Nokia N76 se loupe. Fešácký mobil musí do servisu

Představte si, že si našetříte nemalé peníze na koupi mobilního telefonu Nokia N76, který se vedle poměrně dobré funkční výbavy vyznačuje především elegantním designem a jehož potenciální uživatelé mají být právě z řad lidí zakládajících si na vzhledu. Poté si ho ale neužijete ani dva týdny. Proč? Jeho hlavní přednost se totiž začne ničit – barevný lak, který je na celé ploše přístroje, se bude už po několika dnech běžného používání stírat.

Honba za nižšími výrobními náklady

Nedávno ruský server Mobile-review.com upozornil na četné reklamace chytrého telefonu Nokia N76. Těžko lze očekávat, že by výrobce modely s nekvalitním lakem vyráběl úmyslně. Chybu může mít na svědomí chybný výrobní proces nebo nezvládnutá honba za co nejnižšími výrobními náklady.

V rámci stále se zvyšující výroby desítek milionů kusů mobilních telefonů se samozřejmě výrobci snaží vymyslet způsob, jakým by bylo možné na každém produktu nějaký ten peníz ušetřit. Použít levnější výrobní materiál na každý telefon, byť jen v přepočtu například o pár halířů levnější, znamená pro firmu znatelné snížení nákladů. A Nokia N76 není prvním modelem, kterého se popisovaný problém týká.





Pokud se poohlédneme mimo Nokii, starosti s lehce seškrábatelným lakem měl kupříkladu i Sony Ericsson se svým modelem S500i. Všechny mobily v zeleném provedení uživatelé chodili po třech týdnech reklamovat s poškozeným krytem. Je zajímavé, že pokud si někdo pořídil ten samý model ve žlutém kabátku, obdobný problém se ho vůbec netýkal.

Servis vám věnuje náhradní telefon – také vadný

Nejvíce se nepříjemnosti se špatným lakem dotkly uživatelů v Rusku. Dá se prakticky říci, že v tamních obchodech s mobilními telefony byla a ještě stále je každá N76 vadná, tak to alespoň uvádí server Mobile-review.com. Přestože je Nokia N76 poměrně drahý mobil, díky mohutným reklamním kampaním patří v Rusku mezi velmi dobře prodávané telefony.





Co však ještě více umocňovalo problém, byl špatný postup servisních středisek. Dlouhé fronty rozčílených lidí před značkovými prodejnami se dožadovaly náhrady v podobě nového přístroje. Jelikož se však nikdo nezaobíral tím, že drtivá většina všech reklamací se týká stejného problému, byly znepokojeným uživatelům vyměněny seškrábané telefony za nové modely N76. Co se však nestalo o dva týdny později – autorizované servisy Nokie měly před svými dveřmi dvojnásobnou frontu, a to včetně lidí, kteří šli "reklamovat reklamaci".

Statistiky zatím mlčí

Pokud se podíváme do statistik reklamací firmy Nokia, zjistíme, že kvůli velkým starostem ohledně odstranění chyb ve výrobě modelu N76 není "nekvalitní lak" jako důvod reklamace vůbec evidován. Jakmile se ale veřejnost a mobilní operátoři dozvěděli o existenci tohoto problému, začali ihned reagovat. Kupříkladu ve Velké Británii, kde se chybné modely N76 objevovaly také v početném množství, stáhlo tamní zastoupení operátora Vodafone tento přístroj z prodeje.

"Mrzí nás situace ohledně problémových modelů N76. Všechny autorizované servisy Nokia jsou nyní obeznámeny s touto chybou a budou se snažit zákazníkům zajistit vhodnou náhradu," řekl serveru Mobile-review.com Maxim Pavlov z ruského ústředí Nokie.

I vaše Nokia N76 se loupe?

V redakci jsme Nokii N76 také testovali. Zkoušený vzorek ale výše uvedeným problémem netrpěl. Podle našich informací se však loupající se lak na Nokii N76 objevuje jako častý důvod reklamace i u nás. Nokia se nicméně k problému staví čelem a vadné přístroje vyměňuje, respektive jim v rámci záruky mění kryt za nový - bezchybný.