Nokia má další fenomén: blikající SMS zprávy a falešné indikátory

Možná se vám to už stalo. Přišla vám SMS zpráva, vy jste si ji chtěli přečíst, když tu náhle se na telefonu rozblikal nápis "Erasing data, please wait", případně "contact your servis" - nebo některá z jiných poplašných zpráv. Panikáři rychle vyndavali baterku, zvědavci čekali, co se bude dít, aby zjistili, že dále již nic. Zkrátka a dobře, chytří vtipálkové přišli na další fíčuru v telefonech Nokia - na blikající SMS zprávy (flashing SMS, neplést s flash SMS!). Tuto fíčuru pak využili pro šíření hoaxů, falešných a zpravidla poplašných či rádobyvtipných zpráv.

Už tento úvod vám snad jasně naznačil, že nejde o nic tragického - ačkoliv se na displeji píší hrozné věci, vašemu telefonu se nic neděje a poplach je falešný. Žádné SMS zprávě se zatím nepodařilo proniknout k mobilnímu telefonu tak, aby jej zničila. Přesto, jako vtip či žert je to dobré a blikající SMS zprávy získávají na telefonech Nokia značně na oblibě.

Blikací SMS zprávy fungují pouze na některých telefonech Nokia - nerozchodíte je na modelech 7110, 6210 a 6250, ale také na 9110, na ostatních telefonech třívoltové řady by měly fungovat, tedy na všech 5110, 6110/6150, 3210 - nezkoušeli jsme ale 8850/3310. V podstatě nejde o nic jiného, než o využití Smart Messagingu a jedné z jeho dnes již nepodporovaných součástí. Není tu prostor pro to, abychom vás zasvěcovali do tajů SmartMessaginu, a tak vy všichni, kdož nehodláte studovat jeho (často obtížně sehnatelné) specifikace, jistě přivítáte tento program PanuWorld FlasMSG - díky tomuto programu, kabelu a telefonu Nokia (testováno na 6110 a 5110) můžete odesílat SMS zprávy s blikajícím textem. Příjemce může tuto zprávu dále předávat, můžete mu ale zakázat možnost jejího předání. A co více, můžete dokonce na jeho displeji aktivovat ikonky indikující zprávu v záznamníku, faxové či emailové zprávy - to funguje i na jiných telefonech, pokud podporují TP-UDH (User Data Header). K programu FlashMSG jsme zapoměli zmínit, že pracuje pouze s kabelem typu FBUS a NCDS/NDS.

Program o velikosti cca. 200KB si si můžete stáhnout u nás zde. S programem se pracuje velmi jednoduše a netřeba dalších slov. Užijte si ho - s blikajícími SMS zprávami je srandy kopec především tam, kde si ještě nestihli o blikajících SMS zprávách nic přečíst...