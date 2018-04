Nokia: mobilní telefony předeženou počítače

Podle společnosti Nokia předeženou během dvou let mobilní telefony propojené na internet v počtu prodaných kusů přenosné počítače. Prohlásil to sám Jorma Ollila, prezident a výkonný ředitel společnosti Nokia na mezinárodní konferenci v Helsinkách.

Proč takové prohlášení? Není tajemstvím, že společnost Nokia hledí na rozvoj prodeje a nárůstu mobilních telefonů s velikým optimismem - ze současných 300 milionů uživatelů se mají dostat mobilní telefony až k jedné miliardě uživatelů do roku 2005, což bude výrazně více, než počet uživatelů všech počítačů. Mobilní telefony by do výrazné míry měly nahrazovat i klasické přenosné notebooky, jejich integrace do třetí generace mobilních sítí by měla znamenat posun mobilního telefonu z role utrženého sluchátka do nové role prodloužené ruky kanceláře a domácnosti.

Velkou roli tu hrají vysokorychlostní datové přenosy, které ostatně všechny velké telekomunikační společnosti výrazně akcentují. Pokud totiž má mobilní telefon hýřit nejenom zvukem, ale i písmem a obrazem, je k tomu potřeba technické zázemí. Hranice nevysoké přenosové rychlosti v síti GSM pomalu padá - a právě zmizení tohoto omezení je pro přerod mobilních telefonů velmi důležité.

Několik názorů na vzhled budoucích telefonů společnosti Nokia vidíte na této stránce - samozřejmě ne všechny budou takto extravagantní. Kromě integrace emailu, textových editorů a www prohlížečů se očekává také integrace barevné kamery pro přenos obrazu.

Podle společnosti Nokia bude při tomto přerodu hrát významnou roli několik standardů:

WAP - wireless application protocol představuje volné rozhraní pro přístup k internetovým službám a to jak interaktivně, tak s úsporou prostředků i pasivně tam, kde je to vhodné.

- wireless application protocol představuje volné rozhraní pro přístup k internetovým službám a to jak interaktivně, tak s úsporou prostředků i pasivně tam, kde je to vhodné. Bluetooth - radiový bezdrátový standard pro propojení jednotlivých zařízení. Ten umožní mobilnímu zařízení komunikovat s ostatními zařízeními a případně jednoduchou bezkontaktní synchronizaci údajů s pracovním počítačem. Zapomeňte na synchronizační kolébky...

- radiový bezdrátový standard pro propojení jednotlivých zařízení. Ten umožní mobilnímu zařízení komunikovat s ostatními zařízeními a případně jednoduchou bezkontaktní synchronizaci údajů s pracovním počítačem. Zapomeňte na synchronizační kolébky... Symbian - firma vyvíjející stabilní a kvalitní operační systém EPOC, jenž bude všemu výše zmíněnému poskytovat kvalitní softwarové pozadí.

Pokud jste si něčeho nevšimli, tak v seznamu významných standardů nikde není uveden operační systém Windows, jehož právě Microsoft v odlehčených verzích do takovéhoto postavení tlačí.

Nokia jde tak daleko, že hovoří o Bezdrátové Informační Společnosti jako dalším stupínku Společnosti Informační.

Je to vzdálená vize? Naplní se? Já si myslím, že Nokia není příliš daleko od pravdy! Co jsme si my asi tak mohli myslet o mobilních telefonech v roce 1991, když u nás začínali? Rozhodně ne to, že poměrně brzy je bude mít deset procent obyvatelstva...