Nokia má véčko a další mobily, Eurotel chystá hodně rychlá data

Nové telefony na Mobil.cz

Sagem My-X6



Nokia D211



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 27. října 2003 – pátek, 31. října 2003

pondělí, 27. října 2003

Sagem My-X6 a jeho kouzelný svět (recenze)

Mobilní telefon Sagem My-X není drahý a nabízí až překvapivě mnoho zajímavých funkcí. Jeho barevný displej je bezkonkurenční, práce s mobilem je rychlá a ovládání není zbytečně komplikované.

vydáno: pondělí, 27. října 2003

Eurotel plánuje vysokorychlostní internetovou síť rychlejší než ADSL po celé ČR

Eurotel si hodlá z trhu rychlých dat ukousnout pořádný kus. Nejenom že přemýšlí o technologii EDGE pro síť GSM; ještě ke všemu hodlá přeměnit svoji síť NMT ve vysokorychlostní datovou síť CDMA-450 EV-DO.

vydáno: pondělí, 27. října 2003

Nokia D211 – na internet snadno a spolehlivě (zkušenosti)

Kdo to dnes myslí s přístupem na internet z notebooku vážně, měl by seriozně uvažovat i pořízení PC karty. Po několika měsících testování můžeme říct, že jednou z ideálních karet je Nokia D211. Pracuje se s ní velmi pohodlně, má bezproblémovou instalaci a umí vše, co je potřeba – GPRS, HSCSD a IEEE 802.11b (Wi-Fi).

vydáno: pondělí, 27. října 2003

Sagem My-X6 (fotogalerie displejů)

Mobilní telefon Sagem My-X není drahý a nabízí až překvapivě mnoho zajímavých funkcí. Jeho barevný displej je bezkonkurenční, práce s mobilem je rychlá a ovládání není zbytečně komplikované.

vydáno: pondělí, 27. října 2003

TELeKONOM: Sto lidí denně začíná používat internet...

... od českých kabelových firem; Český Telecom získá plnou kontrolu nad Eurotelem do konce listopadu; kanadský Nortel je za třetí čtvrtletí opět v zisku; firma Saudi Telecommunications vydělala od ledna do září 1,8 miliardy dolarů.

vydáno: pondělí, 27. října 2003

úterý, 28. října 2003

Prozvánění - jak se proti němu bránit?

Trápí vás problém prozvánění? Znáte zaručený způsob, jak na "prozváněče" skutečně vyhrát? Jesli ano, určitě si jej nenechejte pro sebe a poraďte našemu čtenáři.

vydáno: úterý, 28. října 2003

Nová Opera 6.10 pro Nokie Series 60

vydáno: úterý, 28. října 2003 14:34

středa, 29. října 2003

Aktuálně: Nokia 7700 aneb tohle jsme vážně nečekali (první informace)

Nokia se včera pochlubila svým novým mobilním telefonem se systémem Series 90. Model Nokia 7700 je a současně není dalším komunikátorem. Zajímá vás víc?

vydáno: středa, 29. října 2003

Nepřehlédněte: všechny nové Nokie pěkně pohromadě

Včera, v úterý 28. října představila Nokia hned pět nových telefonů. Přestože o některých z nich jsme informovali již před časem, objevila se mezi nimi alespoň jedna naprostá novinka.

vydáno: středa, 29. října 2003

Handspring Treo 600 pěkně zblízka (fotogalerie)

Handspring Treo 600 je zajímavý chytrý mobilní telefon s operačním systémem od amerického Palmu. Přinášíme vám fotogalerii, ve kterém si tuto stále odkládanou novinku můžete prohlédnout ze všech stran.

vydáno: středa, 29. října 2003

Železniční mobilní síť v Německu již funguje a brzy zcela vytlačí analogové vysílačky

Německé dráhy hodlají do roku 2005 zcela nahradit vysílačky mobilním systémem GSM-R. V čem se tento systém liší od běžných sítí GSM a jak jsou v Německu daleko? Přinášíme také fotografie koncových zařízení.

vydáno: středa, 29. října 2003

TELeKONOM: Snížit telekomunikační daně...

... by v Evropské unii chtěl ministr informatiky Vladimír Mlynář; americkému operátorovi Verizon Communications klesl ve třetím čtvrtletí zisk meziročně o dvě třetiny; korejský SK Telecom příjemně překvapil investory přílivem nových klientů.

vydáno: středa, 29. října 2003

Rozšiřte si svůj PocketIE

vydáno: středa, 29. října 2003 11:27

Kde všude si v NewYorku nezavoláte?

vydáno: středa, 29. října 2003 11:35

Univerzální sériový Bluetooth adaptér

vydáno: středa, 29. října 2003 12:11

Quake již na Nokiích!

vydáno: středa, 29. října 2003 13:10

Vánoční nadílka u T-Mobile

vydáno: středa, 29. října 2003 18:17

čtvrtek, 30. října 2003

Rychlá data Eurotelu: buďto EDGE nebo CDMA-450?

O tom, že Eurotel má plány na změnu své NMT sítě v rychlou datovou síť na standardu CDMA-450 jsme vás již informovali. Slíbili jsme také analýzu toho, co nám Eurotel v příštím roce v oblasti rychlých dat může nabídnout, založenou na reálných číslech a faktech.

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003

Ochrana N-Gage proti kopírování her už je prolomena

Jen tři týdny vydržela ochrana proti kopírování her na Nokii N-Gage. Před několika dny se na internetu objevil návod, jak hry kopírovat. Je to možná jednodušší, než se dalo čekat. Prolomení ochrany možná pomůže prodejům N-Gage ve východní Evropě a Číně, ale rozhodně naštve producenty her a přidělá vrásky Nokii, která chce sama vydávat hry a navíc musí uchlácholit producenty.

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003

Nokia začíná podporovat Bluetooth, má nové příslušenství

Vedle nových mobilů v úterý Nokia představila i nové příslušenství. Pokud se ještě nedávno zdálo, že Nokia nemá o Bluetooth zájem, tak teď je tomu přesně naopak. Nokia se v podpoře Bluetooth začíná dostávat na úroveň Sony Ericssonu. A co že jsou poslední novinky? Adaptér pro mobily bez Bluetooth, sluchátko a hands-free do auta.

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003

Co Series90 přinese uživatelům? (seznámení se systémem)

V prvním ze série článků věnovaném novému operačnímu systému Series 90 společnosti Nokia se podíváme na základní a uživatelské vlastnosti toho operačního systému.

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003

TELeKONOM: Firmy mohou volat za paušál už i u Eurotelu...

... České radiokomunikace za devět měsíců letošního roku vydělaly 61 milionů korun hrubého zisku; skandinávská TeliaSonera příjemně překvapila analytiky; švédský Ericsson se po třech letech ztrát vrátil ve třetím čtvrtletí k zisku.

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003

Treo600 startuje k uživatelům

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003 06:38

Zajímavost: Konečně pořádné mobilní sladkosti

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003 07:41

Odblokujte si Samsungy kódem

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003 09:22

Má SE T68i problémy u Oskara?

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003 10:07

Simpsonovi bydlí v mobilech

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003 10:11

Článek o novém tarifu Eurotel Go je aktualizovaný

vydáno: čtvrtek, 30. října 2003 18:10

pátek, 31. října 2003

Se kterou předplacenou kartou si nejlevněji zavoláte do zahraničí?

Na začátku září nabídnul T-Mobile předplacenou kartu pro levné volání do vybraných zemí. Konkurenti reagovali plošným snížením cen za mezinárodní hovory. Eurotel včera představil naprosto stejnou kartu jako T-Mobile, jen ji udělal v detailech výhodnější. Oskar zatím nereaguje – jeho Oskarta je sice dražší, ale ne o tolik, aby byla nepoužitelná.

vydáno: pátek, 31. října 2003

Telecomu klesl zisk i obrat

Meziroční pokles výnosů o pět procent na 37,5 miliardy korun zaznamenal za první tři čtvrtletí letošního roku Český Telecom. Čistý zisk meziročně klesl o 35 procent na 3,7 miliardy korun.

vydáno: pátek, 31. října 2003

Eurotel má nový tarif pro Go

Majitelé předplacených karet Go si mohou od 1. listopadu vybrat nový tarif. Jmenuje se Go Special a nabízí stejnou sazbu pro volání do všech českých sítí po celý den. Ceny jsou stejné jako u Twist Home, v některých případech jsou o něco nižší. Možnost aktivace je omezena do konce roku.

vydáno: pátek, 31. října 2003

Zahoďte předplacenky, chtějte Cyclone (první informace)

Mobilní telefony na jedno použití nemusí nutně být pouze neškodnými hračkami. Některé z nich dokáží skutečně zaujmout a především jejich cena je v některých případech velmi zajímavá.

vydáno: pátek, 31. října 2003

TELeKONOM: Letos se prodá půl miliardy mobilů...

...tvrdí analytici; Český Telecom má nejnižší zisk za posledních osm let; francouzský Alcatel snížil čtvrtletní ztrátu na 284 miliony eur; japonští operátoři NTT DoCoMo a KDDI prudce zvýšili zisk.

vydáno: pátek, 31. října 2003

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Eurotel nabízí neomezené volání firmám

Neomezené volání za 399 korun měsíčně bez DPH nabízí firemním zákazníkům společnost Eurotel v rámci nové služby Eurotel VPN Nonstop.

vydáno: středa, 29. října 2003 13:40

