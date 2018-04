Nokia skenuje Česko. Vyrábí nejpodrobnější 3D mapy

0:18 , aktualizováno 0:18

Finská Nokia, respektive její divize Here, v současnosti provádí mapování České republiky. Její auta Here True projíždějí křížem krážem republiku a sbírají data pro vytvoření co nejaktuálnějších a nejdetailnějších digitálních map.