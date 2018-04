Předem svržená královna rodu. Recenze Nokia Lumia 900

Samsung jednou za rok představí opravdový top model a uživatelé si mohou být jisti, že když si jej koupí, mají opravdovou špičku na trhu. Podobně to dělá HTC a vlastně většina velkých výrobců androidích telefonů.

Nokia teď do Česka uvádí špičkový model Lumia 900, o kterém je v podstatě známo, že jeho nástupce přijde o hodně dřív. Jednak proto, že telefonu trvalo pět měsíců, než se na náš trh dostal. Ale především proto, že už za dva měsíce na akci Nokia World plánované na začátek září)by měla firma představit špičkovou novinku s Windows Phone 8.

Tedy se systémem, který zůstane Lumii 900 zapovězený a který přináší oproti stávající verzi i budoucímu upgradu současných WP na verzi 7.8 řadu funkcí, po kterých uživatelé od uvedení původních Windows Phone volali. Je možné, že řadu z nich přeci jenom Nokia doplní vlastními aplikacemi, jenže není známo, které to budou.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní konstrukce

rychlý a spolehlivý systém

dobrá čitelnost displeje na slunci

Proč nekoupit? velmi vysoká cena

nemožnost rozšířit paměť

mnohá omezení systému Kdy? V prodeji Za kolik? 13 990 Kč

Je nutné kvůli tomu Lumii 900 zatracovat? Ne, není, ale velkou potíž máme v takovém případě s její cenou. Částka 14 000 korun (a to jsme na tom lépe než slovenští kolegové se 600 eury) je prostě vysoká, obzvlášť když si uvědomíme, že výrobci platíme za hardware, který jiní prodávají za zhruba polovinu (V podstatě stejný 1,4 GHz Qualcomm, grafiku Adreno 205 a 512 MB RAM i velký 4 a více palcový displej nabídne třeba výprodejová Xperia Arc S za 8 000 korun, Huawei Honor za 7000 korun), rozdílem je jen množství vestavěné paměti.

Nokia argumentuje tím, že její telefony ale fungují lépe, rychleji a spolehlivěji než konkurenční. Což by však podle nás měla být spíše skvělá konkurenční výhoda, než omluva nechávat si oproti konkurenci platit mnohatisícový příplatek. Lumia 900 stojí podobné peníze jako HTC One X, Samsung Galaxy S III nebo Apple iPhone, což podle nás nejsou její přímí soupeři. Ale raději než polemizování nad cenou se pojďme věnovat recenzi. Kdo je ochotný za Lumii zaplatit, ať alespoň ví, proč tak činí.

Vzhled a konstrukce - piáno jí sluší

Design Lumie 900 vychází z toho, který jsme viděli už u N9 s extrémně krátkým životem a u Lumie 800; ta tento vzhled přinesla přeci jenom většímu množství uživatelů. Lumia 900 nepřináší z designového ani konstrukčního hlediska v podstatě nic nového. Oproti předchůdkyním je jenom o něco větší, což na první pohled vede k tomu, že vypadá tenčí. Ona ale i ve skutečnosti je, v pase měří jenom 11,5 mm oproti 12,1 u Lumie 800.

Nejsou to žádné rekordní hodnoty, ale vzhledu telefonu to rozhodně prospělo. Známému designu také přísluší i již známé barvy: černou a tyrkysovou verzi tentokrát rovnou od začátku prodeje doplňuje bílá s pianovým leskem. Právě tuto variantu jsme zkoušeli a moc se nám líbí. Lesklá bílá sice dává místy vyniknout různým otiskům prstů a stopám mastnoty, ale na černém matném těle zase bývají vidět nejrůznější šmouhy a mastnota tu také zanechá stopy.

V dnešní nabídce bílých smarpthonů působí Lumia 900 asi nejatraktivnějším dojmem, byť jsme její design už viděli ve dvou předchozích vydáních. Tady je vyladěn do ideální podoby. Možná je ale trochu škoda, že Nokia nahradila zakřivené krycí sklo displeje, které Lumia 800 zdědila po N9, zcela rovným.

Oproti Lumii 800 najdeme na devítistovce v podstatě jenom jednu větší změnu - provedení horní strany telefonu. Oproti odklápěcí krytce microUSB konektoru a vycvakávacímu šuplíku na microSIM je tu jednodušší řešení. Šuplík na SIM se otevírá sponkou jako u iPhonu nebo HTC One X a konektor není žádnou krytkou chráněn. Je to možná méně elegantní, ale praktičtější řešení (alespoň pro ty, co nemění SIM). U Lumie 800 se nám totiž občas stávalo, že kvůli nedovřené krytce se nám v kapse otevřel i slot se SIM. Bylo to výjimečné, ale několikrát se nám to stalo. Krytce také hrozilo ulomení. Uložení SIM ale není ideální ani tady. Šuplíček nám totiž po pádu telefonu z konferenčního stolku na zem ze svého uložení vyskočil. Pozor tedy na jeho možnou ztrátu, pokud vám telefon vypadne z ruky někde na ulici.

Při držení v ruce je Lumia 900 už docela velký a těžký telefon. Především hmotnost 160 gramů je už docela znát, ale stále ještě není kdovíjak kritická. Šířka 68,5 mm (výška je 127,8 mm) už se hodně blíží té u největších smartphonů jako jsou Galaxy S III a One X. Díky větší tloušťce není pocit při držení v ruce moc rozdílný, oblé strany pomáhají příjemnému sezení v ruce, lesklý leštěný materiál ale může za to, že telefon v ruce trochu klouže. Matné varianty jsou z tohoto hlediska praktičtější. Vzhledem k velké šířce ale už telefon není vhodný do drobnějších dlaní, spodní hrana telefonu pak může být nepříjemně řezavá.

Kvůli velké šířce telefonu a zcela rovné horní i spodní straně jsme zaznamenali trochu neobvyklou záležitost, kterou poznají jen uživatelé s brýlemi. Telefon se nemusí vejít pod ucho v obvyklé oblíbené poloze tak, aby sluchátko sedlo přesně na ucho. Telefon je tak potřeba držet ve vzpřímenější poloze. Zpracování celého telefonu nelze hodnotit jinak než na výbornou, tělo z jednoho kusu již prokázalo svou pevnost a trvanlivost u předchozích modelů.

Displej a ovládání - překvapivý AMOLED

V podstatě jediným zásadním rozdílem Lumie 900 oproti menší sestře 800 je úhlopříčka displeje. Jinak jsou telefony jakoby přes kopírák. Displej devítistovky má úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 800 x 480. Tato vlastnost Nokii pojí s loňskými top-modely ostatních výrobců, dnes už je to v celku nepřekvapivá hodnota. Displej ale přesto dovede příjemně překvapit.

Jemnost je na očekávatelné úrovni, díky jednoduchému prostředí Windows Phone navíc rozlišení displeje nehraje tolik roli. Případné nedostatky jsou tak poznat až v graficky náročnějších aplikacích a ani tam většina uživatelů rozlišení řešit nebude. Pokud tedy už neměli to štěstí seznámit se s některým z HD displejů špičkových modelů konkurence. Díky AMOLED technologii má displej naprosto perfektní podání černé barvy, v čelním pohledu se například velmi špatně hledá, kde končí černý okraj prostředí Windows Phone a kde začíná černý rámeček displeje. Výborná je také čitelnost displeje na přímém slunečním světle, ta patří k tomu nejlepšímu na poli současných smartphonů.

Ovládání je poplatné použitému operačnímu systému a již jsme jej popisovali v několika recenzích Windows Phone přístrojů, včetně testu devítistovce velmi blízké Lumie 800. Model 900 přichází na trh rovnou s poslední verzí Windows Phone 7.5, která má přídomek Refresh a je jinak známa pod označením Tango. Novější systém ale uživatelé poznají až v případě některých konkrétních funkcí, jinak se od dosavadních provedení navenek nijak neliší. Změna přijde až na podzim s updatem na Windows Phone 7.8, pak uživatelé dostanou novou úvodní obrazovku bez černého pruhu na pravé straně a s možností vybrat si u každé dlaždice ze tří velikostí.

Nokia také pro Lumie slibuje nasadit řadu aplikací, které přinesou některé jednotlivé funkce bez ohledu na použitou verzi operačního systému. Těšit se tak můžeme na vylepšenou aplikaci pro fotografování, možnost sdílení připojení telefonu nebo sdílení obsahu přes wi-fi. Tyto aplikace Nokia postupně uvolňuje pro jednotlivé modely a trhy, takže bude potřeba si chvíli počkat.

Prostředí Windows Phone 7.5 už nám je notoricky známé a Lumia 900 nepřináší žádné zásadní inovace. Dojem ze systému je příznivý, na druhou stranu prostředí Windows Phone nemusí zdaleka vyhovovat každému uživateli. Příjemné je, že prostředí je plynulé a rychlé, byť dnešní špičkové smartphony dovedou být rychlejší. Windows Phone totiž mnohdy onu rychlost maskují za plynulé přechody mezi obrazovkami a aplikacemi, třeba spouštění některých programů trvá déle než u konkurenčních platforem. Na druhou stranu jsou Windows Phone koncipována tak, že je řada funkcí více po ruce než u konkurentů, což Microsoft a Nokia vehementně dokazují v rámci akce „Sejmul mě Windows Phone“.

Baterie - rozporuplná výdrž

Lumia 900 disponuje baterií s velmi slušnou kapacitou 1 830 mAh. Akumulátor je napevno vestavěný v polykarbonátovém těle a nelze jej měnit. Příjemné je, že se telefon vcelku rychle nabíjí, na druhou stranu nepříjemností je, že se jen těžko odhaduje rychlost jeho vybíjení. Z počátku testu jsme byli výdrží telefonu příjemně překvapeni. V našem běžném režimu používání s několika hovory a SMS denně, zapnutou wi-fi a push synchronizací s Gmailem a firemním Exchange serverem, s běžnou prací s doručenými maily a občasným využitím internetového prohlížeče dokázala Lumia 900 bez problémů přežít celý pracovní den a ještě jí zbývala energie na den druhý. Přes víkend jsme v podstatě nemuseli nabíjet vůbec.

Jenže pak stačilo do telefonu nainstalovat tak dvě desítky aplikací a začít některé z nich aktivněji používat. V tu chvíli rázem ukazatel baterie letěl k nule závratnou rychlostí a nám se nepodařilo odhalit, která z aplikací by mohla nést tu hlavní vinu. Fakt, že by to mohl být Solitaire, jehož hraním jsme si krátili cestování MHD, je sám o sobě dost děsivý. Jisté ale je, že se s několika nainstalovanými a používanými programy telefon o nabíječku klidně přihlásil i po sedmi hodinách od plného nabití a to je hodně špatný výkon (během této doby byl telefon používán třeba jenom hodinu).

Každopádně tvrzení Microsoftu a Nokie, že jednojádrové procesory poskytují dostatečný výkon a přitom jsou velmi úsporné (na rozdíl od vícejádrových konkurentů), tady dostává patřičně na frak. Obdobně je na tom častý argument, že aplikace pro Windows Phone jsou bez vážnějších chyb a děr, což je prý problém konkurence.

Telefonování a zprávy - držet pořádně u ucha

Jedinou výraznější novinkou Lumie 900 v oblasti telefonování je přítomnost čelní kamery pro videotelefonování. K tomu je v Marketplace speciálně určena aplikace Tango Video Calls. Výrazně užitečná tato novinka bude asi jenom pro menší počet uživatelů, ale jistě potěší.

Při telefonování s Lumií 900 musíte být trochu ostražitější než s mnohými jinými telefony. Častěji než jindy se nám stávalo, že si protistrana stěžovala, že nás špatně slyší. Důvod pro to je v zásadě jeden, mikrofon je totiž umístěn na spodní rovné straně telefonu, nikoli třeba někde v rohu čelní plochy. Pokud tedy nemá uživatel telefon při volání doslova připlácnutý u tváře, mikrofon už jeho slova nemusí pochytit dostatečně zřetelně. Mikrofon jde také snadno zakrýt prstem, pokud jste zvyklí si telefon zespoda přidržovat, což opět jeho citlivost nevylepší.

Celkově se nám na Windows Phone líbí práce s kontakty a jejich propojení s různými službami. Stále nám však chybí komplexnější možnosti práce s otevřenou kartou kontaktu, například nechápeme, proč stále nejde poslat SMS na sekundární telefonní číslo přímo z karty. Uživatel je nucen otevřít SMS aplikaci, kontakt vyhledat a číslo vybrat. Přitom na primární číslo se SMS dá odeslat bez problémů.

Organizace a data - skoro v rytmu LTE

V USA se prodává Lumia 900 s podporou LTE, v našich končinách by to pochopitelně bylo zbytečné. Telefon tak do vínku dostal alespoň podporu nejnovější technologie HSPA+ Dual Carrier, která umožní přenášet data v 3G sítích až rychlostí 42 mbit/s. Uživatelé operátora T-Mobile, kteří se nachází v touto technologií pokryté oblasti, jsou jedni z mála, kdo může takovou rychlost okusit. Lumia 900 je pak jedním z velmi mála telefonů, které jim tu šanci dají.

Rychlá data jsou v případě Lumie docela důležitá, protože bezdrátové sítě jsou v podstatě jedinou možností, jak z a do telefonu cokoli rozumně dostat. Software Zune na počítači totiž umí do telefonu a z něj synchronizovat jenom hudbu, videa a fotografie, jde mu to přes kabel nebo přes wi-fi. Jakákoli další data je ale potřeba do telefonu posílat e-mailem nebo přes cloud úložiště SkyDrive. Mass storage současné Windows Phone telefony prostě neumí. Velkým nedostatkem je, že na SkyDrive se automaticky nahrávané fotografie uploadují ve zmenšeném rozlišení, takže jediným způsobem, jak snímky v plném rozlišení z telefonu dostat, je software Zune.

Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB a nelze ji nijak rozšířit. Nokia dokonce ani nenabízí možnost volby větší kapacity za příplatek. Jistě, většině uživatelů bude asi 16 GB stačit, ale například pro náruživé konzumenty hudby a filmů je to málo.

K vzteku je u Lumie 900 (ale i ostatních Windows Phone telefonů) vyhledávání. Vyhledávací tlačítko pod displejem (to úplně vpravo) totiž nefunguje inteligentně a tak například v telefonním seznamu neslouží k vyvolání vyhledání kontaktu, v seznamu aplikací nehledá programy a podobně. Jeho stisk vždy nastartuje obtížně využitelný vyhledávač Bing, který v Česku opravdu není schopen servírovat relevantní výsledky. Při každém stisku tlačítka se navíc znovu natahuje úvodní stránka vyhledávače a to ještě v její mobilům nepříliš přizpůsobené verzi.

Nokia sice u některých modelů dovoluje standardní vyhledávání přes Bing nahradit vyhledávačem Seznam, tuto možnost jsme ale u devítistovky nenašli. Samozřejmě si lze stáhnout samostatnou Seznam aplikaci nebo aplikaci Google a její dlaždici umístit na úvodní obrazovku. Vyhledávací tlačítko tak ale zůstane nevyužito a jeho nechtěný stisk akorát přivádí k vzteku.

Náladu vylepší navigační schopnosti Lumie 900, které opravdu konkurenci předčí. Jenom pořád nechápeme, proč Nokia vše rozděluje do oddělených aplikací a tak navigace Nokia Autem umí pracovat s off-line mapami, zatímco klasické Nokia Mapy k off-line databázi přistupovat neumí, i když už ji v telefonu staženou máte.

Zábava -foťák v hlavní roli

Zábavní funkce Lumie 900 jsou naprosto shodné s osmistovkou. Nekonají se tedy žádné předinstalované hry, práci s videem a hudbou určuje sofware Zune, pro přístup na YouTube je tu speciální aplikace, jako u většiny smartphonů. Flash v prohlížeči se nekoná.

I fotoaparát devítistovky je naprosto shodný s tím u menšího modelu. Rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření nebo přisvětlovací dioda, to je jeho téměř povinná výbava. Rozdíl v kvalitě snímků obou modelů je prakticky nepozorovatelný. Celkově tedy můžeme kvalitu snímků hodnotit docela pozitivně, faktem ale je, že dnešní špička dovede produkovat o trochu lepší obrázky a videa. Ale na fotoaparát Lumie 900 si jednoduše stěžovat nelze.

Nokia navíc slibuje vylepšené možnosti práce s fotoaparátem, na některých trzích už je aplikace Nokia Camera Extras k dispozici, v Česku stále čekáme. Aplikace má přinést například samospoušť, možnost fotit panoramatické snímky, akční fotografický režim pro scény s pohybem a volbu Smart Group Shot, která z několika pořízených snímků vybere ty nejlepší výrazy v obličejích fotografovaných.

Shrnutí - hodně drahá legrace

Lumia 900 rozhodně není špatný smartphone, i když má podobně jako další Windows Phone telefony řadu nedostatků a omezení. Většinu z nich ale běžný uživatel řešit nebude. Jenže pro běžného uživatele je Lumia 900 hodně drahé zboží. Oficiální cena je 13 990 korun, což se velmi blíží cenovkám androidích top modelů HTC One X (cca 14 700 korun) a Samsung Galaxy S III (cca 15 000 korun). V této konkurenci nemůže Lumia 900 prakticky obstát.

Telefon totiž v podstatě nabízí hardware, kteří jiní prodávají často za cenu hluboko pod 10 000 korun. Jednojádrový procesore s taktem 1,4 GHz, 512 MB RAM a grafiku Adreno 205 nabídnou například Huawei Honor (čtyřpalcový displej) za zhruba 7 000 korun nebo Sony Ericsson Xperia Arc S (4,3 palcový displej) za 8 490 korun. A ano, Windows Phone bude na stejném hardwaru o něco rychlejší, ale v případě zmíněných telefonů to jistě není žádný zásadní rozdíl. Například dvojnásobná cena oproti Huawei je prakticky neobhajitelná.

Lumia 900 ale dostává na frak od podstatně výkonnější konkurence. Špičkový Sony Xperia S s HD displejem a 32 GB paměti stojí 12 350 korun, Samsung Galaxy Nexus má oficiální cenovku 12 990 korun. HTC nabídne model One S, za který zaplatíte zhruba 12 800 korun. Oproti Lumii 900 tak vždy ušetříte a získáte daleko univerzálnější přístroj. Rychlostí si přitom v zásadě v ničem s devítistovkou nezadají.

Devítistovka tak prakticky zůstává jenom drahou volbou fanoušků značky nebo operačního systému Windows Phone. A upřímně, menší a o 3 000 levnější Lumia 800 je v tomto případě rozumnější volbou.

Nokia Lumia 900 a konkurence

Nokia Lumia 900 Nokia Lumia 900 s operačním systémem Windows Phone přináší 4,3palcový Clear Black AMOLED displej. Vestavěný fotoaparát s rozlišením 8 MP umožňuje fotografování širokoúhlých snímků. Ve výbavě nechybí GPS navigace, FM rádio a MP3 přehrávač. Cena: 13 990 Kč

HTC One S HTC One S je nástupcem modelu Sensation, s nímž má papírově shodnou výbavu. Displej má úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 960 × 540 pixelů. Zajímavostí bude dvoujádrový procesor, který pochází z nové řady Qualcomm Snapdragon S4. Cena: 12 800 Kč

Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Nexus je smartphone, který jako první používá operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Novinka má bohatou výbavu, existovat bude i ve verzi s podporou sítí čtvrté generace LTE. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. Cena: 12 990 Kč

Sony Xperia S Komunikátor Sony Xperia S se může pochlubit dvoujádrovým procesorem o taktu 1,5 GHz nebo 4,3palcovým HD displejem. Konkurenci pravděpodobně pokoří i v oblasti fotoaparátu, který nabízí rozlišení 12 megapixelů. Druhý fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu. Cena: 12 350 Kč

Sony Ericsson Xperia Arc S Komunikátor Sony Ericsson Xperia Arc S navazuje na Xpeii Arc a na rozdíl od ní se může pochlubit rychlejším procesorem, odezvu omlazeného systému Google Android 2.3.4 tak určuje Qualcomm Snapdragon taktu 1,4 GHz. Osmimegový fotoaparát s bleskem dostal do vínku vylepšený senzor Exmor R. Cena: 8 490 Kč