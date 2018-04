Nokia, Motorola, Ericsson: Zveřejníme hodnoty záření!

Tři ze čtyř největších výrobců mobilních telefonů se společně dohodli, že již od podzimu budou v každém balení s mobilním telefonem uvádět hodnotu elektromagnetického záření, které přístroj vyzáří do hlavy uživatele. Po letech vyjednávání se zástupci nejrůznějších spotřebitelských organizací se tedy velcí výrobci nakonec podvolili uvádět hodnoty SAR (Specific Absorption Rate) u každého výrobku. V pondělí 16. července se firmy Nokia, Motorola a Ericsson ve spolupráci s Evropskou komisí pro elektrotechnickou standardizaci domluvily na společném postupu. I v České republice se tedy konečně bez potíží dostaneme k informacím o záření jednotlivých telefonů.

Informace o záření však nebude mít formu nějakého varování. Jak uvedl Mikael Westmark, mluvčí Ericssonu v otázkách zdraví: „Rozhodně nepůjde o nějaké varování. V sekci specifikace v manuálu naleznete další hodnotu, udávající míru záření.“ Pokud někdo očekává letáky varující před škodlivostí záření z mobilních telefonů, nedočká se, leda by bydlel v Británii, kde jsou takové listy do balení s mobily vkládány na popud vlády. V nich se hovoří o tom, že by děti měly mobil používat co nejméně, neboť může ovlivnit vývoj jejich mozku.

V nové verzi manuálu naleznou evropští i američtí zákazníci míru SAR, která udává množství záření pohlcené jedním kilogramem hmoty. „V manuálu u telefonů budou uváděny maximálními hodnoty SAR, nikoliv průměrné. Málokdy se vám však stane, aby telefon dosáhl maxima, pokud nejste v místě s opravdu špatným signálem sítě,“ dodává Westmark.

Rozhodnutí zveřejňovat informace o záření přichází po letech tlaku nejrůznějších organizací za práva spotřebitelů. Za poslední rok bylo ve Spojených státech podáno několik žalob na telekomunikační společnosti za to, že způsobily oběti poškození zdraví. Nejslavnější je zřejmě případ neurologa Christophera Newmana, který žaluje 9 společností za to, že mu používání mobilu přivodilo nádor na mozku.

Ericsson uvedl, že novou položku v manuálu naleznou zákazníci již od října. Nokia a Motorola potvrdily, že s touto akcí začnou zhruba ve stejném čase. Lidé, kteří se více obávají záření z mobilních telefonů, tak budou mít možnost vybírat si přístroj i podle hodnoty SAR. Každý přístroj sice musí splňovat přísné hygienické normy, ale pochopitelně platí, že čím je záření nižší, tím klidnější můžete být. Letos o vánocích už se tedy budete moct chlubit své milé, že jste jí dali opravdu „zdravý“ mobil.

Pokud se chcete podívat na hodnoty některých již déle prodávaných telefonů, máte možnost si je najít v našich článcích Jak to je s mikrovlnným zářením a mobilními telefony a Zajímají vás hodnoty záření nových GSM telefonů?.