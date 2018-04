Krize Nokie se prohlubuje. Na trhu smartphonů má minimální podíl

Nokia prodala v prvním čtvrtletí letošního roku pouhých 12 milionů chytrých telefonů. Ještě koncem loňského roku to přitom bylo 19,6 milionu. Namísto toho, aby Nokia konečně začala získávat zákazníky, přišel opět krutý pád.

Firma prodala v prvním čtvrtletí letošního roku pouhé dva miliony kusů lumií. To je sice oproti asi 600 000 kusů v posledním čtvrtletí loňského roku více než trojnásobný nárůst, celková prodejní čísla jsou ale stále minimální. Celý trh chytrých mobilů totiž v prvním čtvrtletí představoval podle odhadů více než 150 milionů chytrých mobilů. Samsung například prodal přes 41 milionů smartphonů a Apple je na tom velmi podobně v případě iPhonů.

To znamená, že Nokia má se svou řadou Lumia na trhu chytrých mobilů podíl jen asi 1,5 %. Situaci trochu zachraňují symbianové telefony, kterých Nokia prodala asi 10 milionů. Jenže jejich prodeje velmi rychle klesají a koncem letošního roku už mohou být minimální. Může za to i fakt, že jedinou symbianovou novinkou pro letošní rok je neobvyklá Nokia 808 PureView, která nepředstavuje telefon pro masy. Podle některých dohadů se již dalšího nového symbianového telefonu Nokia nedočkáme. Ještě před rokem přitom Nokia prodala v prvním čtvrtletí 24,2 milionu smartphonů, téměř výhradně se Symbianem.

Firma tedy musí bezpodmínečně uspět se svými Windows Phone modely, které zatím v podstatě prodává se ztrátou. A moc dlouho to Nokia vydržet nemůže. Prozatím byl start Windows Phone vlažný. Mohl za to fakt, že první dva modely, Lumia 800 a Lumia 710, byly a jsou dostupné jen na některých trzích. Svou výbavou odpovídají spíše střednímu proudu, ale zákazníky příliš nezaujaly, i když o modelu 800 se občas objevují zprávy o rekordních prodejích u některých operátorů. Jenže číslo dva miliony prodaných lumií za kvartál žádným rekordům nenapovídá.

Letos má být hlavním lákadlem Nokie model Lumia 900 s větším displejem. Oproti dnešním špičkovým smartphonům s výkonným hardwarem a univerzálními možnostmi použití se ale snaží prosadit především cenou. U operátora AT&T ji lze díky dodatečné stodolarové dotaci dočasně získat při úvazku zcela zdarma. To je ale cena, kterou si Nokia nemůže dlouhodobě dovolit.

Letošní Windows Phone modely by ale přeci jenom měly pomoci prodeje výrazně navýšit. Lumia 900 by se měla začít prodávat celosvětově a větší masy zákazníků by mohla přilákat levná Lumia 610. Nokia také plánuje expanzi v Číně. Koncem roku bychom se pak měli dočkat nových modelů, které se budou moci lépe postavit dnešní špičkové konkurenci. Mimo jiné by měly přinést vícejádrové procesory, lepší displeje a Windows Phone ve verzi 8. Systém by měl být univerzálnější a neklást uživatelům tolik omezení, jako doposud.

Letošek tak pro Nokii nejspíš stále nebude vůbec dobrým rokem. Přitom fakt, jestli se Windows Phone telefony výrobce uchytí, rozhodne o tom, jestli vůbec v roce 2013 bude Nokia jako výrobce chytrých mobilů jakkoli relevantní.

Nokia za první čtvrtletí prodala celkem 71 milionů mobilních telefonů a příjmy divize Devices & Services činily za první kvartál asi 4,2 miliardy dolarů (z toho 1,7 miliardy tvoří smartphony). Hrubá marže na běžných mobilech činila 26 %, u chytrých telefonů je to ale jenom 16 %. Po započtení všech nákladů se ale mobilní divize ocitla ve ztrátě.