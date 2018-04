Nokia N9 bude v prodeji už v září, dočkáme se i v Česku

Přesné datum startu prodeje Nokie N9 je zatím stále trochu nejasné. Ale na počítadle na švédské stránce nokie se na několik dní rozsvítilo odpočítávání, které ukazuje, že by se na tamním trhu mohla N9 začít prodávat koncem září. Informace o možné dostupnosti se také postupně objevují i na dalších trzích. Také v Česku to prozatím se startem N9 vypadá dobře. Místní pobočka nás ujišťuje, že uvedení N9 na trh je v plánu a že by k němu mělo dojít na přelomu září a října, tedy možná jen týden po Švédsku.

Švédsko by mělo být v první vlně zemí, kde se N9 začne prodávat. Na rozdíl od mnohých modelů se ale N9 nedostane na všechny světové trhy, některé velmi důležité budou vynechány.

Třeba takový britský nebo americký trh se pravděpodobně N9 nedočká. Zatímco švýcarský Orange má spuštění prodeje naplánováno už na 15. září, britská stránka operátora o N9 mlčí. Stejně tak o něm mlčí i ostatní ostrovní operátoři.

Některé hlasy tvrdí, že Nokia nechce při startu prodeje N9 jít na nejdůležitějších trzích do přímé konfrontace s iPhonem páté generace, který by se měl objevit také během září.

Zdá se, že Stephen Elop, ředitel Nokie, opravdu nepřeje N9 komerční úspěch. Na kterých trzích se N9 nakonec bude prodávat, ukáže až čas. Třeba na stránce, kde si mohou zákazníci ověřit dostupnost N9, je seznam 24 zemí, kde bude N9 dostupná. Česká republika mezi nimi paradoxně není.