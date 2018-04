Nokia N90 - foťák, který umí také telefonovat

Výrobcům mobilních telefonů se občas vytýká, že nechtějí dát do žádného telefonu opravdu všechno, aby příště mohli udělat zase nějakou tu "íčkovou verzi", která vyřeší neduhy toho starého, ale zase bude postrádat jiné funkce. Jednou to nemá rádio, podruhé EDGE, pak zase chybí podpora MP3, velký displej, pohodlná klávesnice nebo kvalitní foťák.

Nokia se rozhodla svůj postoj přehodnotit a na rýsovacích prknech designérů se narodila luxusní řada N-Series. Trojice představených telefonů má společné to, že se staví zády ke kompromisům v oblasti výbavy. Zejména u harddiskového modelu N91 je snaha vytvořit "dokonalý" moderní mobil jasně viditelná. Ani dnes recenzovaná Nokia N90 nezůstává příliš stranou.

Zejména modely N90 a N91 ale vzbuzují kromě obdivu také značné rozpaky. Oba přístroje totiž patří do kategorie XXL. Prostor pro opravdu velké telefony na trhu jistě je, ale velmi omezený. Většina uživatelů dá před ohromující výbavou přeci jen přednost vyváženému designu a menším rozměrům. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že celá N-Series jsou jen dobře investované marketingové peníze, jejichž hlavním cílem je ukázat, co všechno světová mobilní jednička umí.

Vzhled – mobil jako hlavolam

Dvoumegapixelový fotoaparát z dílny Carl Zeiss, luxusní displej, paměťové karty a otevřený operační systém jsou přesto argumenty, kvůli kterým stojí Nokia N90 za pozornost. Pokud telefon vezmete do ruky, jeho rozměry vás trochu vyděsí. Základní míry 112 × 51 × 24 milimetrů nejsou u véčka rozhodně málo. Zejména když po otevření telefon atakuje hranici devatenácti centimetrů. Hmotnost 173 gramů (dva malé mobily) pak není třeba dlouze komentovat.

I externí displej na přední straně by na druhou stranu mohlo používat hodně telefonů jako hlavní a ještě by si polepšili. Jde o aktivní TFT s rozlišením 128 × 128 pixelů při rozměrech 27 × 27 milimetrů. Zobrazit dokáže 65 000 barev. Škoda, že jej obklopuje zrcadlově lesklý rámeček, na kterém zůstávají otisky prstů.

Design je celkově velmi účelový. Na levém boku najdete datový konektor chráněný šedou gumovou krytkou. Hned vedle něj se nachází miniaturní nabíjecí konektor, který se objevil už u modelu 6101. Na pravém boku se nachází vyklápěcí dvířka. Pod těmi se ukrývá slot na paměťové karty RS-MMC (jedna o kapacitě 64 MB v základním balení). Pravý horní roh netradičně okupují ovládací prvky - je zde joystick a spoušť fotoaparátu. Boční joystick lze použít i pro pohyb v menu, ale příliš pohodlné to není.

Obě boční tlačítka jsou primárně určena k ovládání telefonu v jednom ze dvou režimů focení. Nokia N90 totiž trochu připomíná hlavolam. Fotomodulem na horní hraně lze otáčet, po přetočení o devadesát stupňů modul zaklapne a aktivuje režim fotoaparátu. Fotit můžete se zavřeným telefonem, kdy jako hledáček slouží externí displej (lze dělat i autoportréty prostým přetočením modulu). Druhá možnost je telefon otevřít, otočit displej a vytvořit tak útvar připomínající malou videokameru.

Bylo by popravdě divné, aby si mobil jako Nokia N90 nevyhradil dostatek místa pro pohodlnou a praktickou klávesnici. Pokud tedy máte ruce jako lopaty a na běžném mobilu mačkáte omylem klidně pět tlačítek naráz, bude pro vás novinka adeptem na zvážení. Chválíme, že tlačítko pro vstup do menu se přesunulo pod navigační klávesu a nemusíte jej hledat někde stranou.

Konstrukci Nokie N90 můžeme pochválit. Plasty jsou velmi kvalitní a černo-stříbrná kombinace je docela módní. Při takových rozměrech jde ovšem jen těžko zabránit tomu, aby se kloub nepatrně neviklal. Složitá konstrukce podle nás nedává telefonu velkou naději na extrémně dlouhou životnost. Vadí nám, že u mobilu, kterému nechybí mnoho do 200 gramů, nenašel výrobce místo na trochu větší baterii. Standardní typ BL-5B nabízí kapacitu 760 mAh. Tabulkové hodnoty udávají až tři hodiny hovoru nebo dvanáct dnů v pohotovosti. Nároční majitelé telefonů se Symbianem Series 60 ovšem vědí, že jej lze vybít během dvou dnů.

Menu a displej – nej nej nej

Displej Nokie N90 nemá konkurenci. Představuje to nejlepší, co kdy navštívilo mobilní svět, a bude vám to jasné na první pohled. Při standardních rozměrech 35 × 41 milimetrů nabídne neuvěřitelné rozlišení 352 × 416 pixelů, což představuje přes deset tisíc obrazových bodů na čtverečním centimetru. Jemnost displeje je tak dvojnásobná oproti nejlepším konkurenčním telefonům. Jde samozřejmě o aktivní TFT, zobrazí až 262 000 barev a obraz na něm vypadá snad lépe než fotografie na křídovém papíře.

Menu telefonů se Symbianem Series 60 je v zásadě pořád stejné. Žádné převratné novinky tu nehledejte. Již u předešlých modelů se objevilo pohotovostní menu, které může na úvodní obrazovce zobrazovat pětici vybraných aplikací a pod nimi blížící se záznamy v kalendáři. Jeho aktivací ovšem přijdete o možnost spouštět vybrané funkce jen pohybem kurzoru do stran.

Na fantastické rozlišení si oko rychle zvykne a přesedlávat na jiný mobil je pak trochu nepříjemné. Ikony vychází z grafického vzoru použitého u Nokie 6230i, barevné ladění menu lze měnit různými tématy, i když v telefonu byly v době psaní recenze jen dvě a žádná jiná výrobce zatím nepřipravil (na webu Nokie nebyla).

Fotografování

Otočný fotomodul s rozlišením 2 Mpix a autofocusem patří k největším chloubám telefonu. V jeho těsné blízkosti najdete také LED diodu pro přísvit scény, která je překvapivě silná a na kratší vzdálenost vám může opravdu pomoci.

Stiskem bočního joysticku vyvoláte menu fotoaparátu, které nabízí několik režimů – automatický, makro, noční, sport, portrét, nekonečno a jeden je k dispozici dokonce pro ruční nastavení. Blesk zvládá i redukci červených očí. Můžete si manuálně vyvážit bílou barvu, upravit nastavení expozice nebo zvolit barevný tón. Měření expozice i ostření je téměř okamžité (zdá se rychlejší než u Sony Ericssonu K750i) a i ukládání fotografie v plném rozlišení trvá jen něco okolo dvou vteřin.

Při focení v poloze videokamera můžete využít pro ovládání menu tlačítka v horní části displeje. Můžete skočit přímo do zajímavě zpracované galerie, kde je vidět ve středu malý náhled na fotku s informacemi a v horní a spodní části se posouvají předchozí a následující fotografie. Oceňujeme maličkost, že v závislosti na nastavení se fotka rovnou uloží do paměti a můžete pořizovat další. U ostatních mobilů vám zůstane na displeji a musíte ji uložit nebo se alespoň tlačítkem vrátit do režimu fotoaparátu.

Telefonování - mobil, co si vámi popovídá

Technoidy potěší novinka vyspělým hlasovým ovládáním, kterému už není třeba hlasové záznamy nahrávat. Nokia N90 vám opravdu rozumí a pokud podržíte déle boční tlačítko (spoušť fotoaparátu), tak vás vyzve k zadání příkazu. Stačí vyslovit libovolné jméno z telefonního seznamu a telefon jej najde. Funguje to docela spolehlivě, jen při aktivaci funkcí nám novinka neustále namísto Bluetooth aktivovala hlasovou schránku a jednou se telefon při vyslovení mého jména dokonce zresetoval.

Ostatní telefonní funkce zůstávají při starém až na jednu výjimku – vibrování. Podobně jako u komunikátoru Nokia nevybavila tento model vibracemi a na příchozí hovory tak upozorní jen polyfonní melodie, AAC nebo MP3 skladby. Patrně je u telefonů této hmotnosti problém najít dostatečně silný motorek, který by mobil rozvibroval a neměl enormní spotřebu energie, popř nehrozilo, že poškodí samotný přístroj.

Tip: Pokud vás zajímá detailní popis ostatních funkcí, přečtěte si recenzi Nokie 6681.

Práci s telefonním seznamem není co vytknout. Počet strukturovaných záznamů je omezen jen sdílenou pamětí telefonu, prohledávání seznamu je velmi rychlé. Přiřadit můžete ke každému záznamu hned několik položek i foto volajícího. Skupiny volajících si můžete sami definovat a příchozí hovory se dají třídit. Nově můžete také všechny kontakty uložit na paměťovou kartu a rychle je zálohovat do počítače přes čtečku, odeslat do e-mailu nebo přes Bluetooth.

Zprávy - drobné písmo a zkracuje SMS

V oblasti zpráv se událo změn ještě méně. Kvalitní e-mailový klient nabízí všechny potřebné funkce. Dokáže pracovat s přílohami a odeslat i několik fotografií naráz. Nokie Series 60 bohužel stále zkracují textové zprávy, protože nedokáží při psaní s T9 ořezat diakritiku. Také font písma se zdá vzhledem k velikosti displeje ještě menší než u starších modelů a jeho velikost měnit nelze.

Organizace a data

Organizační funkce zůstávají na špičkové úrovni. Máme zde přehledný kalendář s měsíčním, týdenním i denním pohledem. Budík je stále velmi jednoduchý bez opakování. U hodin můžete v druhé záložce nastavit vybraná města a sledovat i světové časy. Nechybí samozřejmě poznámky ani úkoly. Ve složce kalendář najdete sadu aplikací pro prohlížení dokumentů PDF, Wordu, Excelu a PowerPointu. Můžete se zasmát nad tím, že ačkoliv lze nahrávat videa v rozlišení 352 × 288 bodů i se zvukem, diktafon je limitován na jednu minutu záznamu.

Pro synchronizaci s počítačem poslouží datový kabel nebo Bluetooth. Nokia N90 se pochlubí také podporou UMTS, i když v našich končinách je vám to k ničemu. Ostatním poslouží GPRS a EDGE třídy 10 (4+2). Přímo v telefonu najdete prohlížeč, který kromě WAPu 2.0 zvládá v omezené míře i normální internetové stránky. Můžete si u něj nastavit několik velikostí písma a umí i celoobrazovkový režim. Na paměťové kartě najdete také instalátor na mobilní prohlížeč od Opery.

Zábava

Kromě zmiňovaného fotoaparátu si Nokia N90 poradí samozřejmě také s MP3. Integrovaný přehrávač RealPlayer nabízí všechny základní funkce jako míchání skladeb, opakování, přechod na další a vidí i do adresářové struktury. Skladby MP3 přehrává telefon ve stereu. Kromě dodávaných klasických pecek můžete použít u N90 s úspěchem i externí reproduktor - hraje překvapivě čistě a hlasitě. Z her jsou zastoupeny karetní sbírka Card Deck a kultovní Had.

Proč ho koupit? 2Mpix fotoaparát

skvělý displej

operační systém Proč ho nekoupit? rozměry

cena Kdy? Srpen 2005 Za kolik? 20 000 Kč včetně DPH

Zajímavostí je předinstalovaný Nokia Lifeblog. Zajímavá aplikace vám při každém spojení mobilu s počítačem dokáže zazálohovat pořízené fotografie i přijaté a odeslané zprávy. Za pár let si tak můžete vytvořit jedinečný archiv vzpomínek, nad kterým budete jednou ronit slzy.

Sečteno a podtrženo

Nokia N90 je monstrózní mobil. Vybere si jej pravděpodobně muž s většími dlaněmi, do dámské kabelky by se ke šminkám už nemusel vejít. Nelze mu upřít jeho přednosti, zejména špičkový displej, který nemá konkurenci. Vyvážený a moderní design se ovšem zdá být zatím důležitější a funkce jsou jen jeho doplňkem. Ví to například Motorola, které se daří snad jako nikdy dřív. Za cenu okolo 20 000 korun se z Nokie N90 stát hitovka nemůže - zejména uvážíme-li, že dvoumegové novinky Sony Ericssonu se vejdou do každé kapsy a v tuto chvíli stojí polovinu.

TIP: Prohlédněte si parametry Nokie N90 v katalogu mobilů.