Nokia může za své patenty vysoudit z Apple až miliardu dolarů

, aktualizováno

Spor o patentová práva, který minulý týden odstartovala Nokia svou žalobou na americkou společnost Apple, by mohl skončit obrovským finančním vyrovnáním. V případě, že by soud dal finské Nokii za pravdu, Apple by jí musel zaplatit až miliardu amerických dolarů.