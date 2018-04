Nokia N-Gage - první dojmy

Nokia N-Gage je na první pohled velice sympatický handheld, který má mít celosvětový launch 7. října, kdy vypukne masivní reklamní kampaň obnášející taktéž řadu až třicetisekundových TV spotů. Uvedený den D představí i desítku her pro tento hardware na speciálním MMC formátu (MultiMedia Card), přičemž do Vánoc by mělo být na trhu na dvě desítky titulů, kam patří např. Splinter Cell, Ghost Recon, Rayman 3, Tony Hawk’s Pro Skater či Tomb Raider. Cena her by měla býti v rozmezí 30 - 60 eur, s vyšší částkou údajně počítejte u produktů majících podporou multiplayeru (bezdrátová technologie Bluetooth, či přímo online). A teď to přijde - už se něčeho držíte? Co se týče samotného handheldu, počítejte s částkou mezi 290 - 360 eur. Tedy okolo deseti tisíc korun, což z tohoto drobečka činí bezkonkurenčně nejdražší konzoli na trhu a přes spoustu věcí navíc, jež N-Gage potenciálnímu zájemci nabídne, se dle mého jedná o předem ztracený boj. Ale nepředbíhejme, padla zmínka o spoustě věcí navíc, které má N-Gage nabízet. Pakliže přeskočíme náš článek zkraje tohoto roku, kde se velice obšírně cause N-Gage věnujeme, připomeňme si ještě jednou, co tenhle univerzální stroj všechno umí a jak je stavěný.

VELIKOST

Objem 139 cm3 Rozměry (délka x šířka x hloubka) 133.7 x 69.7 x 20.2 mm Váha 137 g

VÝDRŽ

Hraní her 3-6 hodin (v závislosti na typu hry) Doba hovoru 2-4 hodiny Pohotovostní režim 150-200 hodin Přehrávání hudebních souborů až 8 hodin Poslech radia až 20 hodin

VLASTNOSTI

Velký barevný displej s podsvícením, rozlišením 176x208 pixelů a zobrazením až 4096 barev Platforma Series 60 a operační systém Symbian Bezdrátová technologie Bluetooth Osmisměrný ovládací kříž Rocker Multimediální zprávy (MMS) Třípásmový mobilní telefon GSM (900/1800/1900) a GPRS Digitální hudební přehrávač (AAC/MP3) a stereo FM radio Počítačový software Nokia Audio Manager pro správu hudebních souborů Rozsáhlá aplikační výbava včetně e-mailového klienta a softwaru na správu osobních informací Prohlížeč XHTML Podpora aplikací JAVA Konektivita - synchronizace kalendáře s počítačem, stahování hudebních souborů a aplikací přes USB

Tolik tedy k parametrům, které přímo vybízejí k nadšení, jak že je vlastně tento přístroj komplexní, nicméně držme se nyní striktně a jenom herního pohledu, kde není řada klíčových aspektů tak úplně košer, ostatně jak již bylo v námi dříve zmiňovaném článku naznačeno.

N-Gage má rozhodně velice sympatický design a informace o podsvícení jeho displeje by měla dát zapomenout na nevydařený krok Nintenda v případě jejich handheldu GameBoy Advance. Podsvícení dokonce pružně a automaticky reaguje na osvětlení lokace, v níž právě hrajete, což je navýsost progresivní feature, ale prostá manuální korekce jasu by byla lepší alternativou. Neboť i přese všechno vyřčené jsem se při testování hry Pandemonium dočkal pasáží, kdy jsem si po vzoru GBA musel N-Gage naklánět do příhodnějšího úhlu, abych zde zřetelně viděl, kam či na koho hlavní hrdinka téhle pseudo 3D plošinovky z poloviny devadesátých let minulého století vlastně padá. Tedy ne, že by to bylo až tak fatální jako v případě klasického GBA, ale není to pohříchu stále to pravé ořechové, zejména při porovnání s nejnovějším modelem GBA SP. Rozpaky vzbuzuje taktéž rozvržení displeje, kterýžto je orientován na výšku a nikoli na šířku, jak je obvyklé a tudíž nevidíte příliš daleko před sebe, což může mít v některých hrách katastrofální následky. Posledním hřebíčkem do rakve budiž rozvržení panelu tlačítek, kde využíváte dvě tzv. akční tlačítka umístěná na pravé straně handheldu, kde se tato ztrácejí mezi všemi ostatními "buttony" určenými pro telefonování. Tady však musím vystoupit na druhou stranu s obhajobou, neboť zrovínka v případě titulu Pandemonium, kde se využívají právě a jenom uvedená dvě tlačítka (ta odlišně barevně značená a navíc drobátko vystouplá), jsem osobně neměl žádný problém a případné přehmaty se nekonaly, i když mám obě ruce podle dobře informovaných zdrojů spolehlivě levé! U budoucích titulů využívajících eventuálně větší počet akčních tlačítek - hnedle tady vzpomenu Tomb Raidera, by se však přímo nabízel nějaký doplňkový case, jež by po svém nasunutí na handheld zpřístupnil toliko sadu herních tlačítek a zbytek panelu by zůstal dočasně nepřístupný. Stejně to však nevidím jako ideální stav.

Jestliže si budete chtít hru vyměnit, připravte se na postup identický s výměnou SIM karty u vašeho mobilu; opětovně mohu říci, že to není ani zdaleka tak tragické, jak se to zprvu možná jeví, ale do luxusu 21.století to má na míle daleko.

Všechna uvedená negativa by N-Gage mohl dost možná přebít nabídkou skutečně špičkových her, ale přes snahu zatím známých herních společností (dokonce se v tomto směru angažuje samotná Nokia, která plánuje v roce 2004 přijít s blíže nespecifikovaným titulem s válečnou tematikou) to dosud bohužel nevypadá, že by N-Gage mohl svého přímého konkurenta od bigN výrazně ohrozit. Pandemonium pravda vyhlíželo docela pěkně a vlastně identicky co postarší 32-bitová PSX verze, ale na téhle 2D skákačce se o výkonu handheldu nic zásadního nedozvíme; N-Gage by GameBoyi mohl totiž výrazně pláchnout v třetí dimenzi - tolikrát avizovaný Tomb Raider či střílečka Red Faction, ale podle známých zpráv není citovaná FPS až takovým veledílem, na němž by Nokia mohla úspěšně demonstrovat svůj výkonnostní náskok před GBA v 3D.

Jak to celé uzavřít? N-Gage dle mého nemá šanci na herním trhu uspět, neboť vedle vysoké pořizovací ceny má několik ne sice zcela zásadních pochybení, ale v jejich součtu zůstává při přímém porovnání dost daleko za uživatelsky příjemnějším GBA s přebohatou knihovnou her a zastoupením téměř všech herních žánrů. N-Gage, který u nás má distribuovat Cenega (hry budou v pěkných obalech ½ velikosti standardního DVD), nabízí sic naprosto impresivní možnosti svého využití, ale bráno optikou hráče, kterého zajímá toliko hraní a hry není zrovna optimální variantou. Takhle to vidím spíše na nějaké nadšence v oblasti mobilních přístrojů, kteří ocení nový produkt světově známé značky s tím, že si tady občas zahrají nějakou tu hru nesrovnatelnou se stávajícími počiny v mobilní sféře.

Ale třeba se nakonec ukrutně mýlím. Nechme se tedy společně překvapit, co Nokia tento podzim vynese za list, třeba půjde o trumfové eso, které nás nějakým způsobem přesvědčí o nutnosti koupě tohoto progresivního stroje. Závěrem samozřejmě ještě nezbytná připomínka oficiální stránky: www.n-gage.com.