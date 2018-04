Nokia montuje vysokorychlostní HSCSD GSM data pro finskou Soneru

Formát HSCSD - tedy High Speed Circuit Switched Data - se zatím příliš nerozšířil. Přitom jde o poměrně zajímavou inovací sítě GSM - zvýšení rychlosti protékajících dat na 14.4 kbps bez použití komprese a možnost zvýšení této rychlosti využitím několika hovorových kanálů najednou.

První praktickou aplikaci HSCSD ohlásila Nokia, což není, čemu se divit. Nokia patří mezi největší propagátory tohoto formátu a hlavní měrou se zasazuje o jeho životaschopnost. První sítí GSM, která bude využívat služeb HSCSD tak bude finský operátor Sonera.

Montáž a změna software i hardware ústředen a dalších částí GSM sítě by měla být hotova do konce listopadu, takže poté bude možno vidět praktický výsledek snažení. Vzhledem k tomu, že Sonera je významným spolupodílníkem u dalších dvanácti operátorů, mohlo by být přesvědčení Sonery významným impulsem pro prosazení HSCSD. I HSCSD má totiž svého soka - ačkoliv se povětšinou nazývá alternativou - a to ve specifikaci GPRS - tedy General Packet Radio Service.

Mezi HSCSD a GPRS je podle výrobců sítí GSM poměrně ostrá hranice - zatímco HSCSD je implicitně považováno za vysokorychlostní datové rozhraní pro časově kritické aplikace v ISDN a pevných digitálních napojeních, GPRS je zatím chápáno jako napojení na sítě internetového typu.

Technický rozbor obou systému je tématem delšího článku, který pro vás chystáme a jenž by vás měl vzdělat v oblasti budoucího vývoje sítí GSM.