Vrátí se Nokia s čínskými smartphony Meizu?

Nic není potvrzeno, nic není oficiální. Ale podle řady čínských serverů (například zde) by to mohla být pravda. Ambiciózní čínská značka Meizu podle těchto informací spolupracuje s Nokií na vývoji mezinárodní verze svého nedávno představeného modelu MX4, respektive MX4 Pro. Ten se zatím prodává jen v Asii, i když je ho možné objednat i do jiných části světa.

Nový model s kódovým označením MX4 Supreme by měl mít stejnou výbavu jako běžné Meizu MX4. Nokia má být zodpovědná za pro ni tradiční minimalistický design, přičemž MX4 se designem zatím spíše podobá iPhonu 6.

Ve stylu Nokie má mít novinka pro finskou značku tradiční pestrobarevná provedení, mezi kterými prý nebude chybět třeba světle zelené. Nokia by měla být zodpovědná i za vyladění fotoaparátu od Sony s rozlišením 20,7 megapixelu.

Jenže značku Nokia na novém smartphonu zcela jistě letos nenajdeme. Tradiční logo totiž může do roku 2016 používat Microsoft, který mobilní divizi finského výrobce odkoupil. Naopak Nokia by do konce příštího roku neměla mobily se svou značkou vyrábět.

To se ovšem netýká jiného hardwaru, takže Nokia už loni na podzim představila tablet se svým logem (více zde). I v tomto případě je výrobcem jiná firma, konkrétně Foxconn (výrobek je takzvaným OEM produktem). Je tedy možné, že Nokia zatím sonduje terén a případná spolupráce s Meizu je zatím jen v testovací fázi.

Uvidíme tedy, zda jsou informace z čínských zdrojů relevantní. Jistou váhu by těmto zprávám mohl dodat fakt, že Meizu ohlásilo kooperaci s jinými značkami, jako je třeba rovněž čínský Haier.