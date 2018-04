Nokia má konečně českou T9

Přestože o tom, že technologie prediktivního psaní T9 již umí česky, se ví již několik měsíců, zatím jediným telefonem s českým T9 byl Benefon Q. Nokia se sice ihned po dokončení českého slovníku, v září 2000, nechala slyšet, že se ho chystá ihned implementovat do svých telefonů 3310, ale nakonec jsme si museli počkat. Tou první vlaštovkou mezi Nokiemi je nakonec model 6210. Nový firmware, který si nyní můžete nechat zdarma nahrát v servisu, obsahuje kromě jiného také českou T9.

Flash (nahrání nového firmwaru) je u mnoha telefonů, které jsou v roční záruce, zdarma. To závisí na verzi firmwaru, který v telefonu máte. Vzhledem k tomu, že Nokia 6210 se neprodává tak dlouho, všechny telefony zatím jsou v záruce, samozřejmě pokud nedošlo k porušení záručních podmínek (neodborné zásahy, vniknutí tekutiny apod.) Jestliže přijdete do servisního centra a řeknete si o flash, nahrají vám na mobil firmware verze 4.27. Ten, kromě nových jazyků pro T9, řeší také několik drobných much v nastavení a chování telefonu. Mezi nejpodstatnější patří korekce teplotního nastavení displeje, která řeší problém s velkým zpomalením překreslování při nízkých teplotách. V takových momentech se při listování v seznamu na objevení nové položky čekalo až pět vteřin. Zde jsou všechny úpravy oproti starší verzi:

Přidání T9 - Turecky, Řecky, Česky, Polsky, Španělsky



Teplotní korekce LCD – displej se tolik nezpomaluje při nižších teplotách



Reset displeje po zapnuti



Již je možné zadat PIN kód při zapnutém SIM locku (zamknutí SIM karty)



Úprava HTTP ověření (WAP)



Úprava dynamického textu (WAP)



Změna délky operátora z 10 na 11 znaků



Oprava menu Možnosti – Hry - toto menu mizelo v momentě, kdy se mazaly potvrzovací zprávy o doručení SMS



Úprava Arabského a Hebrejského editoru zpráv



Zlepšení v kalendáři, při použítí narozeninové poznámky (s tónem)



Možnost uložení více než 50 záložek (folderů) pro SMS zprávy



Úprava funkce telefonního seznamu



Úprava odesílání vizitek – dříve docházelo k špatné komunikaci mezi různými verzemi firmwaru