Nokia Lumia 825 bude mít 5,2palcový displej a čtyřjádrový procesor

Je známo, že výbavu nejlepších smartphonů s operačním systémem Windows Phone limitují systémová omezení, která zatím nedovolují nasazení čtyřjádrových procesorů ani Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů) panelů. Tyto mantinely však padnou již během několika měsíců s příchodem velké aktualizace systému, označované GDR3.

Nokia Lumia 825 bude jedním z prvních telefonů, který systémové podpory lepšího hardwaru využije, byť zdaleka ne v plné míře. Ačkoli tedy displej úhlopříčky 5,2 palce působí mezi ostatními modely řady Lumia jako zjevení, rozlišení 720 × 1 280 bodů znamená přece jen trochu hrubší kresbu než u Full HD. Ačkoli uniknuvší dokument zmiňuje rozlišení 720p, Nokia u svých Lumií využívá rozlišení s trochu jiným poměrem stran (768 × 1 280 bodů).

Úlohy pohonného ústrojí se ujme čipová sada Qualcomm Snapdragon 400 se čtyřjádrovým 1,2GHz procesorem, který je vyráběn 28nm procesem. Čipset podporuje nahrávání Full HD videí a dostatek grafického výkonu zajistí Adreno 305.

Použitý hardware je vedle displeje dalším důkazem, že Lumia 825 míří do střední kategorie. Tomu by také měla odpovídat příznivá cena, odhadem okolo osmi tisíc korun. Pokud se Microsoft nezpozdí s distribucí aktualizace GDR3, pak by Lumia 825 mohla být v prodeji už v říjnu.

Očekává se, že Nokia do konce roku stihne uvést ještě další zařízení, mezi nimiž by přitom neměl chybět vůbec první kříženec telefonu a tabletu s displejem o úhlopříčce 6 palců a Full HD rozlišením. O svižný chod se má starat čtyřjádrový procesor. V úvahu připadá Qualcomm Snapdragon 600, nebo nejnovější a také nejvýkonnější osmistovka.