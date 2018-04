Nokia N-Gage QD - pojďte si hrát (recenze)

Nokia N-Gage budí mezi našimi čtenáři značné rozpaky. O tom, že první verze nesplnila očekávání výrobce, se již napsalo mnoho a nemá smysl tuto skutečnost znovu rozebírat. Faktem zůstává, že mobilní hry představují ohromný tržní potenciál.

Agentura Gartner Group předpokládá, že do konce roku 2004 vygenerují bezdrátové hry příjem 6 miliard dolarů a celkem se jich do konce roku zúčastní více než 170 milionů hráčů (více se o tomto fenoménu dočtete v článku Mobilní hry - hraje se o milióny). Nelze se proto divit, že se různé firmy snaží hledat cesty, jak na určitý podíl z tohoto trhu dosáhnout.

Protože je finská Nokia stále největším výrobcem mobilních telefonů na světě, přišla s kombinací mobilního telefonu a herní konzole. Tento koncept by mohl (bez ohledu na úspěch nebo zpracování nové N-Gage) v budoucnu ohrozit nejen trhy s mobilními hrami, ale konkurovat i klasickým herním konzolím jako Sony Playstation nebo Gameboy.

Telefon ani konzole to není

Co je vlastně N-Gage? Nokia N-Gage je spojením herní konzole a mobilního telefonu, což jí staví do těžké pozice. Herní fanoušci na ní nahlíží jako na konzoli s malým displejem. Uživatele mobilních telefonů v ní zase vidí příliš velký smartphone se Symbian S60, který má zcela nevyhovující design.

N-Gage je rozhodně určena více pro fanoušky her, ačkoliv pro někoho může představovat zajímavou cestu k získání levného chytrého telefonu. Tomu, že se nejedená o klasický telefon nasvědčuje i menu Nastavení. U standardního operačního systému Symbian S60 se zde nachází položka Telefon, ale u N-Gage QD byla upravena na obecnější pojem Přístroj.

Kompatibilita se starou verzí

Majitelé her pro první verzi N-Gage nemusí mít strach, protože QD je zpětně kompatibilní. Stále se jedná o telefon se Symbian S60 verze 6.1 a všechny hry, které byly vytvořené pro první N-Gage na ní poběží.

Jedinou výjimkou v kompatibilitě je záloha dat. Pokud zálohujete data z harddisku na paměťovou kartu MMC v první N-Gage, tak ve druhé verzi nebudou tyto informace čitelné. Pokud by někdo tyto data potřeboval přesto v N-Gage QD přečíst, tak může použít například software od SymbianWare.

Novinka je menší a baculatější

Nokia N-Gage QD se oproti první verzi zmenšila. Nadměrná velikost byla N-Gage často vytýkána a Nokia na tyto hlasy zareagovala. Její rozměry jsou nyní 118x68x22 mm, ale pro kapsu u košile nebo kalhot je stále příliš těžká a objemná (celková hmotnost 143 g). Herní konzole potřebuje dosahovat určitých rozměrů, aby byla alespoň trochu použitelná a to naráží na ideální kapesní rozměry mobilního telefonu. Kdo tedy uvažuje o pořízení N-Gage, bude muset v tomto směru ustoupit.

N-Gage QD má oválný tvar, který je o něco kulatější než u předchůdkyně, ovšem zároveň je i o něco tlustší. Verze, kterou jsme měli k dispozici měla zelenohnědou barvu, která se kombinovala s černou a tmavě stříbrnou. Nokia ovšem připravila celou řadu výměnných krytů. Pokud tedy někomu barevná kombinace nesedí, nabízí se mu snadné řešení.

Po obvodu N-Gage vede 7 mm široký gumový proužek, který jí dodává dojem bytelnosti. Dá se předpokládat, že při pádu na hranu by dokázal větší odolnost zajistit. Na pravé straně se pod ním ukrývá spínač. Při snaze o jeho sepnutí se ovšem musí asi 2 mm silný proužek promáčknout, což nejde udělat bez použití nehtu. Symbianové telefony navíc nestartují na první pohlazení a spínač se tak musí chvilku podržet.

Na horním i spodním boku Nokie naleznete poutko pro zavěšení a vedle něj gumovou záklopku. Pod tou horní jsou umístěné konektory pro dobíjení a sluchátka. Když odklopíte tu spodní, objeví se slot pro paměťovou kartu MMC. U starší verze byl slot pod baterkou a při časté výměně her se musel telefon vypínat a rozebírat. Tento způsob je jistě pohodlnější a zároveň představuje další bod, ve kterém Nokia vyhověla přáním (nebo spíš stížnostem) uživatelů. Telefon by si měl bez problémů rozumět i s kartu o kapacitě 512 MB.

Na předním krytu vynikají soustředné oblouky, které svým tvarem blíží elipse. Jsou celkem tři a barvy se u nich střídají (šedá, černá, šedá). Tvarům těchto křivek se přizpůsobuje i zpracování kláves. N-Gage QD tak vypadá velmi elegantně, ale kvůli vzhledu trochu trpí ovladatelnost telefonu. Zadní kryt zdobí pouze logo N-Gage umístěné ve středu šedého oválu. Hodně se očekávalo, že se zde bude u nové verze nacházet také digitální fotoaparát. Bohužel tu není.

Klávesnice jako u konzole

Pokud vezmete N-Gage do ruky a pokusíte se jí zapnout, budete potřebovat SIM kartu. To je podle našeho názoru škoda, protože pro klasickou herní konzoli jí nepotřebujete a není důvod, proč zájemce o hraní nutit k nákupu SIM karty některého operátora.

Objevily se informace, že v základním balení N-Gage QD bude i atrapa jedné SIM karty, která vám některé funkce zpřístupní. S touto kartou samozřejmě nemůžete telefonovat ani přistupovat k N-Gage Areně, protože k tomu je potřeba GPRS, ale například hraní s více hráči přes Bluetooth nebude problém. Tuto kartu naleznete v základním balení jen v některých zemích a Česká republika mezi nimi naštestí bude.

Rozložením klávesnice se QD podobá více herní konzoli než mobilnímu telefonu. Nalevo od displeje vyniká kulaté čtyřsměrné navigační tlačítko z průhledného plastu. Jednotlivé směry jsou na něm zvýrazněné výstupky a oranžovými tečkami. Podsvícení u této klávesy chybí. Jeho zdvih je trochu vyšší, ale na ovládání to nemá velký vliv.

Vpravo pod ním je malá klávesa pro potvrzení volby. Potvrzovací funkce byla u první verze součástí navigačního tlačítka, ale jeho oddělení se nám zdá lepší. Na levé straně N-Gage se nachází také klávesy pro vstup do menu, příjem hovoru a volby.

Pravá strana displeje byla zaplněna mnohem víc. Doslova vtěsnány jsou zde všechny číselné klávesy, přepínání režimu psaní, mazání znaků, odmítnutí hovoru a klávesa pro zpět nebo konec. Tlačítka 5 a 7 jsou vystouplá a barevně odlišená, protože se používají pro hraní her.

Stadardní ovládání

Všechny klávesy výrazně vystupují nad povrch telefonu a menu na jejich stisknutí reaguje velmi rychle. Za upozornění stojí klávesy pro příjem u ukončení hovoru, které se kvůli elegantnímu designu natolik zmenšily, že se nedají zmáčknout zpaměti. Navíc jsou umístěny téměř na samém okraji přístroje a ve chvíli, kdy začne telefon vyzvánět, je musíte hledat očima. Funkční klávesy ve spodních rozích displeje potkal stejný osud. Vzhledem k frekvenci jejich používání se zdá jejich velikost také neadekvátní.

Pohyb v menu telefonu musí u N-Gage obstarávat levá ruka – to vychází z konceptu konzolí. Herním fanouškům zvyklým na joypady to problém dělat nebude, ale kdo nemá procvičenou levou ruku, bude se muset s ovládáním N-Gage chvilku potrápit.

N-Gage má operační systém Symbian S60, jeho ovládání je tedy velmi intuitivní a nalézt jednotlivé položky nikomu větší problémy dělat nebude. Na úvodní obrazovce si každý uživatel může nadefinovat, jaké funkce se aktivují při stisknutí tlačítek, které se nachází v dolních rozích obrazovky. Klávesnice koncipovaná pro pohodlné hraní oběma rukama ovšem není ideální pro pohodlné ovládání telefonu. N-Gage se nedá držet a ovládat v jedné ruce, protože jeho těžiště je pak posunuté stranou a přístroj se nedá udržet.

Psaní dělá problémy

N-Gage QD podporuje zprávy SMS i MMS a poradí si také s elektronickou poštou. Pro zadávání textu ovšem není Nokia N-Gage optimální přístroj. Klávesy mají sice všechny ideální vlastnosti pro to, aby se dalo s telefonem dobře psát, ale jsou umístěny napravo od displeje, což je značně nezvyklé.

Při psaní musíte mít navíc obě ruce položené na telefonu, i když pracujete jen jedním palcem. Pro zadávání zpráv používá českou T9, která nedokáže odstranit před odesláním háčky a čárky. Stejně jako u ostatních Symbianových telefonů od Nokie se tedy automatické vkládání textu prodraží, protože zprávy jsou rozděleny po 70 znacích.

Displej je stejný

V útrobách nové N-Gage bychom marně hledali výkonnější grafický nebo zvukový čip. Přesto má displej trochu lepší kontrast. Jeho rozlišení zůstává na 176×208 obrazových bodů a rozměry na 35×41 mm. Displej se nachází přesně ve středu telefonu, ale bohužel pro většinu her je orientován na výšku. Pravděpodobně se jedná o daň zaplacenou Symbianu S60, který by jinak bylo potřeba upravovat.

Na Symbian chudá vábava

V základním balení naleznete sluchátka stejně jako u starší N-Gage. Ty se hodí při hraní her v dopravních prostředcích, ale můžete je použít samozřejmě také jako headset. U první N-Gage našly sluchátka i další způsoby využití. K dispozici bylo stereo FM rádio i MP3, tyto funkce k velkému zklamání mnoha fanoušků v N-Gage QD nenajdeme. U nové N-Gage citelně chybí také datový konektor a infraport. Pro datovou komunikaci zůstal jen bluetooth, který lze využít pro hraní mezi více hráči.

Další očekávanou součástí N-Gage QD byl digitální fotoaparát, pro ten se ale Nokia také nerozhodla. Fotoaparát hraje důležitou roli pro operátory, kteří díky němu realizují zisky z doprovodných služeb. Jeho přítomnost by tedy mohla představovat jakousi odplatu operátorům za to, že se je Nokia pokouší připravit o zisky z prodeje mobilních her. Kvůli absenci datového konektoru nelze připojit ani fotoaparát externí. Nokia N-Gage QD je napájena baterií o kapacitě 1070 mAh, se kterou by měla vydržet 5-10 hodin hraní (označení BL-6C).

Menu má jiný vzhled

Nokia N-Gage QD i její starší verze jsou nejlevnější chytré telefony s operačním systémem Symbian S60. Menu telefonu lze tedy rozšiřovat o desítky dalších komerčních i volných programů. Paměť telefonu se nijak nezměnila a zůstává na 4 MB, rozšiřuje jí pameťová karta MMC.

Grafické zpracování menu se změnilo, ale podle našeho názoru není zrovna zdařilé. Chybí i barevná témata, která by ho umožnila přizpůsobit. K dispozici jsou pouze tři barevné palety (oranžová, šedá a purpurová). Jinak v telefonu naleznete standardní ikonové menu, které kromě vzhledu nepřináší žádné významné změny.

Telefonuje se naplocho

První verze N-Gage se stala terčem mnoha posměšků za to, že měla reproduktor umístěný na hraně a při hovoru se držel telefon bokem k uchu. Na internetu se objevily i návody, jak provrtat její kryt, aby zvuk vycházel stranou a šlo telefonovat i naplocho. Žádné podobné kousky s QD dělat nemusíte, protože reproduktor má v pravém horním rohu a drží se jako standardní telefon.

N-Gage QD bude na rozdíl od prvního modelu pouze duální a nabízí se různé verze pro evropský a americký trh. Jinak jsou funkce pro hovory stejné jako u ostatních telefonů se Symbianem. Telefonní seznam využívá sdílenou paměť a nemá žádný limit pro počet kontaktů. Standardně lze seznam synchronizovat s Microsoft Outlook a k záznamům jdou přiřazovat fotografie, které se při příchozím hovoru zobrazí na displeji. Kontakty můžete třídit do různých volajících skupin a podle nich hovory filtrovat.

Ve složce Organizátor naleznete kromě kontaktů také praktický a přehledný Kalendář, který nabízí upomínky s možností jejich opakování. Na dalších aplikacích - Úkoly a Poznámky není co měnit, a tak zůstávají stále stejné. Budík je i nadále ukrytý pod hodinami a záznamník umožňuje nahrát maximálně minutové záznamy.

N-Gage Arena

N-Gage Arena je virtuální prostor pro komunitu hráčů, který staví N-Gage trochu nad ostatní herní konzole. Hráči si zde mohou přímo z telefonu vyměňovat zkušenosti, komunikovat v chatech a hlavně soutěžit.

Symbianová aplikace N-Gage Arena nabízí tyto základní volby – Komunikace, Novinky, Hrát, Podpora a Přizpůsobit. Právě možnost komunikace a soutěžení s ostatními živými hráči může zprostředkovat mnohem více zábavy než například větší displej nebo lépe graficky zpracované hry. Arena je podle našeho názoru hlavní prodejní argument pro N-Gage QD.

Velice zajímavý a originální myšlenka N-Gage Areny ovšem naráží na nutnost používat datové služby. Vzhledem k tomu, že průměrný uživatel N-Gage bude nejspíš teenager, nedá se předkládat, že bude schopný investovat do paušálního připojení za GPRS více než 800 korun měsíčně. Je také zarážející, že ačkoliv bude on-line hraní pro N-Gage klíčové, telefon samotný podporuje pouze GPRS třídy 6.

Zacíleno na hry

Nová N-Gage QD se oproti starší verzi zaměřila výhradně na hry a mnoho dalších užitečných funkcí tak bylo vypuštěno, aby se dostala její cena na co nejnižší úroveň. Trendem u herních zařízení ovšem není připravovat low-endové verze, ale šokovat zákazníky ohromujícím výkonem a schopnostmi nových modelů. N-Gage QD v tomto směru nepřinesla téměř nic nového a některé klíčové funkce ještě ubyly. Je tedy pochopitelné, že tento krok vzbudil mezi zákazníky značné rozhořčení.

Přesto by toto rozhodnutí mohlo mít i své opodstatnění. Dá se očekávat, že novou verzi již nebudou tolik kupovat zájemci o levný smartphone, kterému odpustí výstřední design, ale pořídí si jí výhradně fanoušci mobilního hraní. Její cenu by tak bylo možné ze strany výrobce dotovat podobně jako u Playstation. Výrobce by měl přesto jistotu, že tento krok bude mít smysl a investice se vrátí v podobě tržeb z prodaných her.

Od července se Nokia N-Gage QD objeví v nabídce Oskara a T-Mobile jedná o její zařazení do svého globálního katalogu. V současnosti lze N-Gage QD vidět u distributorů za cenu nepřesahující 8000 Kč, je tedy zhruba na stejné hladině, na kterou zatím klesla i její první verze.

Laický pohled na N-Gage QD Mobilní telefon Nokia QD vylepšuje komfort při hraní her, ale ne zase tolik, aby se alespoň přiblížil přenosným herním konzolím. Hlavní přínos v této oblasti jsem při používání spatřoval v křížovém ovladači, který je oddělen od ostatních kláves, takže v zápalu boje nehrozí nechtěný stisk jiné klávesy. To se však nedá říci o druhé polovině přístroje, kam se musely vejít všechny ostatní klávesy, které jsou především v dolní části natolik titěrné, že nezbývá, než je mačkat hranou nehtu. Pokud se s nimi uživatel snaží pracovat klasickým způsobem a používá k tomu bříška prstů, nikdy si nemůže být jist, že stiskl tu správnou klávesu. To ostatně i s problémy při psaní SMS zpráv. Při jejich psaní se mi nedařilo dosáhnout obvyklé rychlosti jejich psaní, pokud jsem se chtěl vyvarovat překlepů. Naštěstí nejsem nijak náruživý pisatel SMS. Téměř nemožným se však stává pokus o psaní a držení mobilu v jedné ruce. Určitou výhradu mám k příliš titěrnému zobrazení na hlavním panelu, kde může lidem s mírně horším zrakem činit obtíže přečíst například údaj o aktuálním čase či datu. Samotný LCD panel je dostatečně kvalitní na to, aby dokázal zobrazit detaily hry, ale má menší problémy s velikostí úhlu, pod kterým lze zobrazené údaje bez změny sledovat. Týká se to především změn ve svislém směru. Příjemné bylo zjištění, že i při relativně intenzivním využívání herní části Nokie QD, byla výdrž bateria dostatečná. Z celkového pohledu se jedná poměrně zdařilý hybrid osobní herní konzole a mobilního telefonu, který je však limitován tím, že nemůže být větší. Pro každého kdo si oblíbil hraní her kdekoliv a kdykoliv a nechce s sebou vláčet vedle konzole ještě mobilní telefon, je tento Nokia QD dobrá cesta. Pokud se však chystáte z 90 % tento produkt využívat jako mobilní telefon, asi nebudete s jeho ovládáním spokojeni.

