Nokia je zpátky. Nové lumie jsou nabité telefony, ale zatím jen na oko

Představení nových lumií se neslo v trochu zvláštním duchu. Nokia totiž telefony ukázala a oficiálně představila, pochlubila se i řadou vlastních inovací, které přinesou. Ale do rukou novinářům nebo veřejnosti se zatím novinky nedostaly. Důvod je jednoduchý, Microsoft ještě kompletně nepředstavil všechny novinky operačního systému Windows Phone 8 a firma si je schovává jako překvapení.

Jakkoli nechápeme, proč Microsoft zvolil takový podivný postup, kdy nejprve výrobci ukazují hardware (ze stejného důvodu jsme si nemohli v Berlíně osahat Samsung Ative S) a firma teprve následně konečně doodhalí operační systém, musíme jej respektovat. A tak ačkoli jsme měli k novým lumiím i přes naši absenci v New Yorku velmi blízko, stejně jako zbytek novinářů jsme si je nemohli příliš osahat.

Panika investorů Ačkoli laická i odborná veřejnost přijala novinky nokie kladně, investoři asi čekali více. Akcie firmy odpoledne po uvedení prudce oslabily a na konci dne uzavřely s poklesem 15,9 % na hodnotě 2,38 dolaru za akcii. Pokles ale zřejmě částečně koriguje nárůst hodnoty v posledních týdnech, ke kterému došlo v důsledku spekulací.

A to je velká škoda, protože nové lumie opravdu vypadají lákavě. Důvodů je pro to hned několik. Především Windows Phone 8, jež přinesou prakticky všechny funkce, které doposud uživatelé postrádali. Telefony pak budou také stát na nejnovějším hardwaru, a tak se svými specifikacemi nové lumie řadí k tomu nejlepšímu na trhu. Jistě, novinky mají i své mouchy, ale klady budou převažovat.

Designový posun

Trochu otázkou je, jak se Nokia trefí do vkusu zákazníků. Design nových modelů vychází z dosavadní linie a dražší Lumia 920 je jasným pokračovatelem neobvyklého unibody designu, který poprvé přinesl MeeGo model N9. U top modelu se dokonce Nokia vrátila k mírně zaoblenému provedení krycího skla.

Lumia 920 se bude nabízet v pestrých barevných variantách i v konzervativnějších provedeních, ale zdá se, že tělo bude většinou z lesklého polykarbonátu. To nemusí vyhovovat každému, otisky prstů budou na těle snadno postřehnutelné. Navíc design odkazující na starší modely také nemusí být každému po chuti. Navíc citronově žlutá barva je pro telefon nejvyšší třídy hodně odvážná.

To levnější Lumia 820 posouvá design dále a ve střední třídě, kam ji Nokia dle tiskové zprávy řadí, by lesklé barevné provedení nemuselo být na škodu. Výhodou budou i výměnné kryty, které na telefonu očividně dobře sedí a jejich přítomnost není nijak znát. Je jen škoda, že bezdrátové dobíjení (u modelu 920 standard) bude k dispozici jenom se speciálním krytem, který si budou muset zákazníci v případě zájmu dokoupit.

Cenová otázka

Právě dostupnější Lumia 820 vypadá jako velmi lákavý mobilní telefon a s vhodně nastavenou cenovkou má potenciál velkého prodejního hitu. Jenže cenu zatím neznáme, tu firma zatím tají. Hardware je totiž stejně špičkový jako u top modelu 920 (dvoujádrový Snapdragon S4, 1 GB RAM), 4,3 palcový WVGA displej, 8 megapixelový fotoaparát a 8 GB paměti, slot na paměťové karty a NFC jsou ve světě těch lepších smartphonů příjemným standardem.

Windows Phone 8 navíc podle našich prvních dojmů očividně neztratila nic z rychlosti předcházející verze systému, ba naopak. WVGA rozlišení na relativně velkém displeji navíc v případě jednoduchých linek Windows Phone bohatě stačí a OLED displej tak působí opravdu velmi dobrým dojmem. Nokia slibuje skvělou čitelnost na slunci a vzhledem ke zkušenostem s předchozími modely není důvod o tom pochybovat.

Soupeř pro ty nejlepší

To Lumia 920 rozhodně levná nebude (opět zatím bez konkrétního určení ceny), minimálně na nějakou dobu bude zastávat roli toho nejlepšího modelu v nabídce finské firmy. U testovacích vzorků nás na první pohled příliš nezaujal slibovaný špičkový WXGA IPS displej. Bylo to tím, že jeho jas byl trochu stažený a jednoduché prostředí Windows Phone nedalo vyniknout vysokému rozlišení. To se naplno projeví až v aplikacích, které nám předvedeny nebyly.

Svým papírovým výkonem se podobně jako 820 může Lumia 920 měřit s těmi nejlepšími smartphony dneška, po jejich bok ji řadí také veliký displej se špičkovým rozlišením. WXGA, tedy 1280 x 768 pixelů, je ještě o kousek více než klasické HD (1280 x 720) a díky IPS technologii a systému vylepšování obrazu pro čtení na přímém slunci bude tohle z hlediska obrazových schopností jeden z nejlepších smartphonů na trhu.

Nokia si navíc dala hodně záležet, aby nabídla řadu příjemných odlišností, které konkurence nenabízí. K rychlosti, plynulosti a přehlednosti Windows Phone a špičkovému displeji přidává bezdrátové nabíjení, možnost ovládání dotykového displeje i v rukavicích nebo nehty (to platí i pro levnější 820), řadu hravých i užitečných aplikací (třeba Nokia City Lens nebo různé nadstavby fotoaparátu) a přichází s dalším pokrokem v oblasti mobilního fotografování.

Fotoaparát Lumie 920 jsme zatím opět nemohli vyzkoušet, ale pokud budou sliby Nokie alespoň z poloviny pravda a zcela nový stabilizátor obrazu opravdu umožní výrazně delší expoziční časy bez vlivu na pohybové rozostření fotky, máme se nač těšit. Lumia 920 je technicky nejpropracovanější Windows Phone telefon, jaký jsme zatím mohli vidět a směle se může měřit se špičkovými androidími modely Samsung Galaxy S III, HTC One X nebo čerstvě představeným Sony Xperia T.

V této souvislosti je škoda, že Nokia nepřipravila pro svůj nejlepší model přece jenom exkluzivnější design. Tady má navrch chystaný konkurenční Samsung Ative S s kovovým tělem. Na druhou stranu se trochu zdá, že z nejvyšší třídy se luxusní design trochu vytrácí, Galaxy S III ani Xperia T rozhodně zcela luxusně nepůsobí.

Nokia je zpátky

Nově představené modely řady Lumia v podstatě znamenají, že Nokia se plnohodnotně vrací zpět do hry. Ostatně, nic jiného se ani čekat nedalo. Jistě, telefony budou mít své mouchy, ale i řady předností, na jejich objevení si budeme muset ještě chvíli počkat. O úspěchu ovšem asi rozhodnou jiné faktory než samotný potenciál modelů. Rozhodující bude cena a rychlost uvedení novinek v dostatečném množství na co největší počet trhů. Doposud lumie Nokia uváděla jen velmi postupně a nedočkaví zákazníci na řadě trhů přecházeli ke konkurenci.