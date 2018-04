Nokia N71 - špičkové véčko se Symbianem

Třetí včerejší novinkou Nokie představenou v Barceloně na Nokia Mobility Conference, je model N71. Ze všech tří novinek je tento mobil nejméně nápadný, zaujme ale každého, kdo touží po chytrém mobilu s véčkovou konstrukcí. Nokia N71 je špičkový chytrý mobil s bohatou výbavou. Informace o dalších dvou novinkách Nokie najdete zde: Nokia N92, Nokia N80.

V případě modelu N71 zvolila po delší době Nokia u chytrého mobilu véčkovou konstrukci. Poprvé ji použila u modelu 6260, pak až u fotomobilu N90. Véčka jsou stále populárnější, v roce 2008 již mají mít na trhu nadvládu. Uvidíme, jestli budou tak úspěšná i mezi chytrými telefony Nokie. Design telefonu je na Nokii poměrně střídný, což mu ale neubírá na eleganci. Není to žádný drobeček, ale v kategorii chytrých mobilů, navíc s podporou sítí třetí generace, se jedná o průměrně velký a těžký mobil. Rozměry přístroje jsou 98 x 51 x 26 mm a jeho hmotnost je 139 gramů.

Nokia N71 je postavena na platformě S60 a to konkrétně její třetí generace. Je to telefon pro sítě GSM i UMTS, proto má dva fotoaparáty a jelikož je to véčko, má i dva displeje. Vnější displej má rozlišení 96 x 68 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Hlavní displej má rozlišení QVGA (320 x 240 obrazových bodů) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej má úhlopříčku přes 6 cm.

Výbava telefonu je velmi bohatá. Obsahuje dvoumegapixelový fotoaparát s dvacetinásobným digitálním přiblížením a také druhý fotoaparát s VGA rozlišením pro videohovory. Telefon má samozřejmě MP3 přehrávač, Bluetooth, USB 2.0 s podporou USB Mass Storage, Push to Talk, GPRS i EDGE třídy 10 a také přenosy dat v sítích třetí generace. Vnitřní paměť telefonu má poměrně malou kapacitu, podporovány jsou ale paměťové karty formátu miniSD, takže bude k dispozici prostor o velikosti až 2 GB. Karty bude možné měnit za provozu.

Nokia N71 se na trh dostane v příštím roce, ale u nás se pravděpodobně prodávat nebude. Cena telefonu byla předběžně stanovena na 18 000 Kč včetně DPH.

Parametry Nokie N71:

Rozměry: 98 x 51 x 26 mm

Hmotnost: 139 gramů

Operační systém: Symbian, platforma S60 třetí generace

Displeje: hlavní - aktivní, 320 x 240 obrazových bodů, 262 000 barev; vnější displej - aktivní, 96 x 68 obrazových bodů, 65 000 barev

Fotoaparáty: hlavní - 2 Mpix rozlišení, 20x digitální zoom, diodové světlo; druhý fotoaparát - VGA rozlišení, 2x digitální zoom, video max. rozlišení CIF

Připojení: Bluetooth (včetně stereo profilu a klávesnice), USB 2.0 (USB Mass Storage)

Podporovaná pásma: GSM 900/1800/1900 MHz a WCDMA 2100 MHz

Data: UMTS až 384 kb/s, GPRS a EDGE třídy 10, Wi-Fi (802.11g)

Přehrávače - formáty médií: WMA, MP3, eAAC+, AAC+, M4A, MPEG-4 ACC LC, AMR-NB, AMR-WB, 64 polyphonic MIDI, RealAudio Voice, RealAudio7, RealAudio8

Paměť: 10 MB uživatelské paměti, podpora karet miniSD (výměna za provozu)

Další funkce: hlasové ovládání a hlasitý odposlech, vibrační vyzvánění, Push to Talk, videohovory, prohlížeč Office dokumentů, Java MIDP 2.0

Baterie: Li-Ion, 970 mAh

Výdrž: pohotovostní doba až 9 dnů, hovorový čas až 4 hodiny

Kompletní parametry Nokie N71 najdete v našem katalogu mobilů



Fotografie funkčního vzorku z oficiálního představení novinek.