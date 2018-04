Nové mobily jsou lepší a ještě chytřejší. Jen si toho možná nevšimnete

Tisková konference Nokie v Berlíně jako by snad ani nebyla o představení chytrých telefonů, ale spíš o focení. Padla tu zmínka, že lumie dostanou nový update Denim s řadou vylepšení a novými aplikacemi a že některé modely se jej dočkají ještě do konce letošního roku. Aktualizace přinese snadnější používání asistentky Cortana (česky stále neumí) a velkých vylepšení se dočká aplikace Nokia Camera, která se především zrychlí. Na vybraných telefonech také umožní nahrávání 4K videa a budou tu nové funkce, které pomohou vylepšit fotografii, třeba schopnost pořídit snímek v jednom sledu s bleskem i bez něj a tyto údaje kombinovat.

Aktualizace se objeví na modelech Lumia 930 a 1520 a také na americkém typu Icon ještě do konce letošního roku. Nová Lumia 830, která právě velmi dbá na skvělé fotografické funkce, ji dostane už rovnou při startu prodeje. Důraz na focení je u nových modelů tak velký, že na tiskové konferenci téměř o ničem jiném řeč nebyla.

PureView opět jinak

Lumia 830 je v podstatě nástupcem modelu 820. Zachovává jeho proporce, ovšem povyrostla a dospěla. Po vzoru dražší Lumie 930 dostala kovový rámeček okolo celého těla. V ruce působí hodně podobným dojmem jako dražší sestra, což Microsoft nejspíš opravňuje k tomu, že tento model vydává za cenově nejdostupnější high-end smartphone. Je ovšem výrazně tenčí (o 1,3 mm), a to je v ruce při držení znát. Je to změna k lepšímu.

Zpracování je povedené, ale podobně jako u modelu 930 nám nepřipadá kombinace kovového rámu s plasty v pastelových barvách na zádech tak sebejistá jako modely některých konkurentů.

Na druhou stranu výbava je povedená. Pětipalcový displej sice dostal jen HD rozlišení (720 × 1 280 obrazových bodů), ale vypadá opravdu hezky a bude mít pro Nokii tradiční skvělou čitelnost i na přímém slunci. Jde o IPS panel s příjemným barevným podáním, který dokazuje, že Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 obrazových bodů) opravdu není u dobrých smartphonů nutností.

Čtyřjádrový Snapdragon 400 a 1 GB RAM sice nedělají z Lumie 830 výkonového rekordmana, ovšem předváděné telefony fungovaly opravdu svižně, jak je u Windows Phone dobrým zvykem. Funkce jako bezdrátové dobíjení či ovládání v rukavicích samozřejmě nechybějí. Telefon podporuje sítě LTE a má slot na paměťové karty microSD.

Lumia 830 je dalším přístrojem s foťákem PureView. Tentokrát opět s trochu jiným přístupem než u ostatních modelů. Čip má rozlišení 10 megapixelů, což by mohlo v důsledku přinést snížení úrovně šumu a přitom by měla zůstat dobrá úroveň detailů. Fotoaparát dostal optickou stabilizaci a Microsoft se chlubí tím, že jde o nejtenčí konstrukci svého druhu.

Ze softwarových funkcí hraje prim třeba již zmíněné snímání 4K videa s frekvencí 24 snímků za sekundu. Z videa pak půjde vybrat i jednotlivé snímky a uložit je zvlášť. Dále je tu funkce RichCapture, což je takové vylepšené HDR, které umí pracovat i s bleskem. Telefon tak umí spojit snímky s ním i bez něj a dosáhnout ideálního osvětlení scény. Navíc snímky a úroveň jejich „prolnutí“ půjde editovat kdykoli dodatečně po pořízení. Fotoaparát se také chlubí vylepšenou rychlostí snímání jednotlivých fotografií.

Selfies v hlavní roli

Druhá novinka bude existovat ve dvou variantách. Lumia 730 je 3G dual-SIM telefon, model 735 má podporu LTE. Tento typ tedy u nás nejspíš zamíří do nabídky operátorů, zatímco 730 se bude prodávat na volném trhu, jako je tomu už třeba u levnějších typů 630 a 635.

Telefon nás především překvapil designem. Ten totiž vychází z původního polykarbonátového vzhledu těla jako třeba u Lumie 800 nebo novějších modelů 920 a dalších. Od tohoto směru přitom začal výrobce v poslední době upouštět. V dané cenové kategorii je to docela příjemná změna, konstrukce působí kvalitně. V ruce působí tento model opět tenkým dojmem, a to navzdory tomu, že tloušťka 8,9 mm určitě není nijak rekordní. Zaoblené boky pomáhají k pohodlnému držení.

Z hlediska výbavy nebude ani tato nokia žádné „ořezávátko“. Je totiž vybavena 4,7palcovým HD displejem, tentokrát s AMOLED technologií. Opět je tu čtyřjádro Snapdragon 400 a 1 GB paměti RAM, což dává zapomenout na trochu levnější hardware u předchozí Lumie 720. Nechybí podpora paměťových karet a u provedení 735 pak ani podpora LTE sítí.

I u tohoto modelu hraje hlavní roli fotografování, ovšem překvapivě ne snímačem na zadní straně. Ten dostane rozlišení 6,7 megapixelu a má i optiku CarlZeiss jako dražší novinka. Je tu ostření a dioda, takže fotoaparát by měl podávat vcelku slušné výkony. Při prezentaci byl ovšem kladen hlavní důraz na schopnosti čelního fotoaparátu pro pořizování dnes tak moderních autoportrétů.

Foťák dostal rozlišení pět megapixelů a má hodně široký úhel záběru. Světelnost f/2,4 ovšem zase tak světoborná není, především v porovnání s f/1,9 zadního fotoaparátu. Ke snímání selfies je tu ovšem zcela nová specializovaná aplikace, která umožní dát průchod kreativitě. Foťák také poslouží pro kvalitní Skype videohovory.

V prodeji už brzy

Představené novinky od Nokie se dostanou do prodeje ještě v průběhu září, a to snad i na českém trhu. Ceny byly stanoveny na vcelku zajímavé úrovni. Lumia 830 bude stát 330 eur bez daní a dotací, v našem případě tedy v přepočtu zhruba 11 tisíc korun. To je za „umírněný vlajkový model“ zajímavá částka, byť samozřejmě některé výprodejové konkurenty půjde pořídit levněji.

Lumia 730 v provedení s podporou dvou SIM karet bude stát 199 eur bez daní a dotací, u nás tedy asi 6 500 korun. Varianta 735 s LTE bude dražší o 20 eur, celkem tedy vyjde asi na 7 300 korun.

Nokia uvede do prodeje také nové příslušenství, třeba bezdrátovou nabíječku DT-903 nebo zařízení pro snadné sdílení obsahu displeje třeba do televize Microsoft Screen-Sharing Lumia HD-10.