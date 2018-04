Nová hliníková Nokia Lumia bude za výhodnou cenu, ale jen pro USA

Už v dubnu by měl podle informací serveru The Verge začít americký operátor prodávat nový špičkový smartphone se systémem Windows Phone 8. Bude to Nokia Lumia 928 a Verge tvrdí, že operátor bude nový smartphone velmi silně propagovat.

Nová Lumia pro největšího amerického CDMA operátora (telefon tak nepoběží v našich sítích) bude vycházet ze současného modelu Lumia 920. Po něm například zdědí výborný 4,5palcový HD+ (1280 × 768 pixelů) displej se skvělým podáním černé a výbornou čitelností na přímém slunci.

Podobné by měly být i tvary telefonu. Uniklý údaj o tloušťce hovoří o 10,2 mm, což je jen o pět desetin méně, než u stávajícího polykarbonátového modelu. Lumia 928 se však bude lišit právě materiálem. Tělo má být hliníkové, což by mělo zajistit luxusnější dojem.

Vylepšení se má dočkat i fotoaparát. Ten by snad měl zůstat u PureView provedení s ojedinělým stabilizátorem, novinkou však bude xenonový blesk, který doplní stávající přisvětlovací diodu. Dalším spekulovaným vylepšením má podle informací z fóra WPC být slot na paměťové karty. I přes některá vylepšení a kovové tělo má být Lumia 928 lehčí než typ 920.

Lákavá by měla být i cena. Bez dotací to má být 550 dolarů, tedy v přepočtu asi 11 tisíc korun. To zní oproti české ceně Lumie 920 (16 390 korun) jako obří provokace. Bohužel zatím nemáme zprávy o tom, zda Lumia 928 dostane i variantu pro běžné sítě GSM/UMTS.

O uvedení hliníkového top-modelu se spekulovalo už před nedávným veletrhem v Barceloně, nakonec k němu však nedošlo.