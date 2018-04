Displej jako kladivo. Lumií 900 zatlučete i hřebík, tvrdí virál

Ač se prozatím nikde oficiálně nepotvrdilo, že za videem stojí sama Nokia, indicie jsou jasné. Už upozornění na začátku takzvané virální kampaně dává tušit, že za tímhle "šokujícím" snímkem stojí právě finský výrobce. Tento dojem pak umocní na konci volající 'Stephan' s fotografií šéfa Nokie Stephana Elopa.

Na snímku je zachycen top model značky s hřebíkem a kladivem. Nejdříve přijde první test, a to přímé zatloukání hřebíku do displeje telefonu. Ten samozřejmě vydrží. Jenže kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby u pokusu byl i Michael Beran a zopakoval svou pověstnou roli z Pelíšků ("To bylo málo...!").

Následuje vrchol videa: zatlučení hřebíku displejem Lumie 900. Podle předpokladů vše vyšlo, jak má. I zde však zůstává otázkou, na kolikátý pokus se to "nejpevnějšímu telefonu na světě", jak tvrdí video, nakonec povedlo.

Pravost toho, co video ukazuje, totiž nelze nijak ověřit; Nokia na podobný test Lumii 900 zřejmě nezapůjčí (byla by možná sama proti sobě) a redakce dnes nejsou natolik bohaté, aby si na "hammer test" finský top model zakoupily.

Takzvaná virální videa se na internetu objevují denně. Jejich úkol je neotřelým a často šokujícím způsobem nepřímo propagovat daný produkt. Cíl je samovolné šíření po sociálních sítích tak, aby firma ušetřila na tradiční reklamní kampani.