Nokia Music Player – HiFi věž pro vaši Nokii

Nokia uvádí na trh novinku, která rozšíří možnosti vašeho telefonu o slušnou HiFi soupravu. MP3 přehrávač a FM rádio do kapsy, to je Nokia Music Player HDR-1. Komu by to bylo málo, může využít i funkce vestavěné osobní HF sady včetně podpory hlasového vytáčení.