Nokia: "Model 6630 bude k dostání v listopadu za cca 20 000 Kč"

Otázky, které Viktor Saeijse zodpověděl již při samotném online rozhovoru, naleznete zde .

Prominte, ale moc me neuspokojila odpoved na AOC. nekteri operatori pouzivaji tuto funkci pro uctovani predplacenych karet. zaroven se jedna o funkci, ktera je specifikovana v GSM faze 2. tvrdite, ze funkce je na ustupu, muzete vyjmenovat dalsi vyrobce, kteri se vydali stejnou cestou(zruseni AOC)? Dekuji

Ustup od AOC probehl na strane operatoru, stav u konkurencnich dodavatelu neznam. Kazdopadne Eurotel Praha jiz umoznuje provoz zarizeni bez podpory AOC.

Take mam problem se synchronizaci sve Nokie 8910 s Outlookem. Stahl jsem si a nainstaloval verzi 4.52 (podle webu Nokia musi fungovat). Deje se to, ze zarizeni hlasi chybu (7) s hlaskou, ze s timto pristrojem se nelze spojit. Mam jeste model 7610. Zde jsem take zkousel totez pres Content copier resp. Synchronizaci prenest kontakty a kalendar, ovsem bez uspechu. PC suite 6.04 8910 vidi, ale nechce se s ni spojit. Snad jsem to vysvetlil srozumitelne. Dekuji za odpoved.

Na takoveto technicke dotazy musim odpovedet vsem stejne - kontaktujte prosim nektere z nasich servisnich mist. Forma tohoto chatu bohuzel neumoznuje kvalifikovanou odpoved.

Dobrý den, zajímá mě, kdy bude v prodeji Nokia 9500. Předem děkuji za odpověď.

Konec listopadu.

Jak ve firmě hodnotíte ztrátu výsadního postavení? Šlapou vám na paty konkurenti.

Viz predchozi odpoved.

Dobrý den,počítá Nokia s nějakým větším telefonem? Např.jako byl model 7110? Současné jsou moc malé,s malou klávesnicí nebo s malými písmeny na displei..Jistě by to uvítalo mnoho zákazníků.

Vyzkousejte například 6260. Velka klavesnice, velky displej.

Dobry den. Chytate nokii 6230i ??? Pokud ano, tak kdy a jaka je predbezna cena?

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli NOKIA plánuje vybavovat své telefony diktafonem s hlasovým záznamem alespon 120 min. Myslím, že by to uvítalo hodně lidí. Děkuji za odpověd.

Zatím ne. Da se však ocekavat, ze to bude umet nejaky program pro telefony Serie60, například 6600, 6670, 7610. Prikladem je třeba Psiloc Extended Recorder.

Dobrý den, vždy jsem měl telefon Nokia, přestože jsem měl vždy i množství výhrad. Zajímalo by mě, proč jsou tak časté problémy se softwarem telefonů, který se upgraduje častnedlouho po zahájení prodeje daného modelu (6210,6230 atd.), proč nelze s jakýmkoliv balíkem PC Suite plně spravovat mobil a je nutné hledat řešení u jiných výrobců (konkrétně model 6230 - nelze spravovat poznámky, rádio, odkazy na wap atd. - PC Suite 6.1). Děkuji za odpověď.

Dnesni telefon je velmi komplexni zarizeni (SW v telefonu muze mit třeba i 60MB) a v takovem mnozstvi kodu se vždy muze vyskytnout nedostatek. Proto jej neustale vylepsujeme i po uvedeni produktu na trh. Za druhy podnet dekuji, zatím jsme takovyto pozadavek nedostali a proto jej predame nasim vyvojarum.

Dobry den, jsem vlastnikem Nokia6230 a mam problem s pripojenim na internet pres bluetooth, mam v telefonu nejnovejsi verzi SW,ale telefon se mi porad odpojuje a nebo restartuje.Podle mych informaci je toto problem vetsiho poctu techto telefonu.Muzete mi dat prosim informaci za jak dlouho bude tento problem odstranen? Byl jsem v autorizovanem servisu a tam mi rekli ze Nokia tehle problem resi...budou to tydny nebo mesice? Dekuji za odpoved.

Nase autorizovana servisni mista ziskala postup reseni tohoto problemu pocatkem tohoto tydne. Omlouvame se za komplikace a kontaktujte prosim nase servisni mista.

Proč Nokia chrí na trh pořád tolik modelů a přitom žádný není pořádně vychytaný, ve všech se stále vyskytují závady atd. Nehledě na to, že dříve jsem byl dobrým znalcem mobilních telefonů, ale u NOKIE jsem absolutně ztratil přehled...

Na ceskem trhu se tento rok proda okolo 2 milionu telefonu. Takove mnozstvi zakazniku prinasi mnoho rozdilnych potreb. My se snazime vyjit vstric vetsine zakazniku a zaroven delat i produkty, které nejsou masové, ale přináješí buď nejnovější technologie, nebo nezvyklý design.

Kdy Nokia přinese na trh mobil pro sítě 3G, který bude mít kameru i na čelní straně pro vieokonferenci?

Model 6630, který bude k dispozici behem listopadu, je 3G telefonem a bude k nemu k dispozici stojanek pro videokonference s kamerou smerem k uzivateli.

Dobrý den, asi nerad odpovídáte na nepříjemné otázky :-) Proč mají vaše telefony tak mizerné displeje zejména na sluníčku na nich není nic vidět. A proč jsou tak malé? Díky za odpověď.

Nabizime modely s mensimi displeji i s velkymi. Zakaznici mají moznost volby. Proč se v telefonech se Symbianem nenachází FM rádio? Jsou to nejdražší modely, ale tato funkce stabilně chybi...

FM radio podporujeme v mnoha nasich telefonech a tuto funkcionalitu se snazime rozsirit i do dalsich. Nechte se prekvapit :-)

Dobry den. Chystate nokii 6230i ??? Pokud ano, tak kdy a jaka je predbezna cena?

Dobrý den, mám telefon 6310i a jsem s ním navýsost spokojený. Přesto by si myslím zasloužil nástupce, který by ovšem měl být kompatibilní se stávající pevnou hands-free sadou v autě. Bude nějaký takový přístroj na trhu? Pokud ne, raději zůstanu u své 6310i ještě několik let. Děkuji za odpověď.

Po zhruba 7mi letech pouzivani konektoru, který ma i 6310i, se z technologickych a rozmerovych duvodu preslo na novy typ konektoru, tzv. PopPort ™. Ten dnes pouzivaji téměř vsechny nase telefony a je tak standardnejsim konektorem, nez byl vyse zmineny. Navíc cim dal vice uzivatelu prechazi na Bluetooth spojeni.

Dobry den, kolik bude stat 6260? Je takovy problem, aby symbianove mobily pri psani pomoci T9 umely orezat diakritiku? Chysta se 6230i? Kdy?

6260 bude na pultech kazdym dnem - v tu chvili bude znama i cena. Telefony Serie 60 neorezavaji diakritiku obecne, není to problem T9. Zatím jsme pozadavek na zmenu nedostali - predame vyvojarum.

Dobrý den, jsem prodejce MT. Musím konstatovat, že Nokia má naprosto nejhorší podporu prodeje (směrem k prodejcům). Pravidelně k nám jezdí zástupci VŠECH konkurenčních značek a informují nás o nových modelech, dodávají POS materiály, makety apod. Jen Nokia ne. Není to škoda?

Podpora prodejnich mist je jednou z nasich priorit. Není-li vase prodejna do tohoto programu zahrnuta, tak nas prosim kontaktujte na e-mailu merchandising@driveproduction.cz.

Pane řediteli, jak Nokia vidí budoucí vývoj ohledně způsobu zadávání dat do mobilu (klávesnice, pero, hlas). Mohlo by být perspektivní využití klasické stenografie pro rychlé zadávání dat (psaní) samozřejmě pravděpodbně jen pro úzkou cílovou skupinu uživatelů - manažery apod.?

Dlouhodobe se zamerujeme na co nejsnazsi zadavani textu do telefonu. Nevim jak stenografie, ale mezi nove zpusoby se radi externi Bluetooth klavesnice, dotykova obrazovka, ci digitalni pero.

Proč Nokia absolutně ignoruje počítačovou platformu Apple MacOS. Ani na instalačních CD nic nenajdeme. Přitom je to relativne dosti rozšířené a vsechny konkurenční značky na MacOS nekašlou... Díky za odpověď!

Nokia podporuje zdaleka nejrozsirenejsi operacni systém Windows. Podporu ostatnich OS nabizi aplikace tretich stran.

Kdy uvedete Nokii 6630? Nemáte pocit, že neustále telefony představujete, ale neuvádíte na trh?

Jen tento a pristi mesic uvedeme 10 telefonu. 6630 bude v listopadu mezi nimi.

Dobry den, kdy a za kolik se budou prodavat telefony Nokia 2600 a 7260? Dekuji

Oba zacatkem listopadu. 2600 okolo 4.000Kc, 7260 do 10.000Kc.

Dobr poledne.Rd bych se zeptal kdy se pesn zane prodvat a za jakou cenu nokia 6630 nebo 6670? Dkuji

6630 listopad kolem 20.000Kc, 6670 pristi tyden za zhruba stejnou cenu jako 7610.

Dobry den, tesim se na uvedeni modelu N9300. Kdy prijde do CR a jaka bude doporucena cena?

Leden, pod 25.000Kc.

Plánuje se nějaký další lxusní telefon jako byla třeba 8910i?

Nemohu nez odkazat na verejne informace prubezne aktualizovane na www.nokia.cz.

Jaký je nejnovější Frimware pro Nokii 3100?

5.56