Nová Nokia získala patenty od Microsoftu. Původně patřily staré Nokii

Právě tato finská společnost má nyní exkluzivní práva používat pro své telefony jméno Nokia. Co se týče smartphonů, dosud uvedla tři modely s jednoduchými názvy 3, 5 a 6. Číslice přitom určuje stupeň výbavy, takže zatímco trojka je model nižší třídy, Nokia 6 už má co nabídnout, vedle slušné výbavy je to i skutečně bytelná konstrukce, kterou jí mohou závidět i přístroje s dvojnásobnou cenovkou. V nejbližší době se firma chystá uvést Nokii 8, která bude špičkově vybavená, a bude se tak moci měřit s těmi nejlepšími na trhu.



Převod přibližně pěti set patentů ze společnosti Microsoft Mobile, která koncem roku 2011 začala s produkcí smartphonů Lumia, je pro HMD Global důležitým aktem, kterým do rukou majitelů přechází možnost u budoucích smartphonů využívat mnohé prvky nebo funkce známé právě z lumií.

Jedním z důležitých je patent designu aplikace fotoaparátu Lumia Camera UI. Právě ta byla oceňována jako jedna z nejlepších a nejintuitivnějších rozhraní k obsluze fotoaparátu. Je tedy téměř jisté, že ji HMD Global u svých budoucích modelů využije. Zda to bude už u Nokie 8, nebo si na známé fotografické rozhraní u novodobých nokií ještě počkáme, ukáže budoucí vývoj.

Patenty dalších známých technologií, jako je ClearBlack, PureView nebo PureMotion však nadále zůstávají ve vlastnictví Microsoftu. ClearBlack se týkala dotykových panelů používaných u lumií a díky dvojici polarizačních filtrů bylo dosaženo nižších odlesků a věrného zobrazení černé barvy.

PureView je pak označení pro nejlepší fotoaparáty, které Nokia používala. Poprvé se takový objevil u modelu N808 PureView a použitý snímač měl v té době nevídaných 41 megapixelů. Takový počet buněk je nakonec nevídaný i dnes (více u PureView zde).

Displej s technologií PureMotion Nokia poprvé použila u Lumie 920. Panel se pyšnil vyšší obnovovací frekvencí, dokonalým zobrazením černé, vysokou jemností 332 PPI a možností smartphone obsluhovat v rukavicích.



V majetku Microsoftu zůstává přibližně dalších 200 patentů původní Nokie a není zřejmé, zda budou některé z nich budou v budoucnu převedeny na HMD Global.