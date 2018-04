Nokia má svůj chatboard

Chatboard - přídavná klávesnice, která usnadňuje psaní SMS (short message system) - u nás prozatím příliš rozšířený není. Objevil se zhruba před půl rokem pouze pro mobilní telefony Ericsson. Nyní se objevuje další chatboard pro Nokie 5110 nazvaný Easyboard (E-Board). Proč zrovna pro ně? Zřejmě proto, že tento telefon je stále jedním z nejpoužívanějších low-endových mobilů a stále se najde spousta uživatelů, kteří si svou 5110 budou chtít obohatit.

Nokia 5110 byla jedním z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších mobilních telefonů. I dnes, kdy je to téměř tříletá babička, je často označována za nesmrtelnou.

Výrobcem Easyboardu není firma Nokia, na český trh jej dodává zatím zřejmě pouze CPA (děkujeme za zapůjčení).

Nový Easyboard je určen výhradně pro Nokie 5110. Pokud jej zapojíte do telefonu, snadno ovládáte psaní SMS, e-mailu a listování v telefonním seznamu pouze jím.

Vzhled

Práce s Easyboardem

Celý povrch Easybordu působí kovovým dojmem. Rozměry 150 x 55 x 19 milimetrů jsou přijatelné a plošně téměř shodné s rozměry Nokie 5110 (132 x 47 x 31 milimetrů). Ve spodní části je umístěn krytý slot na CR2032 Li baterii. Po odklopení krytu se objeví samotná klávesnice s úhledně uloženým kabelem, který slouží k propojení se samotným telefonem. Tlačítka na klávesnici jsou pogumovaná a snadno ovladatelná.Začněme tím, čím se Easyboard pro Nokie liší od chatboardu pro Ericssony. Zatímco Ericcsony disponovaly klávesnicí s pouzdrem, ze kterého bylo možno klávesnici vyjmout, Easyboard pro Nokie je chráněn proti vnějším vlivům krytem, z něhož klávesnici vyjmout není možné.Výhodou je, že kryt chrání celou klávesnici proti poškození nebo znečištění. Nevýhodu odhalíte ve chvíli, kdy chcete napsat první zprávu. Pokud nemáte telefon položený na stole, otevřený kryt vám neustále překáží a znesnadňuje práci. Jednoduchým řešením takové patálie je položení celého telefonu na samotný kryt. K tomu, abyste Easyboard zavřeli, musíte nejprve odpojit kabel, vrátit jej do pouzdra a až poté jej zavřít, což značně snižuje možnosti jeho skutečně praktického využití. Před začátkem každé operace (psaní SMS, e-mailu, listování v telefonním seznamu) zvolíte v horní části klávesnice mezi čtyřmi tlačítky to, které odpovídá chystanému úkonu. Chatboard sám listuje v menu telefonu podle toho, jakou službu jste zvolili.Po stisku klávesy SMS zobrazí displej textové pole pro psaní znaků. Na stisky kláves reaguje telefon rychle, ale prodlevy, známé při psaní dvou znaků po sobě, které jsou umístěny na jedné klávese, zůstávají i při psaní prostřednictvím Easyboardu.Postup při psaní e-mailu je naprosto shodný.Easyboard navíc umožňuje listování v telefonním seznamu a následné vytočení telefonního čísla. Důležitou klávesou, jejíž funkci doceníte například při vpisování telefonního čísla do textové zprávy, je E/N, která přepíná mezi textovým a číselným režimem. Práce s Easyboardem pro Nokie 5110 je snadná a značně ulehčuje psaní SMS a e-mailů. Bohužel samotný Easyboard je svým provedením nepraktický. Přesto si své příznivce určitě najde a jeho přednosti docení nejeden majitel Nokie 5110, kterých je stále dost.

Nový Easyboard pro Nokie 5110 pořídíte za 799 korun s DPH.

Existuje několik dalších verzí zařízení typu "chatboard" od nejrůznějších, hlavně tchajwanských výrobců, pro telefony Nokia, některé z nich fungují i pro další modely, jako Nokia řady 61xx, námi recenzovaný model je ale zřejmě jediný, který se dodává na český trh. Pokud víte o dalších, neváhejte nám poslat email.