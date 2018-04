Nokia má svůj prohlížeč pro „hloupé“ mobily, chce konkurovat Opeře Mini

Nový Ovi Browser funguje v základu stejně, jako oblíbená Opera Mini. Je to tedy javový prohlížeč, který uživateli oproti běžným prohlížečům ušetří spoustu přenesených dat. Samotné stránky totiž předzpracovávají servery provozovatele prohlížeče a do mobilu jsou posílána komprimovaná data.

Nokia zatím oficiálně neprozradila, zda je Ovi Browser zcela jejím vlastním řešením, nebo zda bude firma nakonec nějak spolupracovat s Operou. Nokia tvrdí, že objem přenesených dat je snížen až o 90 procent.

Prohlížeč jsme zkoušeli v betaverzi a tak zatím nemůžeme hovořit o kompletní sadě funkcí. Ta je oproti opeře zatím poměrně chabá, ale Nokia prohlížeč stále intenzivně vyvíjí. Principiálně se svou funkčností od Opery Mini opravdu nijak neliší, až si říkáme, proč se vlastně Nokia do vývoje této aplikace vůbec pouští. Ani ostatní výrobci totiž nepoužívají v mobilních telefonech bez operačního systému vyloženě své prohlížeče. Velká část produkce například staví na prohlížeči NetFront od japonské firmy Access. Ten najdeme třeba v Sony Ericssonech, některých modelech Samsungu, LG a mnoha dalších přístrojích.

Je ale pravda, že NetFront je v těchto případech vždy více spjat s vlastním systémem v mobilu. Možná právě o to jde nokii především. Ale zpět k samotnému prohlížeči. Zatím neumí třeba otevírat stránky ve více záložkách a i samotné menu je vcelku jednoduché. To ale znamená, že se uživatel rychle snadno dostane kam potřebuje. Ovi Browser je určen výhradně pro modely s platformou S40.

Podporované telefony Nokia 2700 Classic, 2730 Classic, 3120 Classic, 3600 Slide, 5130 XpressMusic, 5220 XpressMusic, 5310 XpressMusic, 5330 MobileTV Edition, 5330 XpressMusic, 5610, 6300i, 6303, 6500 Slide, 6500 Classic, 6600 Slide, 6700 Classic, 7210 Supernova, 7900 Prism, X3

V menu lze nastavit, jestli má prohlížeč stránky zalamovat do sloupce nebo jestli je má zobrazovat normálně, volit lze tři úrovně kvality obrázků, velikost textu a to je prakticky všechno. Prohlížeč jsme navíc zkoušeli na Nokii 3600 slide, jejíž displej o úhlopříčce 2 palce a rozlišení 320 x 240 pixelů rozhodně neoplývá kvalitou. Uvědomili jsme si, jak jsme zhýčkaní velkými dotykovými displeji. Prohlížení internetu na tak malém displeji je opravdu jen pro nouzové případy, kvalita prohlížeče přitom na to nemá rozhodující vliv. Nic na tom nemění ani snadné ovládání.

Opera Mini je v současnosti lepším prohlížečem, ale pokud vlastníte některý z kompatibilních modelů, není důvod, proč jej nevyzkoušet. Možná zjistíte, kam tím Nokia míří. Pro instalaci prohlížeče stačí ze stávajícího prohlížeče v telefonu navštívit stránku browser.ovi.com.