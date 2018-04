Nokia, Motorola a Intel mají alianci pro mobilní televizi

Dalšími členy aliance nazvané Mobile DTV jsou firmy Intel, Motorola, Texas Instruments či Modeo, kterou vlastní Crown Castle International. Technologie DVB-H vychází ze zavedeného standardu digitálního televizního vysílání, je však určena pro mobilní přístroje. Umožní milionům uživatelů mobilních telefonů napojení na službu z pozemního vysílače ve stejnou dobu.



Zájemci si díky této technologii mohou objednat zaslání vybraného programu na svůj telefon v určitou dobu. I když aliance chce propagovat tento standard hlavně na severoamerickém trhu, možná se v budoucnu dočkají i Evropané. Důvody, proč podobné aliance vznikají, jsou jasné. Mobilní operátoři mají zájem o spojení mobilních telefonů a televize, protože příjmy z hlasových služeb klesají. A to kvůli silné konkurenci na trhu a zásahy regulačních orgánů. To nutí firmy snižovat ceny. A snižují se jim zisky.

Internet od Telecomu má být rychlejší

Český Telecom zvýší od února rychlost připojení k internetu přes ADSL pro koncové zákazníky až na čtyřnásobek při nezměněných cenách. Nejpomalejší nabídka bude začínat na 512 kbit/s namísto dosavadních 128 kbit/s za cenu 475 korun měsíčně. Rychlost se podle něj zvýší novým i stávajícím zákazníkům. Nejvíce firma navýšila rychlost u dosavadního půlmegabitového připojení, se kterým se uživatelé za 713 korun dočkají rychlosti dvou Mbit/s. Současná nejrychlejší varianta dva Mbit/s za 1665 korun zrychlí na dvojnásobek a zlevní na 1427 Kč. - více zde...



Konkurence nikdy nespí a mezi firmami nabízející připojení k internetu poslední dobou výrazně přituhuje. Ceny jsou tlačeny dolu, rychlosti nahoru. Podle odborníků souvisí navyšování rychlostí s chystanými novými službami, například internetovou televizí. Připojení takovou rychlostí již umožňuje využití úplně všech možností dnešního internetu, a to od opravdu vysokorychlostního přístupu k internetu, sledování internetové televize, hraní on-line her anebo stahování hudby a video souborů.



Oskar Vodafone znovu napadl poplatky za přenositelnost

Mobilní operátor Oskar Vodafone znovu napadl výši poplatků, které si konkurenční operátoři účtují za přenesení telefonního čísla. Zatímco Oskar chce za přenesení jednoho čísla ke konkurenci méně než 100 korun, u Eurotelu a T-Mobile to může být až 2500 korun. Poplatky, které podle firmy narušují hospodářskou soutěž, by měl sjednotit ČTÚ. Ten však dosud nerozhodl. Podle konkurence se však Oskar jen snaží vyvolat klamný dojem, že přenositelnost nefunguje, protože ji ČTÚ a ostatní operátoři blokují. - více zde...



I když přenositelnost jakž takž už více než dva týdny funguje, zájem rozhodně není výrazný. Jestli si chtěly přenést čísla tisíce lidí, jedná se opravdu o hodně.. skutečně přeneseno však bylo jen několik desítek, nejvýše stovka čísel. Není na tom ale nic překvapivého. Kdo si chtěl číslo změnit, protože nebyl spokojen s operátorem, už to dávno udělal. A spory operátorů klienty nezajímají. Když už se někdo odhodlá ke změně, chce jen, aby to proběhlo hladce a bez problémů.

Na internetu jsou první seznamy mobilních čísel

Český Telecom začal zveřejňovat na internetu a infolince 1180 první seznamy mobilních telefonních čísel. Zájemci však zatím budou moci hledat jen v několika tisících z 11 milionů čísel. Uživatelé totiž musejí se zveřejněním svého čísla výslovně souhlasit. Mobilní operátoři posílají Telecomu seznamy postupně. Kompletní by měly být do poloviny roku. Zájem uživatelů je však malý. - více zde...



Zřejmě se nikdo nediví, že zájem o zveřejnění čísel je malý. Mobil má přece právě tu hlavní výhodu v anonymitě. A číslo dávám pouze tomu, o kom vím, že skutečně chci, aby jej měl. Podle interních odhadů Telecomu budou mít zájem o zveřejnění řádově desítky tisíc zákazníků. Čísla se letos mají objevit i v tištěných seznamech - Zlatých stránkách, které ještě neměly uzávěrku. Zveřejňovat se mají čísla tarifních zákazníků.

Slováci spustili sítě třetí generace

Menší z dvojice slovenských mobilních operátorů, T-Mobile Slovensko, spustil síť třetí generace UMTS. Technologie, která umožňuje například videohovory či rychlé připojení k internetu, je zatím dostupná v některých částech Bratislavy. Společnost nyní nabízí dva typy mobilních telefonů pro UMTS. Druhý mobilní operátor, Orange Slovensko, spustil testování UMTS loni na podzim. - více zde...



UMTS poskytuje v porovnání s klasickým mobilním systémem GSM vyšší kapacitu a propustnost. Kromě videohovorů budou moci slovenští zákazníci sledovat televizní vysílání nebo záznamy. Otázkou je, jak jsou slovenští uživatelé na 3G připraveni a zda je budou vůbec využívat. V tuzemsku si uživatelé mohou videohovory užívat jen u Eurotelu, rychlá data mohou získat pomocí modemu u T-Mobile.

Telefonování přes internet se Siemens a IBM

Německý konglomerát Siemens a americká počítačová společnost IBM nabídnou telefonování přes internet. Hovory se budou utvářet přímo v e-mailových aplikacích, nebo v aplikacích pro zasílání zpráv instant messaging.

Siemens bude svoji technologii pro internetový protokol HiPath kombinovat se softwarem IBM Lotus Notes a Domino. Klienti tak budou moci iniciovat telefonické hovory přes internet mnohem jednodušeji, zpravidla jedním kliknutím myši.



Spotřebitelé by mohli začít službu využívat do letošního léta. Výhodou by mělo být, že klienti nebudou muset zcela změnit nebo jinak modernizovat svou nynější počítačovou infrastrukturu. Siemens se zřejmě spojením s dalším gigantem snaží vymanit se ztrát, kterými trpí především jeho mobilní divize. Ta se spojila s tchajwanským výrobcem BenQ a na trhu se začínají objevovat telefony s duálním logem.

Mrazy ničí mobily

Současné mrazivé počasí se výrazně projevuje na chodu mobilních telefonů a může být příčinou jejich zničení. Nejvíce trpí displeje, které vinou nízkých teplot tuhnou a zpomaluje se na nich pohyb, baterie se vybíjejí, ale časté střídání velmi chladného a teplého prostředí může vést i k totální destrukci telefonu, který vinou zkondenzované vlhkosti zoxiduje, uvedli operátoři.

Odborníci rozhodně nedoporučují nosit telefon přímo vystavený mrazu například na šňůrce na krku, nebo ho nechávat v zaparkovaném autě či batohu na zádech. Mnohem lépe telefon dopadne v kapse nebo alespoň v ochranném pouzdře. - více zde...



I mráz může být důvodem, proč se zbavit starého mobilu a vyměnit jej za nový. Případně si na zimu mohou zájemci pořídit speciální, takzvané outdoorové telefony, které zvládají extrémní podmínky mnohem lépe, například Siemens M65 nebo Nokia 5140.

Motorole se v Česku daří

Americký výrobce mobilních telefonů Motorola zvýšil loni na českém trhu prodej přístrojů i zisk na tří- až čtyřnásobek. Firma však neuvedla přesnější, absolutní údaje. Podle dřívějších údajů je nejprodávanější značkou na českém trhu Nokia, následovaná Siemensem. Ročně se v ČR prodají přes dva miliony telefonů. Stejně jako v ostatních zemích, se o tuzemský růst Motoroly z velké části zasloužila modelová řada Razr, kterou loni v tuzemsku zvolilo několik desítek tisíc zákazníků.



I když Motorola představila v posledním loňském čtvrtletí 26 nových modelů, několik z nich bylo variací právě na Razr, který od svého uvedení na trh v roce 2004 přispěl firmě k obnovení růstu prodeje. Otázkou zůstává, jak dlouho bude firma schopna udržet svůj růst v podstatě pomocí pouze jediného přístroje. A co se stane v momentě, kdy Rarz a jeho obdoby přestanou zákazníky bavit.