozměry: 112 x 51 x 24 milimetrů

Hmotnost: 172 gramů

Podpora pásem: GSM: 900/1800/1900 MHz; WCDMA: 2100 MHz

Displeje: Hlavní - aktivní, 352 x 416 obrazových bodů, 262 000 barev; vnější – aktivní, 128 x 128 obrazových bodů, 65 000 barev

Data: GPRS třída 10, EDGE třída 9, HSCSD třída 6, WCDMA až 384 kb/s

Připojení: Bluetooth v1.2; USB 2.0

32 MB interní paměti, podpora karet RS-MMC

Přehrávač audio: MP3, AAC

Synchronizace přes USB Mass Storage

Videorekordér: H.263, MPEG4

Fotoaparát: 2 Mpx; efekty, autofocus, 20 x digitální zoom

Java MIDP 2.0

XHTML prohlížeč

Wap 2.0

Platforma Series 60, Symbian OS 8.1a

Push to Talk

