Nokia má nový komunikátor – Nokia 9210 (preview)

Možná od mobilu čekáte jen to, že bude umět telefonovat a případně vás ještě ráno vzbudí. Jsou ale i lidé, kteří potřebují mobilní kancelář. Ti se můžou rozhodnout pro mobil a kapesní počítač (které je možné spolu propojit), nebo pro komunikátor – kapesní počítač s vestavěným mobilem, nebo mobil s vestavěným kapesním počítačem. Pokud se rozhodli pro komunikátor, mohli si koupit jen Nokii 9110. Majitelé tohoto komunikátoru jsou s ním vesměs spokojeni, jejich požadavky plní. Jenže nic není dokonalé, a tak se najde dost připomínek. Odpovědí na tyto požadavky by se měla stát Nokia 9210. Konkurence pochopitelně chystá svoje modely, jenže i tak zatím zůstane Nokia jediná, která bude mít komunikátor s klávesnicí.

Nová je hladší, elegantnější, barevnější

A jaká že je vlastně definice komunikátoru? Komunikátor kromě telefonování umožňuje také vytvářet dokumenty, číst e–maily a prohlížet si webové stránky. Svoje data samozřejmě umí synchronizovat s osobním počítačem. A vzhledem k tomu, že jde vlastně o kapesní počítač, měl by komunikátor podporovat i instalaci dalších aplikací a nástrojů.

Při zběžném pohledu na Nokii 9210 možná nepostřehnete rozdíl mezi její předchůdkyní Nokií 9110. Oba komunikátory jsou tvarově shodné, 9210 je jen zaoblenější. V zavřeném stavu vypadá 9210 jako větší telefon – najdete na ní displej, funkční tlačítka i klávesnici. Anténa je na horní straně přístroje a je výklopná. Když komunikátor otevřete, budete mít k dispozici barevný displej a redukovanou počítačovou klávesnici. Samotný telefon podporuje všechny klasické funkce, známé z ostatních telefonů Nokia. Ke správnému použití vůbec nepotřebujete komunikátor otevírat. Komunikátor sice váží 244 g, ale vzhledem k jeho schopnostem a funkcím to je přiměřená hmotnost. Stejně jako rozměry by nikoho neměly urazit. Zastánci miniaturizace by si měli uvědomit, že na velmi malých klávesnicích se nedá pracovat. A z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že klávesnice Nokie 9210 je použitelná. Možná bych změnil názor po tvorbě dlouhého dokumentu, ale během krátkého seznamování s komunikátorem mě příjemně překvapila.

Novinkou je barevný displej, který dokáže zobrazit až 4906 barev. Není dotykový, komunikátor je ovládán z klávesnice. Displej je aktivní a rozhodně se podepsal na spotřebě více, než případný černobílý displej, ale i přesto jsou udávané hodnoty výdrže velmi dobré. Telefonovat byste měli 4 – 10 h na jedno dobití, v pohotovostním stavu vám Nokia 9210 podle udávaných údajů vydrží 80 až 230 hodin. Výsledný čas je pochopitelně velmi závislý na míře využívání barevného displeje a na použité technologii pro přenos dat.

Softwarové přednosti

Kvůli telefonování si ale Nokii 9210 asi nepořídíte. Tento komunikátor má uvnitř 32bitový procesor založen na ARM9. Operačním systémem je Symbian OS (Epoc32 v. 5), což je také jeden z největších trumfů. Mohl bych teď vyjmenovat všechny vestavěné aplikace (a je jich opravdu hodně), ale nejdůležitější je, že si můžete doinstalovat libovolnou aplikaci, kterou si stáhnete z internetu. Tento operační systém totiž používají kapesní počítače Psion a pro ně je aplikací dostatek. Vzhledem k tomu, že tedy aplikace z Psionů budou pracovat na této Nokii, můžete si její funkčnost téměř neomezeně rozšiřovat (samozřejmě v rámci schopností softwaru). Takže hned po koupi můžete psát textové dokumenty, vytvářet tabulky, kreslit obrázky a prohlížet si dokumenty či obrázky z osobních počítačů. Stejně jako můžete prohlížet web (podporováno je HTML 3.2) a WAP.

K Nokii 9210 se bude dodávat komunikační software PC Suite for Nokia 9210 Communicator. Ten pracuje s operačními systémy Windows (95,98,2000, NT 4). Dokáže synchronizovat kalendářová data a kontakty jak s Outlooky (vč. Schedule+ 7.x), tak s Lotus Notesy a Organizerem. Podporováno je také SyncML.

Nokia 9210 zatím není lokalizována. Ale vzhledem k tomu, že je vybavena operačním systémem Symbian OS, nebude softwarová lokalizace problém a objeví se zřejmě krátce po zahájení prodeje. Stejně jako není lokalizace problémem u počítačů Psion, kde je dovedena téměř k dokonalosti.

Vynikající datové přenosy, ale bez GPRS

Nokia 9210 podporuje datové přenosy základními rychlostmi mobilních sítí, tedy rychlostí 9,6 kb/s nebo 14,4 kb/s. To pochopitelně není všechno – maximální přenosová rychlost je 43,2 kb/s. Nokia 9210 tedy podporuje HSCSD, čímž asi nadchne zákazníky EuroTelu.

Jestli se dá ale tomuto komunikátoru něco pořádně vytknout, je to absence GPRS. Nokia zatím neřekla nic o případné podpoře v budoucnosti a její zaměstnanci přítomní na představení telefonu na dotazy k GPRS odpovídali mlčením. Škoda, právě Nokia 9210 je přesně tím typem mobilního zařízení, pro který je GPRS jak dělané.

Chvíli si počkáme

Nokia 9210 by měla být uvedena v prvním pololetí příštího roku. To je alespoň oficiální termín. Podařilo se nám zjistit, že za interní termín uvedení na trh se v Nokii považuje únor 2001. Nicméně Nokia zcela správně nechce nic uspěchat a hlavně si trhnout podobnou ostudu jako s modelem 7110, který halasně ohlašovala dopředu a pak pustila na trh relativně nedotažený produkt. Některé okolnosti ale tento termín podporují. Jestliže by totiž byl tento nový komunikátor uveden až v polovině roku, pak by neměl předposlední verzi operačního systému Symbian (před několika týdny byla uvolněna nová verze). A v té době by absence GPRS u nového produktu nemohla být považována za chybičku, ale za fatální chybu. Navíc chce Nokia s tímto produktem silně konkurovat Ericssonu R380s a ten by se měl objevit na trhu během několika týdnů. Takže jestli se právě rozhodujete o pořízení nějakého komunikátoru a nejste si právě moc jistí tím, co vlastně chcete, ještě chviličku počkejte. Jasno byste měli mít rozhodně dříve než v červnu příštího roku.

Nejdůležitější údaje:



Síťové standardy: EGSM, GSM 900, GSM 1800

Hmotnost: 244 g

Rozměry: 158 x 56 x 27 mm

Max. přenosová rychlost: 14,4 kb/s, 43,2 kb/s (HSCSD)

Doba hovoru: 4 – 10 h

Pohotovostní doba: 80 – 230 h

Pohotovostní doba při vypnuté telefonní části: až 400 h

Paměť pro aplikace: 14 MB

Paměť pro uživatelská data: 2 MB

