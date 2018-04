Proklepli jsme nejlepší Nokii všech dob. Hlasová asistentka zatím tápe

Jakmile Nokia zveřejnila první informace o novém modelu Lumia 930, bylo jasné, že v papírových parametrech se už její nejlepší telefon konkurenci vyrovná (více zde). Nutno však uznat, že k tomu Nokii poněkud přálo štěstí, protože parametry nové Lumie už měly loňské konkurenční přístroje s Androidem. Jenže ty letošní se ve vývoji poněkud zabrzdily, takže třeba u displeje stále zůstává standardem Full HD rozlišení.

Výše uvedené pak platí i pro další parametry a funkce spjaté s novou verzí operačního systému Windows Phone 8.1 (více zde). Nokii a Microsoftu se konkurenci podařilo se zpožděním dohnat a pro ně naštěstí konkurence zároveň přibrzdila. Pro zákazníky je to jen dobře, výběr je větší a pokud se potvrdí avizovaná cena 14 500 korun za Lumii 930, tak by se novinka neměla na trhu ztratit. To se o předchozích modelech často tvrdit nedalo.

Na sluníčku jako doma

Displej Lumie 930 je výborný. Částečně k tomu přispívá barevně výrazné a přitom jednoduché menu operačního systému od Microsoftu, ale i fyzické parametry displeje jsou perfektní. Sama Nokia se na prezentaci chlubila, jak se displej dokáže vyrovnat s přímým slunečním světlem.

Lumia 930 má totiž speciální zpracovávání obrazu a poměrů barev pro zobrazení na přímém slunci, aby obraz zůstal kvalitní i s maximálním jasem. Nokia si troufla i na přímé srovnání se Samsungem Galaxy S4 (nový model S5 se ještě neprodává) a iPhonem 5s. Doufejme, že jas byl u všech nastavený na maximum.

Novinka dostala i špičkový procesor Snapdragon 800. Frekvence čtyř jader 2,2 GHz je sice o fous pod letošními novinkami konkurence, ale pro systém od Microsoftu by to mělo být víc než dost. Předností je také standardních 32 GB uživatelské paměti. Konkurenti začínají na polovině a za 32 GB se u nich vždy připlácí.

Jmenuji se Cortana

Vyzkoušeli jsme novou hlasovou asistentku (sami, ovšem ve videu můžete vidět prezentaci nadšeného zaměstnance Nokie Deana, která se jmenuje Cortana. Na videu dokáže Cortana na dotaz, kdo je jejím otcem, poměrně vtipně a rychle odpovědět, ale i v připravených prezentacích ani nám už tolik nerozuměla. Cortana zatím zvládá jen angličtinu a výslovnost je v případě hlasových asistentů poměrně důležitá.

Cortana by tak mohla být úžasně praktická a její funkce jsou opravdu promyšlené, ale zatím bohužel moc nefunguje. Stoprocentně úspěšné nebyly ani připravené demo-ukázky, s mojí nedokonalou výslovností však měla velké problémy. Například slovo "Prague" ve větě "What is actual weather in Prague?" dala až na čtvrtý pokus. Otázce "How old is Sandra Bullock?" rozuměla na druhý pokus (nejprve z Bullock udělala "bad luck") a okamžitě odpověděla celou větou. A jak jsem vypozoroval u ostatních novinářů, nebyl jsem s tímto problémem zdaleka sám.

Další novou funkcí u mobilních Windows (ale jinde to funguje už dávno) je rychlé tahové psaní Shape Writing. Funguje perfektně a výrobce se chlubí, že je nejrychlejší na světě. Sice jen v angličtině, ale fungovalo lépe než Swype. Dobrou zprávou je i konečně přítomné notifikační centrum. Nemáme připomínky, ale opět musíme připomenout, že toto má konkurence už léta.

Design Lumie 930 je vcelku povedený. Hliníkový rámeček okolo přístroje přidává nádech luxusu, který poněkud hatí plastová (polykarbonátová) záda, která se k telefonu nejvyšší třídy příliš nehodí. Respektive nejde tak ani o samotný polykarbonát, ale o jeho povrchovou úpravu a především některé výrazné barevné varianty. To je podobné řešení jako u výrazně levnějších modelů, kde to však funguje mnohem přirozeněji. Ale zásadní problém to rozhodně není.

Levné neznamená špatné

Vyzkoušeli jsme i nové modely Lumia 630 a 635, což je vlastně jeden mobil ve třech verzích. Pod označením 630 se skrývají verze s podporou 3G pro jednu nebo dvě SIM karty, které výrobce dále nerozlišuje. Lumia 635 je pak stejným modelem, akorát že je jen pro jednu SIM a podporuje LTE.

S ohledem na očekávanou nízkou cenu v rozmezí 3 800 až 4 500 korun nelze telefonům téměř nic vytknout. Ani papírově velmi slabé rozlišení displeje 854 × 480 obrazových bodů v praxi nevypadá vůbec špatně. Operační systém od Microsoftu je prostě graficky vhodně odladěný. Obraz je jasný a kontrastní a při běžném používání nižší rozlišení není na překážku. I levnější modely mají nové Windows Phone 8.1.

Design novinek šestkové řady se drží obvyklých křivek značky. Plastové kryty jsou výměnné a jako obvykle velmi pestrobarevné. Zpracování je výborné, takže s ohledem na cenu to jsou velmi zajímavé kousky. To však u nejlevnějších Lumií platí už nějaký ten pátek. Především v low-endové a střední třídě jsou Lumie velkým soupeřem smartphonů s Androidem už delší dobu.