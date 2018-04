Nokia představila špičkový top model Lumia 930. Konkurenci zdrtí cenou

Nokia si místo pro premiéru zvolila logicky, využila konferenci Build mateřského Microsoftu, která probíhá v San Francisku. Na konferenci je přítomen kolega z Technetu, který připravuje on-line reportáž.

Hlavní hvězdou představení je bezesporu Nokia Lumia 930, nástupce modelu 925 a opravdu tvrdý konkurent pro nejlepší androidy a iPhony. To, co se dlouhodobě smartphonům od Nokie, potažmo smartphonům s Windows Phone vyčítalo, už u Lumie 930 neplatí. Parametry telefonu jsou opravdu výborné a design zajímavý, i když si jistě Nokia mnohokrát vyslechne, že je hodně podobný stylu iPhonů.

Velkou výhodou nové Lumie 930 by mohla být cena. Zatím byla stanovena na 14 500 korun (přepočet z ceny v USA včetně české DPH), což by z telefonu dělalo bezkonkurenčně nejlevnější top model na trhu. Konkurence v podobě Samsungu Galaxy S5, nového HTC One nebo Sony Xperia Z2 bude stát okolo 18 tisíc korun a iPhone 5s stojí 17 300 korun.

Lumia 930 má především pětipalcový Clear Black OLED displej s full HD rozlišením (1920 × 1080 pixelů). Displej kryje sklo Gorilla třetí generace. V přístroji tepe procesor Snapdragon se čtyřmi jádry na frekvenci 2,2 GHz, telefon má 2 GB operační paměti a 32 GB uživatelské paměti. Paměť nejde rozšířit, ale uvedených 32 GB je solidní a vlastně nadprůměrná porce. S ohledem na cenu telefonu to platí dvojnásob.

ON LINE z konference Build Redaktor Technet.cz je na místě a přináší živé zpravodajství. Sledujte ZDE.

Nokia Lumia 930 má unibody tělo, takže baterie je nevyměnitelná a souvisí s tím i chybějící slot na paměťové karty. Pevnosti konstrukce by však toto řešení mělo jenom prospět. Design je povedený, displej zabírá většinu čelní plochy. Boky telefonu jsou rovné a hrany má Lumia 930 ostré. Sami můžete posoudit, nakolik se kovový proužek okolo telefonu podobá konstrukci iPhonu. V každém případě to telefonu sluší. Na výběr bude několik barev, u černé je boční proužek tmavý, u ostatních stříbrný.

Telefon zvládá všechny běžné frekvence pro GSM, WCDMA a LTE sítě. Nadprůměrný fotoaparát má 20Mpix snímač Pure View od firmy Zeiss a sekunduje mu blesk. Telefon má samozřejmě vestavěný GPS čip a v základní výbavě jsou mapy i navigační software, jak je u Lumií zvykem. Zajímavostí je podpora nano SIM karet. Telefon se začne prodávat v červnu.

Nokia Lumia 630 a Lumia 635

Vedle top modelu Lumia 930 představila Nokia i trojici levných modelů. Vlastně jsou to modely dva: 630 a 635, kdy první z nich bude existovat ve verzi pro jednu a pro dvě SIM. Pokud budeme přesní, tak celá trojice je vlastně model jeden, ale v několika variantách. Základní parametry jsou totiž stejné, liší se jen detaily. Nokia 630 podporuje 3G a může mít slot na dvě SIM, model 635 pak má jen jednu SIM a navíc zvládá sítě LTE.

Nové Nokie představil na konferenci Build v San Francisku přímo ředitel Stephen Elop.

Stejný je pro celou trojici displej, který nenadchne. Má úhlopříčku 4,5 palce a rozlišení pouhých 854 × 480 pixelů. Rozlišení displejů je však nutné dát do kontextu s cenou novinek. Základní Lumia 630 bude stát okolo 3 800 korun včetně daně, za dvousimkovou variantu se bude připlácet asi 200 korun a LTE model 635 bude stát kolem 4 600 korun.

Všechny telefony pohání čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 s taktem jader 1,2 GHz. Operační paměť má ve všech případech 512 MB a uživatelská 8 GB. Ve všech případech bude možné použít paměťovku až do kapacity 128 GB. Fotoaparát je u všech modelů pětimegapixelový.

Design se drží obvyklých křivek levnějších Lumií, v tomto směru se Nokia držela při zdi. Telefony se budou dodávat v mnoha barevných variantách a kryty jsou výměnné. Model 630 se začne prodávat v květnu, LTE Nokia 635 pak v červenci.