Nokia má nový foťák, Bluetooth, rádio, herní kryty...

Kromě dvou včera představených nových mobilních telefonů přibyly v nabídce Nokie také čtyři originální kousky příslušenství. Kromě externího digitálního fotoaparátu s bleskem, vlastní baterií a pamětí se v dohledné době můžeme těšit také na Bluetooth osobní hands-free sadu, přenosné FM rádio i nové herní XpressOn kryty.

Nokia Fun Camera

Vestavěné digitální fotoaparáty současných mobilních telefonů mají více nevýhod než výhod. Vzhledem k jejich malé velikosti neposkytují dostatečně kvalitní fotografie, absence blesku zcela znemožňuje fotografování v noci. Některé externí fotoaparáty sice disponují bleskem, kvalita fotografií však bývá také na pováženou a tato připojitelná zařízení navíc ke svému chodu spotřebovávají drahocennou energii akumulátoru mobilního telefonu.

Digitální fotoaparát Nokia Fun Camera lze připojit prostřednictvím Pop-Port konektoru ke všem novějším Nokiím. Od konkurenčních příslušenství se však liší hned několika drobnostmi. CMOS senzor této kamery sice nabízí maximální rozlišení "pouze" 640 x 480 obrazových bodů, kvalita snímků je však díky opravdové optice podstatně lepší.

Snímky se defaultně ukládají do osmi megabajtů vnitřní paměti. Abyste mohli toto množství paměti dokonale využít, můžete nastavit rozlišení a míru komprese snímků ve třech krocích, přičemž při nejvyšší možné kvalitě uložíte do této paměti až patnáct digitálních fotografií, při nejhorší až šedesát fotografií.

Digitální fotografie lze odeslat prostřednictvím MMS, nebo je po zkopírování do vnitřních složek telefonu přenést pomocí balíku Nokia DataSuite do vašeho stolního či přenosného počítače. Další výhodou tohoto fotoaparátu je jeho nezávislost na bateriích mobilního telefonu. Nokia Fun Camera totiž pracuje na dvě alkalické mikrotužkové baterie (typ AAA), které poskytují dostatek elektrické energie přibližně pro více než sto fotek s bleskem či až tři stovky fotografií bez blesku.

Jako hledáček můžete použít i displej mobilního telefonu. O stavových informacích fotoaparátu informuje malý podsvícený kulatý LCD displej přímo na zadní straně samotného přístroje. Udávaná dostupnost Nokie Fun Cam je třetí čtvrtletí tohoto roku a její cena ještě nebyla oznámena - podle našich odhadů by neměla přesáhnout částku pěti tisíc korun.

Nokia Wireless Clip-on Headset

Nokia je mnohými uživateli kritizována za svůj nejasný postoj k technologii bezdrátového propojení Bluetooth. Osobní hands-free sada Wireless Clip-on Headset má být důkazem, že Nokia nepovažuje Bluetooth za mrtvou technologii. Toto bezdrátové hands-free je totiž trochu jiné, než by se mohlo zdát.

S jeho velikostí a hmotností necelých třicet gramů jej můžete připnout kdekoli na svém oděvu, vložit si sluchátko do ucha, spárovat obě zařízení a pak už jen přijímat a uskutečňovat hovory prostřednictvím mobilního telefonu, který může být kdekoli v okruhu deseti metrů.

Zařízení dokáže pracovat se všemi mobilními telefony podporujícími Headset profil technologie Bluetooth. Vestavěná lithium-iontová baterie nabízí dostatek energie pro čtyři hodiny hovoru nebo až pro 100 hodin pohotovostního režimu.

Z nabídky společnosti Nokia můžete použít těchto mobilních telefonů: Nokia 3650, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6600, Nokia 6650, Nokia 8910, Nokia 8910i. Nokia Wireless Clip-on Headset bude na trhu dostupná v průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku.

Nokia Radio HeadSet

Pokud vlastníte některou z Nokií s PopPort konektorem, která však neobsahuje vestavěný FM radiopřijímač, nemusíte již kolegům s takto vybavenými mobily závidět. Od třetího čtvrtletí tohoto roku si totiž budete moci pořídit náhlavní sadu, která stereofonní FM rádio obsahuje.

Celé zařízení svým vzhledem až nápadně připomíná starší Nokia Music Player, ze kterého zřejmě vychází. Hmotnost necelých čtyřicet gramů a rozměry 70 x 31 x 18 milimetrů tuto podobnost také potvrzují. Rádio nabízí automatické a manuální ladění rozhlasových stanic i deset paměťových pozic pro uložení požadovaných frekvencí. Při příchozím hovoru je reprodukce automaticky přerušena a po jeho ukončení zase obnovena na původní hlasitosti. Očekávaná cena by se měla pohybovat okolo tisíce korun.

Nokia Xpress-on Gaming Covers

Patříte-li mezi vášnivé hráče mobilních her, jsou právě pro vás určeny nové výměnné kryty Nokia Xpress-on? Gaming Covers. Musíte však být majiteli nové Nokia 3100, pro kterou je tato dvojice krytů určena. Tlačítka mají být speciálně upravena pro snadnější a rychlejší ovládání i akčních her. Dostupné by měly být současně s uvedením samotného mobilu na náš trh a cena by se měla pohybovat mezi dvěma až třemi tisíci českých korun.