Normální mobily nevymřely, ukázala Nokia. A má i dvě levné Lumie

Nokia Lumia 720, Lumia 520, Nokia 301 a Nokia 105, to jsou čtyři barcelonské novinky finského výrobce. Telefony vlastně vyplňují mezery v současném portfoliu Nokie, a dokončují tak kompletní transformaci modelového portfolia. Co se smartphonů týče, má nyní Nokia kompletní řadu Lumia s modely 520, 620, 720, 820 a 920. Přechod mezi chytrými mobily a obyčejnými kousky představuje řada Asha a klasické modely tu zastupují právě novinky 105 a 301.

Dražších modelů, které by mohly konkurovat dnešním super-smartphonům, jsme se během tiskové konference nedočkali.

Telefon za 15 eur

Představování začalo tak trochu tradičně od nejlevnějších kousků. Tím je tentokrát Nokia 105, vlastně nástupce populární a nesmrtelné tisícovkové řady. Nokia 105 je opravdu jednoduchý mobil s naprosto základní výbavou, ve které zaujme možná jen přítomnost barevného displeje. Telefon nemá foťák, displej je miniaturní, ale alespoň barvy podává docela dobře. Rozlišení je však nízké a obraz za mnoho nestojí.

Výhodou jsou doslova miniaturní rozměry (107 × 44,8 × 14,3 mm) a nízkou hmotnost 70 gramů. Telefon je tvarován jako malá cihlička a hezky padne do dlaně. Na druhou stranu, černé barevné provedení působí opravdu lacině a v podstatě odpovídá ceně 15 eur (necelých 400 korun). Veselejší barevné varianty jsou na tom však lépe, a Nokia 105 by tak mohla dobře posloužit jako jakýsi doplňkový telefon nebo záložní přístroj.

Mimochodem, výdrž baterie by měla být obří. Výrobce udává více než měsíc v pohotovosti a v praxi tu opravdu není mnoho věcí, které by energii spotřebovávaly. Další příjemnou drobností je klávesnice odolná proti postříkání vodou.

Úplně normální mobil

Překvapivě zajímavým kouskem je Nokia 301. Je to naprosto normální mobil s normální výbavou, tedy telefon, po kterém stále ještě mnoho uživatelů touží a přitom jich moc na trhu není. Nokia 301 je vysvobozením pro všechny, kdo nechtějí dotykový displej, byť třeba jen s virtuálními tlačítky. Prostě je to klasický nedotykový telefon s obyčejnou klávesnicí.

Displej má úhlopříčku 2,4 palce, vcelku hezké barevné podání a rozlišení 240 × 320 pixelů, které v tomto případě bohatě stačí. Klávesnice dostala dostatek prostoru, tlačítka jsou vcelku velká a při psaní si je nebudete plést. I stisk je docela přesný. Telefon má opět tvar malé cihličky, hezky padne do ruky a příjemně se drží. To i díky plastům, ze kterých je vyroben: nejsou lesklé a kluzké, ale naopak matné s drsnější úpravou.

Barvy přitom mohou být velmi veselé, Nokia se tu inspirovala u řady Lumia. Výbava je zhruba taková, jakou lze od obyčejného mobilu očekávat. Nechybí třeba slot na microSD karty. Trochu škoda je, že si Nokia u tohoto modelu nepohrála s fotoaparátem. Rozlišení tři megapixely není velké a chybí ostření i dioda.

Nokia to však dohání některými softwarovými vymoženostmi, třeba hlasovým navigátorem pro pořízení autoportrétu. Jednoduše namíříte obrácený telefon na svůj obličej a ten vás hlasem naviguje tak, aby byla hlava opravdu v záběru. Další předností jsou snadné možnosti sdílení obrázků nebo sekvenční snímání až pěti snímků za sebou.

Nokia 301 bude stát 65 eur bez daní, takže asi dva tisíce korun s daní. K dispozici bude bílá, černá, modrá, žlutá a růžová varianta. Telefon bude existovat i v dual-SIM provedení.

Nejlevnější Windows Phone 8

Prvním novým smartphonem Nokie je očekávaná Lumia 520. Cenou i výbavou se zařadí pod už tak hodně zajímavý model 620. Oproti němu přitom bude výrazně levnější, ale ústupků ve výbavě je jen málo. Tak třeba fotoaparát (rozlišení 5 Mpx je zachováno) nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera. Kryty nejsou polykarbonátové dvouvrstvé, ale obyčejné plastové. To však příliš nevadí.

Zpracování telefonu je totiž překvapivě kvalitní a celá konstrukce je pevná. Máme z ní skoro stejný dojem jako z větších unibody modelů. Ačkoli má Lumia 520 větší čtyřpalcový dispej, padne výborně do ruky, a to třeba i díky silnému zkosení boků. Systém Windows Phone 8 je rychlý, však se o pohon stará stejný dvoujádrový procesor jako u dražší 620. Předností levného modelu je přítomnost 8 GB RAM a slotu na microSD karty.

Celkově působí Nokia Lumia 520 hodně sympatickým dojmem a opět tomu pomáhají i různá barevná provedení. Kryty navíc půjde snadno vyměnit za jiné. Čelní plocha s displejem je totiž černá, zbytek těla tvoří odnímatelný kryt baterie. Lumia 520 tak dokazuje, že systém Windows Phone 8 dostupným telefonům opravdu sluší. Základní cena modelu byla stanovena na 139 eur bez daní, tedy asi 4 200 korun s DPH v našich podmínkách. To je za danou výbavu hodně zajímavá částka.

Dostupný model se super displejem

Poslední novinkou je Lumia 720 se 4,3palcovým Clear Black displejem s rozlišením 800 × 480 pixelů. Ačkoli se to podle rozlišení nezdá, obraz je opravdu kvalitní a to především po stránce barevného podání a kontrastu. Vynikající zřejmě bude i čitelnost na přímém slunci.

Vzhledově je Lumia 720 tak trochu na půli cesty mezi větší 820 a staršími plně polykarbonátovými modely, třeba Lumií 800. I v tomto případě má telefon unibody polykarbonátovou konstrukci, která vypadá pevně a trvanlivě. Trochu nám však vadí lesklé provedení většiny barevných variant. Otisky prstů a mastnota jsou opravdu hodně vidět.

Vzhledově i v ruce působí Lumia 720 daleko sympatičtějším dojmem než starší a dražší typ 820. Oproti němu má tento model v rukávu ještě jednu specialitu. Tou je fotoaparát s neobvyklým rozlišením 6,7 megapixelu a optikou Carl Zeiss. Ta má světelnost úžasných f/1.0, takže si bude Lumia 720 libovat ve fotografování v horších světelných podmínkách. Nechybí samozřejmě ani automatické ostření a přisvětlovací dioda. Ačkoli to Nokia nikde přímo neuvádí, mohl by tento fotoaparát být dalším přírůstkem do řady PureView. Alespoň Stephenu Elopovi, šéfovi Nokie, při odpovídání na dotazy novinářů toto pojmenování z úst vypadlo.

Čekání na top model i tablet

Nokia tak má po barcelonské premiéře v podstatě kompletní portfolio. Výrobci teď chybí jenom naprosto špičkový smartphone, který by se vydal do souboje s dnešními Full HD pětipalcovými kousky. Částečně za to však může systém Windows Phone 8, který zatím Full HD rozlišení nepodporuje.

Pokud letos takový model přijde, bude to později, až Microsoft představí update systému, který by nové rozlišení podporovat mohl.

Čeká se také na tablet značky Nokia, který by mohl být poháněn systémem Windows RT. Více v obou oblastech by mohla napovědět akce Nokia World, kterou by měla firma uspořádat letos v září opět i pro novináře.