Nejlepší nokia současnosti je plná paradoxů. Recenze Lumia 920

Na nové modely s operačním systémem Windows Phone 8 se Nokia takřka spoléhá stoprocentně. Právě tyto přístroje by měly být tím, co postaví finskou značku zpět na nohy. Hlavním tahounem, který by měl napravit trochu pošramocenou pověst Nokie v nejvyšší třídě telefonů, se má stát model Lumia 920.

U nás začne prodávat podle všeho až v lednu, naším redakčním testem však prošel produkční vzorek už nyní. Nokia je u svého nejlepšího současného modelu hrdá především na výbavu. Takovou kombinaci špičkové techniky nenajdete u žádného z konkurentů. Avšak dovolíme si tvrdit, že to v praxi ocení málokdo.

Naopak, štvát budou drobnosti, které se Nokia snaží trochu zlehčovat. Firma například umí vyrobit dílensky daleko lépe provedené telefony a třeba současnou vysokou hmotnost nových lumií také nic neomlouvá. Nedostatků je více a překvapivě většina z nich přímo nesouvisí s operačním systémem Windows Phone.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový displej

vynikající fotoaparát

možnost ovládat displej v rukavicích

rychlý a přehledný systém

vylepšení v systému od Nokie Proč nekoupit? nedostatky ve zpracování

vysoká cena Kdy? Leden 2013 Za kolik? cca 17 000 Kč

Na druhou stranu musíme uznat, že Nokia má konečně špičkový model, který se může směle postavit té nejlepší konkurenci a zcela reálně ji může atakovat. Místy nabízí i více. A když už kvůli ničemu jinému, tak kvůli fotoaparátu je Lumia 920 opravdu zajímavá. Byť i tady najdeme určité pihy na kráse. Lumia 920 je zkrátka telefon plný protikladů, to však neznamená, že po ní nemůžete toužit.

Vzhled a konstrukce: slabá výstupní kontrola

Jestli vám v případě Lumie 920 nemůžeme něco doporučit, tak je to její nákup v internetovém obchodě. Tedy, pokud již předem nejste smířeni s tím, že telefon bez problémů vrátíte "bez udání důvodu" ve čtrnáctidenní lhůtě. Důvod? Kdesi v továrnách, kde se Lumia 920 vyrábí, zřejmě nepanují tak přísná pravidla výstupních kontrol, jaká by měla.

Jinak si nelze vysvětlit nedostatky Lumie 920 v oblasti její konstrukce a zpracování. Náš testovací kousek měl rovnou dva neduhy. Tím prvním je vrzající plast v horní části telefonu. Polykarbonátové tělo se zde tře o rám displeje a spára má tolik volnosti, že při uchopení telefonu za tuto část se odsud ozývají hodně nemilé skřípavé zvuky. Zajímavé je, že ve spodní části telefonu podobný problém nehrozí, tam se o zpevnění celé konstrukce stará dvojice šroubů. Potíž to není tak velká, ale někoho to může odradit.

Druhou nepříjemností je zvuk, který telefon vydává během vibrování. V tu chvíli zní doslova jako dětské chrastítko, což je u přístroje s předprodejovou cenovkou 17 tisíc korun hodně ošklivá záležitost. Podle našich informací je to problém našeho konkrétního kusu, avšak nikterak vzácný. Po internetu se povaluje celá řada videí a příspěvků, které tyto nepříjemné zvuky dokumentují. Někteří uživatelé se domnívají, že za chrastění může vestavěný stabilizátor fotoaparátu, podle nás je však příčina jinde.

Chybné bude zřejmě samotné uložení vibračního motorku a celý efekt ještě zesílí příliš volně uložené tlačítko spouště fotoaparátu. Celý chrastící efekt pak ještě umocní objemné tělo telefonu, které dává určitý prostor k rezonanci. Pokud tedy budete Lumii 920 kupovat, konkrétní kus si raději nejprve vyzkoušejte a pokud při vibrování chrastí, rovnou chtějte jiný.

Jinak je to po stránce konstrukce bytelný telefon, podobně jako starší a levnější modely Lumia 900 a 800. Polykarbonátové tělo z jednoho kusu materiálu je pevné a nebýt skřípajícího vrchního okraje, neměli bychom k vnější konstrukci prakticky žádné výtky.

I když, jak se to vezme. Další kontroverzní kapitolou Lumie 920 jsou totiž její rozměry a celková hmotnost. Již poněkud okoukané tělo, které vlastně měla už MeeGo Nokia N9 v létě roku 2011, totiž tentokrát narostlo do rozměrů 103,3 × 70,8 × 10,7 mm. To jsou sice v nejvyšší třídě vcelku obvyklé míry, jenže kvůli celkovému tvarování telefonu působí Lumia 920 v ruce jako daleko větší a těžkopádnější telefon než soupeři jako Samsung Galaxy S III, HTC One X a další.

Kvůli zcela rovným spodním a horním stranám telefon hůře sedne do dlaně a velká šířka tomu vůbec nepomáhá. Ergonomie držení tedy není nic moc. Na druhou stranu se nám rozhodně nestávalo, že by měl telefon tendenci z dlaně vypadnout. Použitý materiál neklouže a poskytuje při držení jistotu.

Na Lumii 920 zarazí i její ohromná hmotnost. Celých 185 gramů je i v dnešním světě přerostlých smartphonů opravdu hodně. O 2 gramy překonává dokonce i obra Samsung Galaxy Note II. U něj se navíc hmotnost do dlaně více rozloží, u Lumie 920 má uživatel pocit, že drží slušnou cihličku.

Hmotnost však asi není ničím, na co by se nedalo zvyknout. Při dlouhodobém držení telefonu v ruce se však hmotnost projeví a to je nutné brát v potaz při rozhodování. Nokia se to snaží ospravedlňovat tím, že model má výbavu, jakou u konkurence nenajdeme (fotoaparát se stabilizátorem, bezdrátové dobíjení). Jenže ona ani menší Lumia 820 bez těchto funkcí není žádný drobeček (160 g), takže onen pověstný zakopaný pes bude zřejmě někde jinde.

Telefon bude k dispozici v řadě barev, ale je možné, že zpočátku u nás bude dostupná jenom černá varianta. V té má telefon jednoduchý vzhled, který však ničím nevyniká. Poutat pozornost bude jistě červená nebo žlutá varianta, dále je připraveno bílé a šedé provedení. U pestrobarevných variant a bílého provedení bude tělo z materiálu lesklého, černá a šedá verze mají matný povrch. Na námi testované matné verzi nejsou příliš vidět otisky prstů a překvapivě to docela platí i pro displej. I škrábance maskuje matné tělo dobře. Nokia také vyměnila materiál proužku okolo fotoaparátu za jiný, takže tato část je teď k poškrábání náchylná méně než u dosavadních nokií s unibody designem.

Co se škrábanců týče, je na ně bohužel náchylnější displej. Opět nejde o žádnou katastrofu, ale faktem je, že Lumia 920 schytala při našem testu na displeji podstatně větší množství škrábanců než většina konkurentů.

Displej a ovládání: ovládejte čímkoliv

Nokia je u Lumie 920 náležitě hrdá na její displej. A má určitě proč. Displej patří na současnou absolutní špičku, alespoň v kategorii mezi čtyřmi a pěti palci a s HD rozlišením. IPS panel má úhlopříčku 4,5 palce s rozlišením 1 280 × 768 pixelů. Těch 48 pixelů na šířku navíc oproti běžným HD panelům (720p) znamená, že poměr stran displeje je shodný jako u VWGA displejů, které byly dosud normou pro operační systém Windows Phone. To znamená, že třeba na rozdíl od HTC 8X nemají aplikace, které nejsou pro HD rozlišení optimalizovány, černé okraje po stranách.

Jenže zdaleka ne vše je v realitě tak skvělé, jak to zní. Zatímco na displeji HTC 8X vypadají i upscalované aplikace velmi dobře, některé programy na Lumii 920 vizuálně trpí. Obraz je u nich trochu kostrbatý a rozmazaný a barvy mohou být trochu vybledlé. Přitom nejde o potíž aplikací od vývojářů, kteří je dělají na koleni. Konkrétně se tato nemilost týká například oblíbené hry Fruit Ninja, která na HTC 8X vypadá skvěle i přes černé okraje a to včetně barevného podání, ale na Lumii je obraz o poznání horší. Co je tím pravým důvodem problémů, musí zřejmě zjistit vývojáři, protože jinak je obraz na displeji nové lumie opravdu vynikající.

IPS panel se chlubí přirozeným podáním barev a slušnou černou (byť konkurence umí i lepší). Překvapí především přirozené podsvícení displeje, jehož automatické řízení je nastaveno velmi citlivě a displej nikdy zbytečně nepálí do očí, ale obraz je stále hezky jasný.

Při nastavení maximální intenzity podsvícení si lze všimnout jednoho drobného neduhu: bílá docela výrazně utíká ke žluté barvě. Při běžném používání si toho však nejspíš nevšimnete, důvod mít podsvícení naplno prakticky neexistuje. Ten zřejmě přijde v létě v plném slunci, kdy by měl displej svou čitelností zcela excelovat nad konkurencí. Bohužel v aktuální sychravé zimě jsme neměli možnost to ověřit, nicméně tvrzení výrobce věříme. Už dosavadní modely měly čitelnost skvělou a Lumia 920 přináší další vylepšení.

Nokia se u displeje své výkladní skříně technologií chlubí i další zajímavostí, kterou je Pure Motion HD. Tato technologie slibuje díky zobrazovací frekvenci 60 snímků za sekundu zcela plynulý a ostrý obraz například při sledování videa nebo hraní náročných her. Je to něco podobného, jako u Androidu Project Butter a v praxi je zlepšení kvality obrazu při pohybu opravdu vidět. A to třeba i při skrolování po webové stránce.

Jenže technologie opět zřejmě nezafunguje vždy tak, jak má, a opět se s tím asi budou muset poprat vývojáři aplikací. U některých programů se nám totiž stávalo, že se při skrolování obraz občas zadrhl, byť k tomu jinak není žádný důvod. Naštěstí aplikací, kde k tomu dochází, je jen několik. Jinak celý systém funguje bleskurychle a plynule a k žádnému zadrhávání tu nedochází.

Oproti konkurenci se může Lumia 920 pochlubit i tím, že její displej jde ovládat prakticky čímkoli. Kromě obligátního prstu tak je možné telefon ovládat v rukavicích nebo třeba nehty, což je dobrá zpráva především pro slečny. Jenže vzhledem k velikosti a hmotnosti asi Lumia 920 do dámských ruček tak často nezamíří. Citlivost displeje na dotyk jakéhokoli materiálu je příjemným bonusem, zřejmě však nebude hlavním argumentem ke koupi přístroje.

Co se týče samotných Windows Phone 8, Nokia do systému nijak výrazně nezasahuje. Oproti konkurenci nabízí jen některé aplikace navíc. Systém je tedy klasický jako u jiných přístrojů a nebudeme jej zde do detailu popisovat, přečíst si o něm můžete v našem samostatném testu.

Je pravda, že chybějících funkcí nebo nedodělků je tu o trochu více než u zavedených systémů, ale navzdory tomu, co tvrdí odpůrci mobilního systému od Microsoftu, jsou Windows Phone 8 v každodenním provozu skvěle použitelné. Oproti telefonům s menší úhlopříčkou displeje si možná budou u Lumie 920 uživatelé zvykat na už dost velké dlaždice, ale výhodou je, že údaje na nich jsou pak velmi dobře čitelné.

Pro úplnost jsme dlužni ještě kompletní hardwarovou výbavu novinky. Telefon pohání dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 s taktem 1,5 GHz a k dispozici je 1 GB RAM a grafická karta Adreno 225. Výkonu má tedy více než dost, což je v kombinaci s nepříliš náročnými mobilními Windows dobrá zpráva.

Baterie: dva dny zcela běžně

Do obřího těla Lumie 920 se vešla baterie s velmi slušnou kapacitou 2 000 mAh. Pochopitelně není výměnná, ale uživatelé se nemusí obávat, že by záložní akumulátor byl nutný. Další pozitivní vlastností Windows Phone 8 je totiž i dobrá úspornost systému. S Lumií 920 jsme tak neměli problém přežít dva velmi perné pracovní dny na jedno nabití. Dva pracovní dny sice vydrží v některých případech i konkurenti, ale Nokia je na tom přeci jen o něco lépe a praktická dvoudenní výdrž je opravdu reálná i při vysokém vytížení.

Samozřejmě teď nehovoříme o tom, že by telefon dva dny vydržel třeba s puštěným přehráváním videa nebo navigací, ale při občasném použití těchto funkcí, telefonování, brouzdání po webu a řešení spousty e-mailů telefon dva dny s přehledem zvládne a ještě se večer nebude hlásit o nabíječku. Méně nároční uživatelé tak mohou dosáhnout třídenní výdrže, avšak je otázkou, zda pak pro ně má Lumia 920 smysl.

Výdrž telefonu dovede ještě příjemně prodloužit bezdrátové nabíjení. Jenže Nokia v balení dodává jenom běžnou nabíječku, tu bezdrátovou si budou muset zákazníci dokoupit, jistě za ne úplně zanedbatelnou cenu. Takže pro většinu asi zůstane tato novinka nevyužita.

Telefonování a zprávy: prostě Windows Phone

V oblasti telefonování a zpráv nepřináší Lumia 920 oproti ostatním Windows Phone telefonům v podstatě nic nového. Snad jen aplikace Přenos mých dat může pomoci nováčkům dostat data ze svého stávajícího telefonu do této nové Nokie. Přenos funguje přes Bluetooth a kromě kontaktů se přenesou i SMS.

Nám se hodně líbí standardní funkce nových mobilních Windows, konkrétně zálohování nastavení telefonu i některého obsahu. Po nastartování nového přístroje totiž stačí zadat Microsoft účet a telefon následně nabídne i další účty, které už jsme měli nastaveny v předchozím přístroji (je k nim nutné zadat heslo). Dále začne telefon ze zálohy stahovat aplikace, pamatuje si například propojení kontaktů a zálohovány mohou být i SMS a fotografie. Funkce je to příjemná, ale opět ji asi většina uživatelů příliš neocení. V případě ztráty nebo zničení telefonu je však doslova k nezaplacení.

U Windows Phone přístrojů často chválíme dobrou hlasitost vyzvánění, respektive širé spektrum natavení hlasitosti. To platí i pro Lumii 920 a kromě vyzvánění je to pravda i v případě hovorů. Kvalita zvuku při hovoru je vynikající a i přes úzkou škvíru sluchátka není problém se s telefonem k uchu správě trefit, což byl překvapivě problém u předchozí Lumie 900.

Organizace a data: navigace jako argument

HSPA+, wi-fi, Bluetooth 3.1, to je špičková výbava Lumie 920 v datové oblasti. Podporovány jsou i funkce DLNA a wi-fi hot-spot. Uživatelé se však musí připravit na omezení v oblasti Bluetooth, které nepodporuje zdaleka všechny běžné protokoly. Chyba není na straně telefonu, protože Microsoft zkrátka nestihl přidat podporu do systému. Některá z příštích aktualizací systému by však měla zlepšení v oblasti protokolů přinést.

Prozatím například s lumií nelze používat různé fitness trackery a další přístroje. Ale například přenos souborů přes Bluetooth už funguje zcela běžně. Jenom nás trochu zaráží nemožnost si v nastavení telefon pro Bluetooth pojmenovat. Pro jednoduchou správu připojených zařízení slouží v nastavení položka Accessories, kde lze spravovat veškeré příslušenství Nokia připojené k telefonu.

Co se úložného prostoru týče, Lumia 920 je zatím k dispozici pouze ve verzi s vestavěnou pamětí o kapacitě 32 GB, 7 GB pak přidá Microsoft na úložišti SkyDrive. Většina uživatelů by si měla s tímto přídělem vystačit, ovšem kdo potřebuje více místa, má bohužel v tomto případě smůlu a musí se poohlédnout u konkurence.

Mimochodem, USB Mass Storage sice telefony s Windows Phone nepodporují, ale u nové verze se už dá do paměti telefonu přistupovat přes klasický MTP protokol. V průzkumníku ve Windows je tedy obsah telefonu viditelný a do paměti lze kopírovat libovolné soubory.

Nokia se v rámci spolupráce s Microsoftem zdánlivě vzdala svého významného argumentu, kterým je vestavěná navigace v telefonu zdarma. Firma totiž poskytla své podklady jako základ veškerých map pro nové Windows Phone 8 a i konkurenční přístroje si mohou tyto mapy stahovat pro následné použití off-line. U Nokie však přeci jen určitá převaha zůstává.

Namísto klasických Map Bing tu Nokia nabízí svou vlastní aplikaci Nokia Mapy. A byť jsou podklady stejné, používání je trochu jiné i díky mírně pozměněnému uživatelskému prostředí. Aplikace především klade větší důraz na snadnou práci s oblíbenými místy uživatele a s body zájmu v okolí. Součástí map je i speciální vrstva s vyznačením tras MHD, což běžně Windows Phone přístroje nemají.

Nokia také jako jediná standardně nabízí i hlasovou turn-by-turn navigaci v podobě aplikace Autem, takže konkurenční převaha je nakonec v této oblasti výrazná. Uživatelé symbianových nokií tu vlastně najdou kompletně všechny navigační funkce, na které jsou zvyklí a které jim třeba na konkurenčních platformách chybí.

Také v případě prohlížení internetu učinila Nokia jednu pozitivní změnu v systému. Nově tu totiž existuje způsob, jak k vyhledávání namísto vyhledávače Bing použít o poznání lepší Google. Stačí v prohlížeči vejít do nastavení, tam do detailního nastavení a Google vybrat jako základní vyhledávač pro hesla zadaná do adresního řádku.

Internet Explorer 10 pak funguje zcela stejně, jako u stolních počítačů. Pokud do adresního řádku zadáte kompletní adresu, otevře stránku. Pokud sem zadáte nějaké heslo a potvrdíte, prohlížeč zahájí vyhledávání hesla ve zvoleném vyhledávači. Škoda, že toto nastavení není schopno přemostit funkci vyhledávacího tlačítka pod displejem, které stále a odevšud spouští vyhledávací obrazovku Bing.

Zábava: PureView je v noci zázrak

O fotoaparátu Lumie 920 se toho hodně namluvilo ještě před uvedením. Nokia mu totiž přiznala označení PureView, ovšem to tentokrát neznamená, že by telefon měl snímač s extrémně vysokým rozlišením, jako je tomu u modelu 808. Namísto toho přinesla Nokia další zajímavou a neobvyklou inovaci: do těla telefonu integrovala mechanický stabilizátor obrazu. Ten má pomoci prodloužit expoziční časy především v horších světelných podmínkách tak, aby se k čipu dostal dostatek světla.

A v praxi je fotoaparát ve špatných podmínkách doslova malým zázrakem. Stabilizace funguje opravdu skvěle a snímky pořízené v šeru nebo úplné tmě vypadají opravdu hodně dobře. Kromě stabilizovaného čipu se na tom pochopitelně podepisuje i optika Carl Zeiss se světelností objektivu f/2.0, ale to už není v mobilním světě takový unikát. Díky této kombinaci je však Lumia 920 schopna pořizovat opravdu krásné snímky třeba při procházce nočním městem. Jiné přístroje v takovém režimu vyrábí buď nepoužitelné tmavé snímky nebo rozmazané zrnité obrázky v nočním režimu. Ten jsme vlastně ani neměli potřebu u Lumie 920 používat, prakticky k tomu není důvod.

Dokonce jsme pro většinu snímků rovnou zakázali používání blesku, který stejně fotografiím v exteriéru nepomůže. Pro focení blízkých předmětů a scén samozřejmě může být jeho použití vhodné, obzvláště když jde o scény hodně živé. Tam už stabilizace obrazu a prodloužení expozice nepomohou, takže musí nastoupit blesk. A i v jeho případě si zaslouží Nokia pochvalu. Snímky s ním totiž dostanou pěkně syté barvy, nemají žádné vypálené plochy a jsou hezky prosvětlené i v zadních partiích, kde už mají ostatní smartphony potíže. Těžko říci, zda za to může dosah blesku, chytré řízení nebo kombinace s opravdu skvělým stabilizátorem, ale snímky nejsou tmavé ani v pozadí.

Barevně živější snímky s bleskem však odhalí i jednu nectnost fotoaparátu. Snímky za běžného denního světla mají totiž barvy bledé, jakoby vymyté. Asi je to trochu dáno tím, že se fotoaparát snaží za každou cenu nachytat co nejvíce světla a využívá stabilizátoru. Nejvíc je to znát v přechodných podmínkách, třeba právě teď během zimních dní, kdy za celý den na obloze nevykoukne sluníčko. Snímky pořízené pod neustále zamračenou oblohou nejen že nemají přirozené barvy, ale dokonce se objevuje šum a ztrácejí se některé detaily.

Nokia však slibuje rychlou nápravu, k této částečné degradaci kvality obrazu došlo zřejmě nedopatřením, kdy na poslední chvíli proběhly v prodejní verzi softwaru nějaké změny. Snímky, které zahraniční redakce pořídily předsériovými prototypy, totiž tímto problémem netrpěly, a i proto Nokia přistoupila k rychlému přepracování softwaru.

K fotoaparátu, který má fyzické rozlišení 8,7 megapixelů, ale fotí standardně 8 megapixelové snímky, přidává Nokia i řadu zajímavých vlastních aplikací. Umožňuje to funkce systému nazvaná Lenses. V prostředí fotoaparátu lze snadno vybrat několik fotoaplikací, které Nokia pro svůj model exkluzivně připravila. Některé je však nutné doinstalovat z Windows Phone Store. Netušíme, proč je Nokia do telefonu nenahraje rovnou.

Mezi tyto aplikace patří například výborný program pro vytváření panoramatických snímků nebo zábavná aplikace Cinemagraph. Ta umožní v ní pořízeném snímku rozpohybovat určitý objekt. Funguje to tak, že si telefon vlastně pořídí krátké video, v něm rozpozná pohybující se objekty a zatímco celý zbytek obrazu zůstane nehybný, tento objekt si může uživatel klepnutím na displeji rozpohybovat. Praktický užitek asi tato legrácka nemá, ale zábavná být rozhodně dovede.

Creative Studio je pak aplikace pro práci s fotografiemi a prográmek Chytrý fotoaparát umožňuje vybrat si ten nejlepší snímek z pěti pořízených. Specialitou tohoto programu je však ještě možnost odstranit ze snímku například vybrané rušivé objekty. Pokud tedy třeba do jednoho z pětice snímků, na kterém se fotografovaná skupina tváří nejlépe, vstoupila ze strany cizí osoba, není třeba fotku zahazovat. Aplikace "narušitele" jednoduše vymaže.

Zatím poslední specialitou pro práci s fotografiemi je už aplikace, která přímo s fotoaparátem nespolupracuje. Jde o program PhotoBeamer, který umožňuje snadno promítnout obrázky z telefonu na kterémkoli zařízení s displejem, třeba na notebooku nebo tabletu. Na tomto zařízení stačí otevřít stránku photobeamer.com se speciálním QR kódem, aplikace spuštěná na telefonu jej automaticky načte a promítne vybraný snímek. Je to jednoduché a funkční. Jen je škoda, že pro každý snímek je nutné celý proces opakovat, nefunguje tu třeba slideshow.

Jinak už telefon v zábavní oblasti nabízí v podstatě standardní výbavu Windows Phone. Jedinou vestavěnou hrou je logická hra Unite, ostatní mohou uživatelé instalovat z Windows Phone Storu. Vestavěna je také aplikace Angry Birds Roost, která do telefonu přináší obsah z populární série her. Najdeme tu novinky o Angry Birds, zábavná videa, vyzváněcí tóny ze hry nebo různé tapety. Lze se odsud také rovnou přesunout ke stažení jedné z her ze série.

Shrnutí: nejlepší Windows Phone i Nokia

Z hlediska výbavy je Nokia Lumia 920 bezpochyby nejlepší mobil s operačním systémem Windows Phone 8. Otázkou je, zda některé pokročilé funkce (citlivý displej, bezdrátové dobíjení, výtečný fotoaparát) uživatelé v praxi opravdu ocení, nebo zda dají raději přednost podobně vybavené, ale výrazně levnější konkurenci.

Je však příjemné konečně vidět přístroj od Nokie na špičce současné nabídky, byť už teď je jisté, že některé trendy, které přijdou počátkem příštího roku, firma asi úplně nezachytí. Například pětipalcové Full HD displeje jsou zatím Windows Phone zapovězeny a Microsoft má asi napilno. Ale to už je jiný příběh.

Lumia 920 se v současnosti staví konkurenci jako je Samsung Galaxy S III, HTC One X a One X+ nebo HTC Windows Phone 8X . Žádný z konkurentů nemá tak dobrý fotoaparát, žádný nenabídne bezdrátové dobíjení a displej použitelný v rukavicích. HTC 8X s o trochu menším displejem však nabídne o něco atraktivnější design a lepší zpracování, na druhou stranu nás štve jeho vypínací tlačítko a jen 16 GB vnitřní paměti. Větší možnosti volby dává uživateli androidí dvojice One X a One X+, která nadchne především úžasným displejem, ale mnoha uživatelům zkušenost trochu kazí prostředí Sense.

Samsung Galaxy S III zase nenadchne vzhledem, jeho plastové tělo působí podstatně lacinějším dojmem, než jaká je jeho cena. Je to však hodně univerzální zařízení s výměnnou baterií a slotem na microSD karty. Od ledna dostane Lumia 920 také konkurenci v podobě Windows Phone modelu Ativ S, který je vlastně hardwarově shodný s S III a sdílí s ním jeho výhody. Design je trochu hodnotnější, ale úrovně Lumie asi nedosahuje.

Lumia 920 tak může z mnoha soubojů vyjít vítězně, ale většinou záleží na preferencích uživatelů. Ten, kdo nechce Windows Phone, se musí poohlédnout jinde. Ten, komu vadí vysoká hmotnost přístroje, rovněž. Zbytečné jsou nedostatky v oblasti zpracování, ale snad jde jen o ojedinělé potíže.

Opravdovou nepříjemností Lumie 920 je však její cena. V předprodeji je to momentálně 17 tisíc korun, přičemž v lednu by mohla se začátkem prodeje cena asi o tisícovku klesnout. Konkurence je ovšem většinou výrazně levnější.

Nokia Lumia 920 a konkurence

Nokia Lumia 920 běží pod OS MS Windows Phone 8, má displej o úhlopříčce 4,5 palce a fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů a technologií PureView. Výdrž telefonu je až 400 hodin, při telefonování pak 17 hodin. Cena: 17 000 Kč

HTC Windows Phone 8X je poháněn dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz, má 1 GB RAM a 16 GB vestavěné paměti. Ve výbavě nechybí NFC nebo 8 megapixelový fotoaparát. Telefon se chlubí také čelním fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely. Cena: 13 000 Kč

HTC One X pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Kvalitní vestavěný fotoaparát nabídne rozlišení osm megapixelů. Vnitřní paměť dostala kapacitu 16 nebo 32 GB. Cena: 11 000 Kč

HTC One X+ navazuje na svého předchůdce One X. Tělo má opět z polykarbonátu a zásadní změnou nového modelu je použití procesoru s vyšším taktem a zvětšení vestavěné paměti. HD displej s úhlopříčkou 4,7 palce i osmimegapixelový fotoaparát zůstaly zachovány beze změn. Cena: 15 500 Kč