Šedý průměr za prémiovou cenu. Recenze Nokia Lumia 820

Hlavním problémem Lumie 820 by mohl být stále ještě nezaběhnutý operační systém Windows Phone 8, ale je jím samotná Nokia, která jí dala do vínku horší technické parametry a především tučnou cenovku.

Přestože displej s úhlopříčkou 4,3 palce krásně hraje všemi barvami a černá je opravdu černá, rozlišení 800 × 480 pixelů je v této cenové kategorii opravdu málo. Připočítejte si k tomu ještě větší hmotnost, několik chyb v konstrukci a spíše podprůměrný fotoaparát a rázem to nevypadá úplně ideálně.

Plusy a mínusy Proč koupit? svižné uživatelské rozhraní

podpora LTE a NFC

slot na microSD kartu

off-line navigace Proč nekoupit? méně aplikací pro WP8

vyšší hmotnost

vysoká cena

spíše podprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 12 295 Kč s DPH

Pochvalu si však zasluhuje svižnost operačního systému a rozšiřitelnost pomocí paměťových karet, což by mohl závidět například podobně cenově postavený Windows Phone 8X by HTC. Velmi pěkná je představa bezdrátového nabíjení, která vás však přejde ve chvíli, kdy zjistíte, že je potřeba dokoupit nabíječku za zhruba 1 500 korun a speciální zadní kryt baterie za dalších 500 korun.

Vzhled a konstrukce: černá cihlička

Lumia 820 je podobně jako její nejbližší konkurence malou cihličkou se zaoblenými okraji a plastovým zadním krytem. Design by se dal označit za nudný, protože nemá čím překvapit a celé tělo je tvořeno prakticky jednolitým plastem bez sebemenších náznaků tvůrčího ducha.

Vzhledem k tomu, že kryt dosahuje přes boční hrany až téměř k displeji, nemusíte se bát, že by po čase začal vrzat. Bohužel je však lákadlem pro nejrůznější otisky prstů. Trochu oříškem je sundání krytu, kdy musíte pomalu tahem a za pomocí nehtů sundávat horní okraje krytu. Problémem je rovněž baterie, která nedrží pevně na svém místě a při prudším pohybu s telefonem můžete pocítit chrastění.

Ideálně jsou zpracovaná boční tlačítka, kdy se mezi běžnou dvojici pro regulaci hlasitosti a vypínací tlačítko vměstnala dokonce spoušť fotoaparátu. Nutno podotknout, že všechna tlačítka se nachází trochu nezvykle na jedné straně zařízení.

Rozměry telefonu činí 124 × 69 × 9,9 mm a hmotnost se podařilo dostat jen na 160 gramů, což v ruce rozhodně poznáte. A konkurence je na tom mnohem lépe.

Karty MicroSIM a microSD se vkládají do otvorů pod baterií. Vnitřní paměť telefonu činí 8 GB a uživateli je dostupných zhruba 5 GB. V základním balení naleznete jen nabíječku, sluchátka a microUSB kabel.

Operační systém: rychlost především

Přestože srdcem telefonu je "pouze" dvoujádrový procesor Qualcomm MSM8960 s taktem 1,4 GHz, pohyb v menu, spouštění aplikací a celé uživatelské prostředí je pekelně rychlé. Netřeba dodávat, že některé androidí telefony s podobným taktem tak úžasných výsledků nedosahují. Pro úplnost dodejme, že operační paměť má velikost 1 GB.

Potěší přítomnost hlasové off-line navigace, kterou se Nokia pyšnila už na svých symbianových telefonech, ale nikdy nedokázala tuto funkci pořádně prodat. Nyní je rozšířena o Městské Info Nokia, což je vlastně databáze s přehledy restaurací, hotelů, památek a dalších zajímavých míst v daném městě. Samozřejmostí je i aplikace Office pro správu nejrůznějších formátů dokumentů a další funkce pro propojení se službami od společnosti Microsoft.

Bohužel je stále znát malý počet aplikací, které jsou v placené verzi obvykle poměrně drahé. Problém je najít i ryze české aplikace, které jsou na ostatních platformách samozřejmostí. Potíže dělají Windows Phone 8 videa, která je nutné převádět do formátu WMV nebo MP4. Nepříjemná je vlastnost, kdy se při zapnutém opravování překlepů přidávají slova s diakritikou, což vede ke zkrácení SMS zpráv.

Displej a výdrž baterie: méně není více

Kapacitní AMOLED displej s úhlopříčkou 4,3 palce se může pochlubit celou řadou skvělých vlastností. Jednou z nich je kupříkladu sytost barev a celkově povedené barevné podání.

Bohužel rozlišení se zastavilo na úrovni

800 × 480, což je v této kategorii žalostně málo a při přímém porovnání s konkurenty je to i znát.

Zázrakem bohužel není ani baterie, jejíž výdrž dosahuje přinejlepším průměrných a v některých případech i podprůměrných hodnot. Při nepříliš velkém používání ji můžete vyčerpat již za jediný den a při větší opatrnosti za dva dny.

Samozřejmě, vždy záleží na způsobu používání a nepřetržité přehrávání videa může mít za následek nutnost nabití již po několika hodinách.

Funkce: sítě čtvrté generace

Velmi chvályhodným počinem určitě je, že se Nokia rozhodla do novinky zabudovat podporu LTE. Bohužel v našich končinách zůstane tato technologie nejspíše ještě na dlouhou dobu pouze krásnou představou. Naopak rostou způsoby využití technologie NFC, kterou Lumia 820 rovněž hravě zvládne.

Přestože fotoaparát má relativně nadstandardní rozlišení 8 megapixelů a přisvětlovací diodu, snímky jsou spíše podprůměrné. Především je na nich velmi patrný šum a rovněž neostrost celé scény, která je na okrajích ještě patrnější. Barevná věrnost je zato celkem na úrovni. Řada androidích konkurentů ovšem dokáže vykouzlit daleko lepší snímky.

Konkurence: cena rozhoduje

Nokia Lumia 820 rozhodně není špatný telefon. Pokud jí tedy odpustíte vyšší hmotnost a nižší rozlišení displeje, brzy oceníte svižný operační systém a snadnost jeho používání. Na lepší časy se blýská i na poli aplikací, kde snad po letech vývojáři zaberou a přenesou populární tituly i na tuto platformu.

Jediným vážným důvodem, proč tento model nedoporučit, tak zůstává cena. Pokud jde o určování cen, vypadá to, že Nokia žije ve vlastním světě a vůbec nehledí na konkurenci, což by se jí v budoucnu mohlo šeredně vymstít. Dokázala to již s modelem Lumia 920 za zhruba 17 tisíc korun.

Podobně tragicky dopadla situace i u Lumie 820. V této a případně nižších cenových hladinách se pohybují v některých ohledech mnohem lepší modely jako Xperia S, Galaxy Nexus nebo HTC Desire X. Brzy dorazí Nexus 4 a další kousky z letošní androidí vlny, což bude asi definitivní tečka za nadějemi tohoto modelu, dokud nedojde k razantnímu zlevnění.

Stačí se podívat na srovnání Lumie 820 s pouze o tisíc korun dražším Samsungem Galaxy S III, který má čtyřjádrový procesor, daleko větší rozlišení a úhlopříčku displeje, dvakrát větší vnitřní paměť a lepší fotoaparát.

Samsung Galaxy Nexus je smartphone, který jako první používá operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Má bohatou výbavu, k fotografování slouží fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, autofokusem a bleskem. Cena: 8 500 Kč

Samsung Galaxy S III má obří HD displej a výkonné čtyřjádro, ale i řadu praktických funkcí. SuperAMOLED displej má úhlopříčku 4,8 palce. Telefon má NFC a samozřejmostí je podpora wi-fi nebo HSPA+. Cena: 13 000 Kč