Nokia má chybu v návodu na model 6280

11:15 , aktualizováno 11:15

Do manuálu k Nokii 6280 se u první série vloudila chyba. Na straně 14 najdou uživatelé ilustrační obrázek, jak do telefonu vložit paměťovou kartu. Podle instrukcí se má ovšem karta do telefonu vkládat obraceně, než jak je to ve skutečnosti.